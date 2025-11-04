Exotic Markets (EXO) Баға болжамы (USD)

Exotic Markets үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта EXO қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Exotic Markets бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Exotic Markets бағасын болжау
$0.608
-5.10%
USD
Нақты
Болжам
Exotic Markets 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Exotic Markets (EXO) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Exotic Markets 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.608 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Exotic Markets (EXO) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Exotic Markets 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.6384 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Exotic Markets (EXO) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға EXO $ 0.67032, ал өсу қарқыны 10.25%.

Exotic Markets (EXO) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға EXO $ 0.703836, ал өсу қарқыны 15.76%.

Exotic Markets (EXO) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға EXO $ 0.739027 және өсу қарқыны 21.55%.

Exotic Markets (EXO) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға EXO $ 0.775979 және өсу қарқыны 27.63%.

Exotic Markets (EXO) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Exotic Markets бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 1.2639 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Exotic Markets (EXO) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Exotic Markets бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 2.0589 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.608
    0.00%
  • 2026
    $ 0.6384
    5.00%
  • 2027
    $ 0.67032
    10.25%
  • 2028
    $ 0.703836
    15.76%
  • 2029
    $ 0.739027
    21.55%
  • 2030
    $ 0.775979
    27.63%
  • 2031
    $ 0.814778
    34.01%
  • 2032
    $ 0.855517
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.898292
    47.75%
  • 2034
    $ 0.943207
    55.13%
  • 2035
    $ 0.990367
    62.89%
  • 2036
    $ 1.0398
    71.03%
  • 2037
    $ 1.0918
    79.59%
  • 2038
    $ 1.1464
    88.56%
  • 2039
    $ 1.2037
    97.99%
  • 2040
    $ 1.2639
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Exotic Markets бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.608
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.608083
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.608583
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.610498
    0.41%
Бүгінгі Exotic Markets (EXO) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі EXO үшін болжанған баға: $0.608. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Exotic Markets (EXO) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын EXO үшін баға туралы болжам: $0.608083. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Exotic Markets (EXO) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, EXO үшін баға туралы болжам $0.608583 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Exotic Markets (EXO) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, EXO үшін болжалды баға $0.610498 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Exotic Markets баға статистикасы

$ 0.608
$ 0.608$ 0.608

-5.10%

--
----

--
----

$ 57.60K
$ 57.60K$ 57.60K

--

Соңғы EXO бағасы $ 0.608. Оның 24 сағаттағы өзгерісі -5.10%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 57.60K.
Сонымен қатар, EXO айналымдағы ұсынысы -- және жалпы нарықтық капитализациясы --.

Exotic Markets (EXO) қалай сатып алуға болады

EXO сатып алмақшысыз ба? Енді EXO арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. Exotic Markets сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір EXO сатып алуды үйреніңіз

Exotic Markets Тарихи баға

Exotic Markets нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Exotic Markets ағымдағы бағасы — 0.6081 USD. Exotic Markets(EXO) айналымдағы мөлшері — 0.00 EXO. Бұл оған $-- нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.22%
    $ -0.175700
    $ 0.7877
    $ 0.5927
  • 7 күн
    -0.51%
    $ -0.641700
    $ 1.264
    $ 0.5927
  • 30 күн
    -0.77%
    $ -2.1487
    $ 5.31
    $ 0.5927
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Exotic Markets токені $-0.175700 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.22% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Exotic Markets токені саудаланған ең жоғары баға $1.264 және ең төмен баға $0.5927 болды. Ол -0.51% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд EXO нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Exotic Markets токені -0.77% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-2.1487 көрсетеді. Бұл жақын арада EXO бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық Exotic Markets баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық EXO баға тарихын қарау.

Exotic Markets (EXO) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Exotic Markets бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген EXO токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Exotic Markets бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль EXO токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Exotic Markets бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың EXO болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін EXO импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Exotic Markets болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

EXO бағасын болжау неліктен маңызды?

EXO Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

EXO қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, EXO жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда EXO бағасы қандай болады?
Exotic Markets (EXO) баға болжау құралына сәйкес, болжамды EXO бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы EXO қанша тұрады?
1 Exotic Markets (EXO) бағасы бүгін $0.608. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, EXO 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды EXO бағасы қандай?
Exotic Markets (EXO) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 EXO болады.
2028 жылы болжамды EXO бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Exotic Markets (EXO) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды EXO бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Exotic Markets (EXO) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы EXO қанша тұрады?
1 Exotic Markets (EXO) бағасы бүгін $0.608. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, EXO 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған EXO баға болжамы қандай?
Exotic Markets (EXO) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 EXO болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.