БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Phi
PHI
Phi
--0.00%
Ең жоғары ұсыныс(--)
--
Ең төменгі сұраныс(--)
--
24С көлем(--)
--
Жалпы көлем(--)
--
Әлі анықталмаған ~ Әлі анықталмаған
Әлі анықталмаған
0.00%
Көру
Ең жоғары ұсыныс(--)
--
Ең төменгі сұраныс(--)
--
24С көлем(--)
--
Жалпы көлем(--)
--
Әлі анықталмаған ~ Әлі анықталмаған
Әлі анықталмаған
0.00%
Көру
Нарық диаграммасы
Ақпарат
Нарық диаграммасы
Ақпарат
15м
30м
1H
4H
1D
7D
Баға тренді
Тереңдік тенденциясы
Ордерлер кітабы
Орындалған
Ордерлер кітабы
Орындалған
Сүзгілер
МөлшерСомаӘрекет
Бағасы
МөлшерСомаӘрекет
Ордерлерді ашу(0)
Ордерлер тарихы
Есеп айырысулар тарихы