Bluwhale Points (BLUP) Баға болжамы (USD)

Bluwhale Points үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта BLUP қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Bluwhale Points бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Bluwhale Points бағасын болжау
$0.00125
-12.58%
USD
Нақты
Болжам
Bluwhale Points 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Bluwhale Points (BLUP) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Bluwhale Points 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.00125 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Bluwhale Points (BLUP) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Bluwhale Points 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.001312 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Bluwhale Points (BLUP) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға BLUP $ 0.001378, ал өсу қарқыны 10.25%.

Bluwhale Points (BLUP) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға BLUP $ 0.001447, ал өсу қарқыны 15.76%.

Bluwhale Points (BLUP) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға BLUP $ 0.001519 және өсу қарқыны 21.55%.

Bluwhale Points (BLUP) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға BLUP $ 0.001595 және өсу қарқыны 27.63%.

Bluwhale Points (BLUP) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Bluwhale Points бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.002598 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Bluwhale Points (BLUP) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Bluwhale Points бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.004232 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.00125
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001312
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001378
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001447
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001519
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001595
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001675
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001758
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.001846
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001939
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002036
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002137
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002244
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002357
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002474
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002598
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Bluwhale Points бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.00125
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.001250
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.001251
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.001255
    0.41%
Бүгінгі Bluwhale Points (BLUP) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі BLUP үшін болжанған баға: $0.00125. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Bluwhale Points (BLUP) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын BLUP үшін баға туралы болжам: $0.001250. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Bluwhale Points (BLUP) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, BLUP үшін баға туралы болжам $0.001251 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Bluwhale Points (BLUP) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, BLUP үшін болжалды баға $0.001255 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Bluwhale Points баға статистикасы

$ 0.00125
$ 0.00125

-12.58%

--
----

--
----

$ 16.21
$ 16.21

+16.21%

Соңғы BLUP бағасы $ 0.00125. Оның 24 сағаттағы өзгерісі -12.58%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 16.21.
Сонымен қатар, BLUP айналымдағы ұсынысы -- және жалпы нарықтық капитализациясы --.

Bluwhale Points (BLUP) қалай сатып алуға болады

BLUP сатып алмақшысыз ба? Енді BLUP арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. Bluwhale Points сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір BLUP сатып алуды үйреніңіз

Bluwhale Points Тарихи баға

Bluwhale Points нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Bluwhale Points ағымдағы бағасы — 0.00125 USD. Bluwhale Points(BLUP) айналымдағы мөлшері — 0.00 BLUP. Бұл оған $-- нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.12%
    $ -0.000180
    $ 0.00143
    $ 0.00125
  • 7 күн
    -0.20%
    $ -0.000322
    $ 0.001837
    $ 0.001243
  • 30 күн
    -0.62%
    $ -0.00211
    $ 0.00349
    $ 0.001243
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Bluwhale Points токені $-0.000180 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.12% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Bluwhale Points токені саудаланған ең жоғары баға $0.001837 және ең төмен баға $0.001243 болды. Ол -0.20% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд BLUP нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Bluwhale Points токені -0.62% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.00211 көрсетеді. Бұл жақын арада BLUP бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық Bluwhale Points баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық BLUP баға тарихын қарау.

Bluwhale Points (BLUP) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Bluwhale Points бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген BLUP токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Bluwhale Points бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль BLUP токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Bluwhale Points бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың BLUP болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін BLUP импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Bluwhale Points болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

BLUP бағасын болжау неліктен маңызды?

BLUP Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

BLUP қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, BLUP жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда BLUP бағасы қандай болады?
Bluwhale Points (BLUP) баға болжау құралына сәйкес, болжамды BLUP бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы BLUP қанша тұрады?
1 Bluwhale Points (BLUP) бағасы бүгін $0.00125. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, BLUP 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды BLUP бағасы қандай?
Bluwhale Points (BLUP) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 BLUP болады.
2028 жылы болжамды BLUP бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Bluwhale Points (BLUP) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды BLUP бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Bluwhale Points (BLUP) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы BLUP қанша тұрады?
1 Bluwhale Points (BLUP) бағасы бүгін $0.00125. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, BLUP 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған BLUP баға болжамы қандай?
Bluwhale Points (BLUP) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 BLUP болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.