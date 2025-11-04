Circle xStock (CRCLX) Баға болжамы (USD)

Circle xStock үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта CRCLX қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Circle xStock бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Circle xStock бағасын болжау
$118.32
-0.66%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:55:05 (UTC+8)

Circle xStock 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Circle xStock (CRCLX) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Circle xStock 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 118.32 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Circle xStock (CRCLX) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Circle xStock 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 124.236 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Circle xStock (CRCLX) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға CRCLX $ 130.4478, ал өсу қарқыны 10.25%.

Circle xStock (CRCLX) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға CRCLX $ 136.9701, ал өсу қарқыны 15.76%.

Circle xStock (CRCLX) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға CRCLX $ 143.8186 және өсу қарқыны 21.55%.

Circle xStock (CRCLX) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға CRCLX $ 151.0096 және өсу қарқыны 27.63%.

Circle xStock (CRCLX) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Circle xStock бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 245.9787 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Circle xStock (CRCLX) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Circle xStock бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 400.6735 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 118.32
    0.00%
  • 2026
    $ 124.236
    5.00%
  • 2027
    $ 130.4478
    10.25%
  • 2028
    $ 136.9701
    15.76%
  • 2029
    $ 143.8186
    21.55%
  • 2030
    $ 151.0096
    27.63%
  • 2031
    $ 158.5601
    34.01%
  • 2032
    $ 166.4881
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 174.8125
    47.75%
  • 2034
    $ 183.5531
    55.13%
  • 2035
    $ 192.7308
    62.89%
  • 2036
    $ 202.3673
    71.03%
  • 2037
    $ 212.4857
    79.59%
  • 2038
    $ 223.1100
    88.56%
  • 2039
    $ 234.2655
    97.99%
  • 2040
    $ 245.9787
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Circle xStock бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 118.32
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 118.3362
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 118.4334
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 118.8062
    0.41%
Бүгінгі Circle xStock (CRCLX) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі CRCLX үшін болжанған баға: $118.32. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Circle xStock (CRCLX) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын CRCLX үшін баға туралы болжам: $118.3362. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Circle xStock (CRCLX) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, CRCLX үшін баға туралы болжам $118.4334 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Circle xStock (CRCLX) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, CRCLX үшін болжалды баға $118.8062 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Circle xStock баға статистикасы

$ 118.32
-0.66%

$ 9.42M
79.60K
$ 129.01K
--

Соңғы CRCLX бағасы $ 118.32. Оның 24 сағаттағы өзгерісі -0.66%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 129.01K.
Сонымен қатар, CRCLX айналымдағы ұсынысы 79.60K және жалпы нарықтық капитализациясы $ 9.42M.

Circle xStock (CRCLX) қалай сатып алуға болады

CRCLX сатып алмақшысыз ба? Енді CRCLX арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. Circle xStock сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір CRCLX сатып алуды үйреніңіз

Circle xStock Тарихи баға

Circle xStock нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Circle xStock ағымдағы бағасы — 118.33 USD. Circle xStock(CRCLX) айналымдағы мөлшері — 0.00 CRCLX. Бұл оған $9.42M нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.07%
    $ -10.0400
    $ 128.95
    $ 117.27
  • 7 күн
    -0.17%
    $ -24.3100
    $ 142.85
    $ 117.27
  • 30 күн
    -0.19%
    $ -27.9599
    $ 157.49
    $ 117.27
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Circle xStock токені $-10.0400 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.07% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Circle xStock токені саудаланған ең жоғары баға $142.85 және ең төмен баға $117.27 болды. Ол -0.17% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд CRCLX нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Circle xStock токені -0.19% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-27.9599 көрсетеді. Бұл жақын арада CRCLX бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық Circle xStock баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық CRCLX баға тарихын қарау.

Circle xStock (CRCLX) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Circle xStock бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген CRCLX токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Circle xStock бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль CRCLX токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Circle xStock бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың CRCLX болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін CRCLX импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Circle xStock болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

CRCLX бағасын болжау неліктен маңызды?

CRCLX Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

CRCLX қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, CRCLX жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда CRCLX бағасы қандай болады?
Circle xStock (CRCLX) баға болжау құралына сәйкес, болжамды CRCLX бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы CRCLX қанша тұрады?
1 Circle xStock (CRCLX) бағасы бүгін $118.32. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, CRCLX 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды CRCLX бағасы қандай?
Circle xStock (CRCLX) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 CRCLX болады.
2028 жылы болжамды CRCLX бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Circle xStock (CRCLX) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды CRCLX бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Circle xStock (CRCLX) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы CRCLX қанша тұрады?
1 Circle xStock (CRCLX) бағасы бүгін $118.32. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, CRCLX 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған CRCLX баға болжамы қандай?
Circle xStock (CRCLX) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 CRCLX болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.