Delusional Coin бағасын болжау
$0.00010692
-10.04%
USD
Нақты
Болжам
Delusional Coin 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Delusional Coin (DELULU) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Delusional Coin 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.000106 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Delusional Coin (DELULU) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Delusional Coin 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.000112 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Delusional Coin (DELULU) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға DELULU $ 0.000117, ал өсу қарқыны 10.25%.

Delusional Coin (DELULU) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға DELULU $ 0.000123, ал өсу қарқыны 15.76%.

Delusional Coin (DELULU) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға DELULU $ 0.000129 және өсу қарқыны 21.55%.

Delusional Coin (DELULU) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға DELULU $ 0.000136 және өсу қарқыны 27.63%.

Delusional Coin (DELULU) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Delusional Coin бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.000222 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Delusional Coin (DELULU) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Delusional Coin бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.000362 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Delusional Coin бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.000106
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.000106
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.000107
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.000107
    0.41%
Бүгінгі Delusional Coin (DELULU) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі DELULU үшін болжанған баға: $0.000106. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Delusional Coin (DELULU) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын DELULU үшін баға туралы болжам: $0.000106. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Delusional Coin (DELULU) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, DELULU үшін баға туралы болжам $0.000107 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Delusional Coin (DELULU) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, DELULU үшін болжалды баға $0.000107 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Delusional Coin баға статистикасы

$ 0.00010692
-10.04%

--
--
$ 55.16K
--

Соңғы DELULU бағасы $ 0.00010692. Оның 24 сағаттағы өзгерісі -10.04%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 55.16K.
Сонымен қатар, DELULU айналымдағы ұсынысы -- және жалпы нарықтық капитализациясы --.

Delusional Coin (DELULU) қалай сатып алуға болады

DELULU сатып алмақшысыз ба? Енді DELULU арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. Delusional Coin сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір DELULU сатып алуды үйреніңіз

Delusional Coin Тарихи баға

Delusional Coin нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Delusional Coin ағымдағы бағасы — 0.000106 USD. Delusional Coin(DELULU) айналымдағы мөлшері — 0.00 DELULU. Бұл оған $-- нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.12%
    $ -0.000015
    $ 0.000125
    $ 0.000101
  • 7 күн
    -0.26%
    $ -0.000039
    $ 0.000184
    $ 0.000101
  • 30 күн
    -0.20%
    $ -0.000027
    $ 0.000282
    $ 0.000042
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Delusional Coin токені $-0.000015 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.12% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Delusional Coin токені саудаланған ең жоғары баға $0.000184 және ең төмен баға $0.000101 болды. Ол -0.26% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд DELULU нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Delusional Coin токені -0.20% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.000027 көрсетеді. Бұл жақын арада DELULU бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық Delusional Coin баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық DELULU баға тарихын қарау.

Delusional Coin (DELULU) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Delusional Coin бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген DELULU токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Delusional Coin бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль DELULU токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Delusional Coin бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың DELULU болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін DELULU импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Delusional Coin болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

DELULU бағасын болжау неліктен маңызды?

DELULU Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

DELULU қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, DELULU жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда DELULU бағасы қандай болады?
Delusional Coin (DELULU) баға болжау құралына сәйкес, болжамды DELULU бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы DELULU қанша тұрады?
1 Delusional Coin (DELULU) бағасы бүгін $0.000106. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, DELULU 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды DELULU бағасы қандай?
Delusional Coin (DELULU) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 DELULU болады.
2028 жылы болжамды DELULU бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Delusional Coin (DELULU) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды DELULU бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Delusional Coin (DELULU) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы DELULU қанша тұрады?
1 Delusional Coin (DELULU) бағасы бүгін $0.000106. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, DELULU 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған DELULU баға болжамы қандай?
Delusional Coin (DELULU) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 DELULU болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.