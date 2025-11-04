Delabs Games (DELABS) Баға болжамы (USD)

Delabs Games үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта DELABS қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Delabs Games бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Delabs Games бағасын болжау
$0.005918
-1.98%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 08:39:00 (UTC+8)

Delabs Games 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Delabs Games (DELABS) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Delabs Games 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.005918 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Delabs Games (DELABS) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Delabs Games 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.006213 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Delabs Games (DELABS) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға DELABS $ 0.006524, ал өсу қарқыны 10.25%.

Delabs Games (DELABS) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға DELABS $ 0.006850, ал өсу қарқыны 15.76%.

Delabs Games (DELABS) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға DELABS $ 0.007193 және өсу қарқыны 21.55%.

Delabs Games (DELABS) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға DELABS $ 0.007553 және өсу қарқыны 27.63%.

Delabs Games (DELABS) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Delabs Games бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.012303 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Delabs Games (DELABS) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Delabs Games бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.020040 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.005918
    0.00%
  • 2026
    $ 0.006213
    5.00%
  • 2027
    $ 0.006524
    10.25%
  • 2028
    $ 0.006850
    15.76%
  • 2029
    $ 0.007193
    21.55%
  • 2030
    $ 0.007553
    27.63%
  • 2031
    $ 0.007930
    34.01%
  • 2032
    $ 0.008327
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.008743
    47.75%
  • 2034
    $ 0.009180
    55.13%
  • 2035
    $ 0.009639
    62.89%
  • 2036
    $ 0.010121
    71.03%
  • 2037
    $ 0.010627
    79.59%
  • 2038
    $ 0.011159
    88.56%
  • 2039
    $ 0.011717
    97.99%
  • 2040
    $ 0.012303
    107.89%
Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Delabs Games бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.005918
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.005918
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.005923
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.005942
    0.41%
Бүгінгі Delabs Games (DELABS) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі DELABS үшін болжанған баға: $0.005918. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Delabs Games (DELABS) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын DELABS үшін баға туралы болжам: $0.005918. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Delabs Games (DELABS) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, DELABS үшін баға туралы болжам $0.005923 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Delabs Games (DELABS) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, DELABS үшін болжалды баға $0.005942 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Delabs Games баға статистикасы

$ 0.005918
-1.98%

$ 4.44M
750.30M
$ 55.09K
--

Соңғы DELABS бағасы $ 0.005918. Оның 24 сағаттағы өзгерісі -1.98%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 55.09K.
Сонымен қатар, DELABS айналымдағы ұсынысы 750.30M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 4.44M.

Delabs Games (DELABS) қалай сатып алуға болады

DELABS сатып алмақшысыз ба? Енді DELABS арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. Delabs Games сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір DELABS сатып алуды үйреніңіз

Delabs Games Тарихи баға

Delabs Games нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Delabs Games ағымдағы бағасы — 0.005919 USD. Delabs Games(DELABS) айналымдағы мөлшері — 0.00 DELABS. Бұл оған $4.44M нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.09%
    $ -0.000617
    $ 0.006547
    $ 0.005652
  • 7 күн
    -0.18%
    $ -0.001381
    $ 0.007326
    $ 0.005652
  • 30 күн
    -0.29%
    $ -0.002451
    $ 0.009436
    $ 0.005652
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Delabs Games токені $-0.000617 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.09% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Delabs Games токені саудаланған ең жоғары баға $0.007326 және ең төмен баға $0.005652 болды. Ол -0.18% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд DELABS нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Delabs Games токені -0.29% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.002451 көрсетеді. Бұл жақын арада DELABS бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық Delabs Games баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық DELABS баға тарихын қарау.

Delabs Games (DELABS) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Delabs Games бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген DELABS токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Delabs Games бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль DELABS токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Delabs Games бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың DELABS болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін DELABS импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Delabs Games болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

DELABS бағасын болжау неліктен маңызды?

DELABS Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

DELABS қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, DELABS жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда DELABS бағасы қандай болады?
Delabs Games (DELABS) баға болжау құралына сәйкес, болжамды DELABS бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы DELABS қанша тұрады?
1 Delabs Games (DELABS) бағасы бүгін $0.005918. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, DELABS 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды DELABS бағасы қандай?
Delabs Games (DELABS) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 DELABS болады.
2028 жылы болжамды DELABS бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Delabs Games (DELABS) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды DELABS бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Delabs Games (DELABS) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы DELABS қанша тұрады?
1 Delabs Games (DELABS) бағасы бүгін $0.005918. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, DELABS 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған DELABS баға болжамы қандай?
Delabs Games (DELABS) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 DELABS болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.