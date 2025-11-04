Cycle Network (CYC) Баға болжамы (USD)

Cycle Network үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта CYC қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Cycle Network бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Cycle Network бағасын болжау
$0.02451
-0.48%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 08:38:16 (UTC+8)

Cycle Network 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Cycle Network (CYC) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Cycle Network 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.02451 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Cycle Network (CYC) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Cycle Network 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.025735 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Cycle Network (CYC) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға CYC $ 0.027022, ал өсу қарқыны 10.25%.

Cycle Network (CYC) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға CYC $ 0.028373, ал өсу қарқыны 15.76%.

Cycle Network (CYC) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға CYC $ 0.029792 және өсу қарқыны 21.55%.

Cycle Network (CYC) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға CYC $ 0.031281 және өсу қарқыны 27.63%.

Cycle Network (CYC) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Cycle Network бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.050954 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Cycle Network (CYC) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Cycle Network бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.082999 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.02451
    0.00%
  • 2026
    $ 0.025735
    5.00%
  • 2027
    $ 0.027022
    10.25%
  • 2028
    $ 0.028373
    15.76%
  • 2029
    $ 0.029792
    21.55%
  • 2030
    $ 0.031281
    27.63%
  • 2031
    $ 0.032845
    34.01%
  • 2032
    $ 0.034488
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.036212
    47.75%
  • 2034
    $ 0.038023
    55.13%
  • 2035
    $ 0.039924
    62.89%
  • 2036
    $ 0.041920
    71.03%
  • 2037
    $ 0.044016
    79.59%
  • 2038
    $ 0.046217
    88.56%
  • 2039
    $ 0.048528
    97.99%
  • 2040
    $ 0.050954
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Cycle Network бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.02451
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.024513
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.024533
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.024610
    0.41%
Бүгінгі Cycle Network (CYC) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі CYC үшін болжанған баға: $0.02451. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Cycle Network (CYC) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын CYC үшін баға туралы болжам: $0.024513. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Cycle Network (CYC) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, CYC үшін баға туралы болжам $0.024533 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Cycle Network (CYC) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, CYC үшін болжалды баға $0.024610 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Cycle Network баға статистикасы

$ 0.02451
-0.48%

$ 3.77M
$ 3.77M$ 3.77M

153.70M
153.70M 153.70M

$ 40.54K
$ 40.54K$ 40.54K

--

Соңғы CYC бағасы $ 0.02451. Оның 24 сағаттағы өзгерісі -0.48%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 40.54K.
Сонымен қатар, CYC айналымдағы ұсынысы 153.70M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 3.77M.

Cycle Network (CYC) қалай сатып алуға болады

CYC сатып алмақшысыз ба? Енді CYC арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. Cycle Network сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір CYC сатып алуды үйреніңіз

Cycle Network Тарихи баға

Cycle Network нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Cycle Network ағымдағы бағасы — 0.02451 USD. Cycle Network(CYC) айналымдағы мөлшері — 0.00 CYC. Бұл оған $3.77M нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.03%
    $ -0.000959
    $ 0.02581
    $ 0.02422
  • 7 күн
    -0.09%
    $ -0.002429
    $ 0.02705
    $ 0.02422
  • 30 күн
    -0.47%
    $ -0.022240
    $ 0.06865
    $ 0.02422
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Cycle Network токені $-0.000959 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.03% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Cycle Network токені саудаланған ең жоғары баға $0.02705 және ең төмен баға $0.02422 болды. Ол -0.09% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд CYC нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Cycle Network токені -0.47% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.022240 көрсетеді. Бұл жақын арада CYC бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық Cycle Network баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық CYC баға тарихын қарау.

Cycle Network (CYC) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Cycle Network бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген CYC токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Cycle Network бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль CYC токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Cycle Network бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың CYC болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін CYC импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Cycle Network болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

CYC бағасын болжау неліктен маңызды?

CYC Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

CYC қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, CYC жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда CYC бағасы қандай болады?
Cycle Network (CYC) баға болжау құралына сәйкес, болжамды CYC бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы CYC қанша тұрады?
1 Cycle Network (CYC) бағасы бүгін $0.02451. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, CYC 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды CYC бағасы қандай?
Cycle Network (CYC) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 CYC болады.
2028 жылы болжамды CYC бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Cycle Network (CYC) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды CYC бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Cycle Network (CYC) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы CYC қанша тұрады?
1 Cycle Network (CYC) бағасы бүгін $0.02451. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, CYC 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған CYC баға болжамы қандай?
Cycle Network (CYC) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 CYC болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.