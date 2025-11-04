BOMO on Base (BOMO) Баға болжамы (USD)

BOMO on Base үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта BOMO қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

BOMO on Base бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

BOMO on Base бағасын болжау
$0.0004164
+8.55%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 08:36:15 (UTC+8)

BOMO on Base 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

BOMO on Base (BOMO) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, BOMO on Base 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.000416 сауда бағасына жетуі мүмкін.

BOMO on Base (BOMO) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, BOMO on Base 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.000437 сауда бағасына жетуі мүмкін.

BOMO on Base (BOMO) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға BOMO $ 0.000459, ал өсу қарқыны 10.25%.

BOMO on Base (BOMO) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға BOMO $ 0.000482, ал өсу қарқыны 15.76%.

BOMO on Base (BOMO) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға BOMO $ 0.000506 және өсу қарқыны 21.55%.

BOMO on Base (BOMO) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға BOMO $ 0.000531 және өсу қарқыны 27.63%.

BOMO on Base (BOMO) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы BOMO on Base бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.000865 сауда бағасына жетуі мүмкін.

BOMO on Base (BOMO) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы BOMO on Base бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.001410 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.000416
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000437
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000459
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000482
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000506
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000531
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000558
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000585
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.000615
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000645
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000678
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000712
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000747
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000785
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000824
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000865
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді BOMO on Base бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.000416
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.000416
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.000416
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.000418
    0.41%
Бүгінгі BOMO on Base (BOMO) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі BOMO үшін болжанған баға: $0.000416. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған BOMO on Base (BOMO) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын BOMO үшін баға туралы болжам: $0.000416. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы BOMO on Base (BOMO) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, BOMO үшін баға туралы болжам $0.000416 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

BOMO on Base (BOMO) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, BOMO үшін болжалды баға $0.000418 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы BOMO on Base баға статистикасы

$ 0.0004164
+8.55%

$ 158.65K
381.00M
$ 599.21
+599.21%

Соңғы BOMO бағасы $ 0.0004164. Оның 24 сағаттағы өзгерісі +8.55%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 599.21.
Сонымен қатар, BOMO айналымдағы ұсынысы 381.00M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 158.65K.

BOMO on Base (BOMO) қалай сатып алуға болады

BOMO сатып алмақшысыз ба? Енді BOMO арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. BOMO on Base сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір BOMO сатып алуды үйреніңіз

BOMO on Base Тарихи баға

BOMO on Base нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, BOMO on Base ағымдағы бағасы — 0.000416 USD. BOMO on Base(BOMO) айналымдағы мөлшері — 0.00 BOMO. Бұл оған $158.65K нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.03%
    $ -0.000012
    $ 0.000437
    $ 0.00034
  • 7 күн
    -0.45%
    $ -0.000343
    $ 0.000902
    $ 0.00034
  • 30 күн
    -0.93%
    $ -0.005753
    $ 0.006254
    $ 0.00034
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, BOMO on Base токені $-0.000012 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.03% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, BOMO on Base токені саудаланған ең жоғары баға $0.000902 және ең төмен баға $0.00034 болды. Ол -0.45% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд BOMO нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, BOMO on Base токені -0.93% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.005753 көрсетеді. Бұл жақын арада BOMO бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық BOMO on Base баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық BOMO баға тарихын қарау.

BOMO on Base (BOMO) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

BOMO on Base бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген BOMO токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін BOMO on Base бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль BOMO токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар BOMO on Base бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың BOMO болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін BOMO импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және BOMO on Base болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

BOMO бағасын болжау неліктен маңызды?

BOMO Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

BOMO қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, BOMO жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда BOMO бағасы қандай болады?
BOMO on Base (BOMO) баға болжау құралына сәйкес, болжамды BOMO бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы BOMO қанша тұрады?
1 BOMO on Base (BOMO) бағасы бүгін $0.000416. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, BOMO 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды BOMO бағасы қандай?
BOMO on Base (BOMO) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 BOMO болады.
2028 жылы болжамды BOMO бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, BOMO on Base (BOMO) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды BOMO бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, BOMO on Base (BOMO) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы BOMO қанша тұрады?
1 BOMO on Base (BOMO) бағасы бүгін $0.000416. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, BOMO 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған BOMO баға болжамы қандай?
BOMO on Base (BOMO) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 BOMO болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.