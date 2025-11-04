Credia Layer (CRED) Баға болжамы (USD)

Credia Layer үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта CRED қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Credia Layer бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Credia Layer бағасын болжау
$0.04507
-9.93%
USD
Нақты
Болжам
Credia Layer 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Credia Layer (CRED) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Credia Layer 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.04507 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Credia Layer (CRED) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Credia Layer 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.047323 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Credia Layer (CRED) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға CRED $ 0.049689, ал өсу қарқыны 10.25%.

Credia Layer (CRED) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға CRED $ 0.052174, ал өсу қарқыны 15.76%.

Credia Layer (CRED) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға CRED $ 0.054782 және өсу қарқыны 21.55%.

Credia Layer (CRED) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға CRED $ 0.057522 және өсу қарқыны 27.63%.

Credia Layer (CRED) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Credia Layer бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.093697 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Credia Layer (CRED) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Credia Layer бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.152623 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.04507
    0.00%
  • 2026
    $ 0.047323
    5.00%
  • 2027
    $ 0.049689
    10.25%
  • 2028
    $ 0.052174
    15.76%
  • 2029
    $ 0.054782
    21.55%
  • 2030
    $ 0.057522
    27.63%
  • 2031
    $ 0.060398
    34.01%
  • 2032
    $ 0.063418
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.066588
    47.75%
  • 2034
    $ 0.069918
    55.13%
  • 2035
    $ 0.073414
    62.89%
  • 2036
    $ 0.077084
    71.03%
  • 2037
    $ 0.080939
    79.59%
  • 2038
    $ 0.084986
    88.56%
  • 2039
    $ 0.089235
    97.99%
  • 2040
    $ 0.093697
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Credia Layer бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.04507
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.045076
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.045113
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.045255
    0.41%
Бүгінгі Credia Layer (CRED) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі CRED үшін болжанған баға: $0.04507. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Credia Layer (CRED) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын CRED үшін баға туралы болжам: $0.045076. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Credia Layer (CRED) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, CRED үшін баға туралы болжам $0.045113 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Credia Layer (CRED) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, CRED үшін болжалды баға $0.045255 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Credia Layer баға статистикасы

$ 0.04507
$ 0.04507$ 0.04507

-9.93%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 87.13K
$ 87.13K$ 87.13K

--

Соңғы CRED бағасы $ 0.04507. Оның 24 сағаттағы өзгерісі -9.93%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 87.13K.
Сонымен қатар, CRED айналымдағы ұсынысы 0.00 және жалпы нарықтық капитализациясы $ 0.00.

Credia Layer (CRED) қалай сатып алуға болады

CRED сатып алмақшысыз ба? Енді CRED арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. Credia Layer сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір CRED сатып алуды үйреніңіз

Credia Layer Тарихи баға

Credia Layer нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Credia Layer ағымдағы бағасы — 0.04509 USD. Credia Layer(CRED) айналымдағы мөлшері — 0.00 CRED. Бұл оған $0.00 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.22%
    $ -0.01276
    $ 0.06102
    $ 0.04206
  • 7 күн
    1.24%
    $ 0.02489
    $ 0.085
    $ 0.02
  • 30 күн
    1.24%
    $ 0.02489
    $ 0.085
    $ 0.02
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Credia Layer токені $-0.01276 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.22% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Credia Layer токені саудаланған ең жоғары баға $0.085 және ең төмен баға $0.02 болды. Ол 1.24% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд CRED нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Credia Layer токені 1.24% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $0.02489 көрсетеді. Бұл жақын арада CRED бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық Credia Layer баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық CRED баға тарихын қарау.

Credia Layer (CRED) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Credia Layer бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген CRED токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Credia Layer бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль CRED токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Credia Layer бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың CRED болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін CRED импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Credia Layer болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

CRED бағасын болжау неліктен маңызды?

CRED Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

CRED қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, CRED жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда CRED бағасы қандай болады?
Credia Layer (CRED) баға болжау құралына сәйкес, болжамды CRED бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы CRED қанша тұрады?
1 Credia Layer (CRED) бағасы бүгін $0.04507. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, CRED 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды CRED бағасы қандай?
Credia Layer (CRED) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 CRED болады.
2028 жылы болжамды CRED бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Credia Layer (CRED) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды CRED бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Credia Layer (CRED) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы CRED қанша тұрады?
1 Credia Layer (CRED) бағасы бүгін $0.04507. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, CRED 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған CRED баға болжамы қандай?
Credia Layer (CRED) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 CRED болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.