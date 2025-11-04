AGI Alpha (AGIALPHA) Баға болжамы (USD)

AGI Alpha үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта AGIALPHA қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

AGI Alpha бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

AGI Alpha бағасын болжау
$0.00595
-13.52%
USD
Нақты
Болжам
AGI Alpha 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

AGI Alpha (AGIALPHA) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, AGI Alpha 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.00595 сауда бағасына жетуі мүмкін.

AGI Alpha (AGIALPHA) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, AGI Alpha 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.006247 сауда бағасына жетуі мүмкін.

AGI Alpha (AGIALPHA) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға AGIALPHA $ 0.006559, ал өсу қарқыны 10.25%.

AGI Alpha (AGIALPHA) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға AGIALPHA $ 0.006887, ал өсу қарқыны 15.76%.

AGI Alpha (AGIALPHA) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға AGIALPHA $ 0.007232 және өсу қарқыны 21.55%.

AGI Alpha (AGIALPHA) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға AGIALPHA $ 0.007593 және өсу қарқыны 27.63%.

AGI Alpha (AGIALPHA) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы AGI Alpha бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.012369 сауда бағасына жетуі мүмкін.

AGI Alpha (AGIALPHA) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы AGI Alpha бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.020148 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.00595
    0.00%
  • 2026
    $ 0.006247
    5.00%
  • 2027
    $ 0.006559
    10.25%
  • 2028
    $ 0.006887
    15.76%
  • 2029
    $ 0.007232
    21.55%
  • 2030
    $ 0.007593
    27.63%
  • 2031
    $ 0.007973
    34.01%
  • 2032
    $ 0.008372
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.008790
    47.75%
  • 2034
    $ 0.009230
    55.13%
  • 2035
    $ 0.009691
    62.89%
  • 2036
    $ 0.010176
    71.03%
  • 2037
    $ 0.010685
    79.59%
  • 2038
    $ 0.011219
    88.56%
  • 2039
    $ 0.011780
    97.99%
  • 2040
    $ 0.012369
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді AGI Alpha бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.00595
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.005950
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.005955
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.005974
    0.41%
Бүгінгі AGI Alpha (AGIALPHA) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі AGIALPHA үшін болжанған баға: $0.00595. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған AGI Alpha (AGIALPHA) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын AGIALPHA үшін баға туралы болжам: $0.005950. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы AGI Alpha (AGIALPHA) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, AGIALPHA үшін баға туралы болжам $0.005955 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

AGI Alpha (AGIALPHA) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, AGIALPHA үшін болжалды баға $0.005974 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы AGI Alpha баға статистикасы

$ 0.00595
-13.52%

$ 5.95M
1000.00M
$ 508.31
+508.31%

Соңғы AGIALPHA бағасы $ 0.00595. Оның 24 сағаттағы өзгерісі -13.52%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 508.31.
Сонымен қатар, AGIALPHA айналымдағы ұсынысы 1000.00M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 5.95M.

AGI Alpha (AGIALPHA) қалай сатып алуға болады

AGIALPHA сатып алмақшысыз ба? Енді AGIALPHA арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. AGI Alpha сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір AGIALPHA сатып алуды үйреніңіз

AGI Alpha Тарихи баға

AGI Alpha нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, AGI Alpha ағымдағы бағасы — 0.00595 USD. AGI Alpha(AGIALPHA) айналымдағы мөлшері — 0.00 AGIALPHA. Бұл оған $5.95M нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.15%
    $ -0.001079
    $ 0.00777
    $ 0.00543
  • 7 күн
    -0.14%
    $ -0.001019
    $ 0.0088
    $ 0.00543
  • 30 күн
    -0.04%
    $ -0.000309
    $ 0.011
    $ 0.00478
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, AGI Alpha токені $-0.001079 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.15% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, AGI Alpha токені саудаланған ең жоғары баға $0.0088 және ең төмен баға $0.00543 болды. Ол -0.14% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд AGIALPHA нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, AGI Alpha токені -0.04% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.000309 көрсетеді. Бұл жақын арада AGIALPHA бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық AGI Alpha баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық AGIALPHA баға тарихын қарау.

AGI Alpha (AGIALPHA) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

AGI Alpha бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген AGIALPHA токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін AGI Alpha бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль AGIALPHA токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар AGI Alpha бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың AGIALPHA болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін AGIALPHA импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және AGI Alpha болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

AGIALPHA бағасын болжау неліктен маңызды?

AGIALPHA Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

AGIALPHA қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, AGIALPHA жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда AGIALPHA бағасы қандай болады?
AGI Alpha (AGIALPHA) баға болжау құралына сәйкес, болжамды AGIALPHA бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы AGIALPHA қанша тұрады?
1 AGI Alpha (AGIALPHA) бағасы бүгін $0.00595. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, AGIALPHA 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды AGIALPHA бағасы қандай?
AGI Alpha (AGIALPHA) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 AGIALPHA болады.
2028 жылы болжамды AGIALPHA бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, AGI Alpha (AGIALPHA) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды AGIALPHA бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, AGI Alpha (AGIALPHA) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы AGIALPHA қанша тұрады?
1 AGI Alpha (AGIALPHA) бағасы бүгін $0.00595. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, AGIALPHA 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған AGIALPHA баға болжамы қандай?
AGI Alpha (AGIALPHA) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 AGIALPHA болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:47:54 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.