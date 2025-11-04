StablR Euro (EURR) Баға болжамы (USD)

StablR Euro үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта EURR қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

StablR Euro бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

StablR Euro бағасын болжау
$1.131
$1.131$1.131
-10.23%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 08:40:05 (UTC+8)

StablR Euro 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

StablR Euro (EURR) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, StablR Euro 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 1.131 сауда бағасына жетуі мүмкін.

StablR Euro (EURR) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, StablR Euro 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 1.1875 сауда бағасына жетуі мүмкін.

StablR Euro (EURR) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға EURR $ 1.2469, ал өсу қарқыны 10.25%.

StablR Euro (EURR) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға EURR $ 1.3092, ал өсу қарқыны 15.76%.

StablR Euro (EURR) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға EURR $ 1.3747 және өсу қарқыны 21.55%.

StablR Euro (EURR) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға EURR $ 1.4434 және өсу қарқыны 27.63%.

StablR Euro (EURR) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы StablR Euro бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 2.3512 сауда бағасына жетуі мүмкін.

StablR Euro (EURR) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы StablR Euro бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 3.8299 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 1.131
    0.00%
  • 2026
    $ 1.1875
    5.00%
  • 2027
    $ 1.2469
    10.25%
  • 2028
    $ 1.3092
    15.76%
  • 2029
    $ 1.3747
    21.55%
  • 2030
    $ 1.4434
    27.63%
  • 2031
    $ 1.5156
    34.01%
  • 2032
    $ 1.5914
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 1.6710
    47.75%
  • 2034
    $ 1.7545
    55.13%
  • 2035
    $ 1.8422
    62.89%
  • 2036
    $ 1.9343
    71.03%
  • 2037
    $ 2.0311
    79.59%
  • 2038
    $ 2.1326
    88.56%
  • 2039
    $ 2.2393
    97.99%
  • 2040
    $ 2.3512
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді StablR Euro бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 1.131
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 1.1311
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 1.1320
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 1.1356
    0.41%
Бүгінгі StablR Euro (EURR) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі EURR үшін болжанған баға: $1.131. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған StablR Euro (EURR) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын EURR үшін баға туралы болжам: $1.1311. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы StablR Euro (EURR) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, EURR үшін баға туралы болжам $1.1320 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

StablR Euro (EURR) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, EURR үшін болжалды баға $1.1356 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы StablR Euro баға статистикасы

$ 1.131
$ 1.131$ 1.131

-10.23%

$ 13.21M
$ 13.21M$ 13.21M

11.68M
11.68M 11.68M

$ 14.99K
$ 14.99K$ 14.99K

--

Соңғы EURR бағасы $ 1.131. Оның 24 сағаттағы өзгерісі -10.23%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 14.99K.
Сонымен қатар, EURR айналымдағы ұсынысы 11.68M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 13.21M.

StablR Euro (EURR) қалай сатып алуға болады

EURR сатып алмақшысыз ба? Енді EURR арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. StablR Euro сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір EURR сатып алуды үйреніңіз

StablR Euro Тарихи баға

StablR Euro нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, StablR Euro ағымдағы бағасы — 1.131 USD. StablR Euro(EURR) айналымдағы мөлшері — 0.00 EURR. Бұл оған $13.21M нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.01%
    $ -0.014999
    $ 1.331
    $ 1.087
  • 7 күн
    -0.02%
    $ -0.030000
    $ 1.331
    $ 1.087
  • 30 күн
    -0.03%
    $ -0.040999
    $ 1.331
    $ 1.013
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, StablR Euro токені $-0.014999 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.01% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, StablR Euro токені саудаланған ең жоғары баға $1.331 және ең төмен баға $1.087 болды. Ол -0.02% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд EURR нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, StablR Euro токені -0.03% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.040999 көрсетеді. Бұл жақын арада EURR бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық StablR Euro баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық EURR баға тарихын қарау.

StablR Euro (EURR) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

StablR Euro бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген EURR токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін StablR Euro бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль EURR токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар StablR Euro бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың EURR болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін EURR импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және StablR Euro болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

EURR бағасын болжау неліктен маңызды?

EURR Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

EURR қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, EURR жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда EURR бағасы қандай болады?
StablR Euro (EURR) баға болжау құралына сәйкес, болжамды EURR бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы EURR қанша тұрады?
1 StablR Euro (EURR) бағасы бүгін $1.131. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, EURR 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды EURR бағасы қандай?
StablR Euro (EURR) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 EURR болады.
2028 жылы болжамды EURR бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, StablR Euro (EURR) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды EURR бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, StablR Euro (EURR) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы EURR қанша тұрады?
1 StablR Euro (EURR) бағасы бүгін $1.131. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, EURR 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған EURR баға болжамы қандай?
StablR Euro (EURR) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 EURR болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 08:40:05 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.