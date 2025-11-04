America Online (AOL) Баға болжамы (USD)

America Online үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта AOL қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

America Online бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

America Online бағасын болжау
$0.004056
+11.03%
USD
Нақты
Болжам
America Online 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

America Online (AOL) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, America Online 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.004056 сауда бағасына жетуі мүмкін.

America Online (AOL) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, America Online 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.004258 сауда бағасына жетуі мүмкін.

America Online (AOL) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға AOL $ 0.004471, ал өсу қарқыны 10.25%.

America Online (AOL) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға AOL $ 0.004695, ал өсу қарқыны 15.76%.

America Online (AOL) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға AOL $ 0.004930 және өсу қарқыны 21.55%.

America Online (AOL) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға AOL $ 0.005176 және өсу қарқыны 27.63%.

America Online (AOL) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы America Online бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.008432 сауда бағасына жетуі мүмкін.

America Online (AOL) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы America Online бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.013735 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.004056
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004258
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004471
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004695
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004930
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005176
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005435
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005707
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.005992
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006292
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006606
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006937
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007283
    79.59%
  • 2038
    $ 0.007648
    88.56%
  • 2039
    $ 0.008030
    97.99%
  • 2040
    $ 0.008432
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді America Online бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.004056
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.004056
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.004059
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.004072
    0.41%
Бүгінгі America Online (AOL) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі AOL үшін болжанған баға: $0.004056. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған America Online (AOL) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын AOL үшін баға туралы болжам: $0.004056. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы America Online (AOL) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, AOL үшін баға туралы болжам $0.004059 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

America Online (AOL) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, AOL үшін болжалды баға $0.004072 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы America Online баға статистикасы

$ 0.004056
+11.03%

--
--
$ 54.43K
--

Соңғы AOL бағасы $ 0.004056. Оның 24 сағаттағы өзгерісі +11.03%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 54.43K.
Сонымен қатар, AOL айналымдағы ұсынысы -- және жалпы нарықтық капитализациясы --.

America Online (AOL) қалай сатып алуға болады

AOL сатып алмақшысыз ба? Енді AOL арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. America Online сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір AOL сатып алуды үйреніңіз

America Online Тарихи баға

America Online нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, America Online ағымдағы бағасы — 0.004057 USD. America Online(AOL) айналымдағы мөлшері — 0.00 AOL. Бұл оған $-- нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.08%
    $ -0.000386
    $ 0.004549
    $ 0.003609
  • 7 күн
    -0.38%
    $ -0.002558
    $ 0.007192
    $ 0.003609
  • 30 күн
    -0.61%
    $ -0.006397
    $ 0.015765
    $ 0.002174
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, America Online токені $-0.000386 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.08% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, America Online токені саудаланған ең жоғары баға $0.007192 және ең төмен баға $0.003609 болды. Ол -0.38% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд AOL нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, America Online токені -0.61% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.006397 көрсетеді. Бұл жақын арада AOL бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық America Online баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық AOL баға тарихын қарау.

America Online (AOL) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

America Online бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген AOL токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін America Online бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль AOL токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар America Online бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың AOL болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін AOL импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және America Online болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

AOL бағасын болжау неліктен маңызды?

AOL Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

AOL қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, AOL жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда AOL бағасы қандай болады?
America Online (AOL) баға болжау құралына сәйкес, болжамды AOL бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы AOL қанша тұрады?
1 America Online (AOL) бағасы бүгін $0.004056. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, AOL 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды AOL бағасы қандай?
America Online (AOL) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 AOL болады.
2028 жылы болжамды AOL бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, America Online (AOL) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды AOL бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, America Online (AOL) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы AOL қанша тұрады?
1 America Online (AOL) бағасы бүгін $0.004056. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, AOL 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған AOL баға болжамы қандай?
America Online (AOL) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 AOL болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.