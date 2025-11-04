Baby Shark Universe (BSU) Баға болжамы (USD)

Baby Shark Universe үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта BSU қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Baby Shark Universe бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Baby Shark Universe бағасын болжау
$0.23516
+8.41%
USD
Нақты
Болжам
Baby Shark Universe 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Baby Shark Universe (BSU) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Baby Shark Universe 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.23516 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Baby Shark Universe (BSU) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Baby Shark Universe 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.246918 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Baby Shark Universe (BSU) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға BSU $ 0.259263, ал өсу қарқыны 10.25%.

Baby Shark Universe (BSU) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға BSU $ 0.272227, ал өсу қарқыны 15.76%.

Baby Shark Universe (BSU) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға BSU $ 0.285838 және өсу қарқыны 21.55%.

Baby Shark Universe (BSU) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға BSU $ 0.300130 және өсу қарқыны 27.63%.

Baby Shark Universe (BSU) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Baby Shark Universe бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.488880 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Baby Shark Universe (BSU) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Baby Shark Universe бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.796335 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.23516
    0.00%
  • 2026
    $ 0.246918
    5.00%
  • 2027
    $ 0.259263
    10.25%
  • 2028
    $ 0.272227
    15.76%
  • 2029
    $ 0.285838
    21.55%
  • 2030
    $ 0.300130
    27.63%
  • 2031
    $ 0.315136
    34.01%
  • 2032
    $ 0.330893
    40.71%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Baby Shark Universe бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.23516
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.235192
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.235385
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.236126
    0.41%
Бүгінгі Baby Shark Universe (BSU) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі BSU үшін болжанған баға: $0.23516. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Baby Shark Universe (BSU) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын BSU үшін баға туралы болжам: $0.235192. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Baby Shark Universe (BSU) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, BSU үшін баға туралы болжам $0.235385 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Baby Shark Universe (BSU) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, BSU үшін болжалды баға $0.236126 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Baby Shark Universe баға статистикасы

$ 0.23516
$ 0.23516$ 0.23516

+8.41%

$ 39.50M
$ 39.50M$ 39.50M

168.00M
168.00M 168.00M

$ 110.47K
$ 110.47K$ 110.47K

--

Соңғы BSU бағасы $ 0.23516. Оның 24 сағаттағы өзгерісі +8.41%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 110.47K.
Сонымен қатар, BSU айналымдағы ұсынысы 168.00M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 39.50M.

Baby Shark Universe (BSU) қалай сатып алуға болады

BSU сатып алмақшысыз ба? Енді BSU арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. Baby Shark Universe сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір BSU сатып алуды үйреніңіз

Baby Shark Universe Тарихи баға

Baby Shark Universe нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Baby Shark Universe ағымдағы бағасы — 0.23511 USD. Baby Shark Universe(BSU) айналымдағы мөлшері — 0.00 BSU. Бұл оған $39.50M нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.00%
    $ 0.000390
    $ 0.26569
    $ 0.21215
  • 7 күн
    0.10%
    $ 0.02076
    $ 0.26569
    $ 0.1976
  • 30 күн
    -0.04%
    $ -0.010389
    $ 0.27304
    $ 0.14294
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Baby Shark Universe токені $0.000390 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.00% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Baby Shark Universe токені саудаланған ең жоғары баға $0.26569 және ең төмен баға $0.1976 болды. Ол 0.10% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд BSU нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Baby Shark Universe токені -0.04% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.010389 көрсетеді. Бұл жақын арада BSU бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық Baby Shark Universe баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық BSU баға тарихын қарау.

Baby Shark Universe (BSU) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Baby Shark Universe бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген BSU токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Baby Shark Universe бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль BSU токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Baby Shark Universe бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың BSU болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін BSU импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Baby Shark Universe болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

BSU бағасын болжау неліктен маңызды?

BSU Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

BSU қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, BSU жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда BSU бағасы қандай болады?
Baby Shark Universe (BSU) баға болжау құралына сәйкес, болжамды BSU бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы BSU қанша тұрады?
1 Baby Shark Universe (BSU) бағасы бүгін $0.23516. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, BSU 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды BSU бағасы қандай?
Baby Shark Universe (BSU) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 BSU болады.
2028 жылы болжамды BSU бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Baby Shark Universe (BSU) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды BSU бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Baby Shark Universe (BSU) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы BSU қанша тұрады?
1 Baby Shark Universe (BSU) бағасы бүгін $0.23516. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, BSU 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған BSU баға болжамы қандай?
Baby Shark Universe (BSU) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 BSU болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.