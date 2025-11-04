Alliance Games (COA) Баға болжамы (USD)

Alliance Games үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта COA қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Alliance Games бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Alliance Games бағасын болжау
$0.00331
$0.00331$0.00331
-5.42%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:54:31 (UTC+8)

Alliance Games 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Alliance Games (COA) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Alliance Games 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.00331 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Alliance Games (COA) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Alliance Games 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.003475 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Alliance Games (COA) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға COA $ 0.003649, ал өсу қарқыны 10.25%.

Alliance Games (COA) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға COA $ 0.003831, ал өсу қарқыны 15.76%.

Alliance Games (COA) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға COA $ 0.004023 және өсу қарқыны 21.55%.

Alliance Games (COA) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға COA $ 0.004224 және өсу қарқыны 27.63%.

Alliance Games (COA) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Alliance Games бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.006881 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Alliance Games (COA) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Alliance Games бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.011208 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.00331
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003475
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003649
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003831
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004023
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004224
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004435
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004657
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.004890
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005134
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005391
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005661
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005944
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006241
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006553
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006881
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Alliance Games бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.00331
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.003310
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.003313
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.003323
    0.41%
Бүгінгі Alliance Games (COA) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі COA үшін болжанған баға: $0.00331. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Alliance Games (COA) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын COA үшін баға туралы болжам: $0.003310. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Alliance Games (COA) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, COA үшін баға туралы болжам $0.003313 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Alliance Games (COA) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, COA үшін болжалды баға $0.003323 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Alliance Games баға статистикасы

$ 0.00331
$ 0.00331$ 0.00331

-5.42%

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

414.42M
414.42M 414.42M

$ 21.38K
$ 21.38K$ 21.38K

--

Соңғы COA бағасы $ 0.00331. Оның 24 сағаттағы өзгерісі -5.42%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 21.38K.
Сонымен қатар, COA айналымдағы ұсынысы 414.42M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 1.37M.

Alliance Games (COA) қалай сатып алуға болады

COA сатып алмақшысыз ба? Енді COA арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. Alliance Games сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір COA сатып алуды үйреніңіз

Alliance Games Тарихи баға

Alliance Games нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Alliance Games ағымдағы бағасы — 0.00331 USD. Alliance Games(COA) айналымдағы мөлшері — 0.00 COA. Бұл оған $1.37M нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.16%
    $ -0.00065
    $ 0.0042
    $ 0.00316
  • 7 күн
    -0.38%
    $ -0.002090
    $ 0.0056
    $ 0.00316
  • 30 күн
    -0.72%
    $ -0.00864
    $ 0.01704
    $ 0.00316
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Alliance Games токені $-0.00065 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.16% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Alliance Games токені саудаланған ең жоғары баға $0.0056 және ең төмен баға $0.00316 болды. Ол -0.38% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд COA нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Alliance Games токені -0.72% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.00864 көрсетеді. Бұл жақын арада COA бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық Alliance Games баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық COA баға тарихын қарау.

Alliance Games (COA) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Alliance Games бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген COA токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Alliance Games бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль COA токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Alliance Games бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың COA болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін COA импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Alliance Games болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

COA бағасын болжау неліктен маңызды?

COA Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

COA қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, COA жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда COA бағасы қандай болады?
Alliance Games (COA) баға болжау құралына сәйкес, болжамды COA бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы COA қанша тұрады?
1 Alliance Games (COA) бағасы бүгін $0.00331. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, COA 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды COA бағасы қандай?
Alliance Games (COA) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 COA болады.
2028 жылы болжамды COA бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Alliance Games (COA) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды COA бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Alliance Games (COA) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы COA қанша тұрады?
1 Alliance Games (COA) бағасы бүгін $0.00331. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, COA 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған COA баға болжамы қандай?
Alliance Games (COA) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 COA болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:54:31 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.