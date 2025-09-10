2025-09-11 Thursday

“Buy More Bitcoin Before It’s Too Late,” Michael Saylor Tells The US Government

The post "Buy More Bitcoin Before It's Too Late," Michael Saylor Tells The US Government appeared on BitcoinEthereumNews.com. "Buy More Bitcoin Before It's Too Late," Michael Saylor Tells The US Government | Bitcoinist.com
BitcoinEthereumNews2025/09/10 11:54
The USDH Battle Could Redefine Stablecoins on Hyperliquid

The post The USDH Battle Could Redefine Stablecoins on Hyperliquid appeared on BitcoinEthereumNews.com. One of the fiercest battles in stablecoin history unfolds on Hyperliquid: the fight for control of the USDH ticker, a prize worth billions.  As Paxos, Frax, Agora, and even Hyperliquid's own Native Markets team enter the race, the community faces the ultimate question: Who will shape the future of this stablecoin? Four Contenders and the $5.5 Billion Prize USDH is a new stablecoin within the Hyperliquid (HYPE) ecosystem, a decentralized exchange gaining massive traction. Remarkably, the ticker "USDH" — the official label to identify the stablecoin on the platform — has become the target of intense competition. This competition is among major players. Stablecoin USDH from Hyperliquid. Source: Hyperliquid Hyperliquid validators will directly vote to decide which group gets to own the USDH ticker. This contrasts sharply with traditional stablecoins, which a single company usually issues. Here, control is democratized through community voting, turning crypto into one of the most transparent and competitive races ever seen. Four official proposals have been submitted: Paxos Labs, Frax Finance, Agora, and Native Markets as of this week. The scale of the competition for the USDH ticker has stunned the market, with over $5.5 billion in stablecoins in circulation. According to Gauthamzzz, approximately $220 million in annual revenue is tied to whoever secures the USDH ticker. This is no longer just about branding — it's about control over a critical financial infrastructure. From a Ticker to the Future of Stablecoins While many celebrate this as "the biggest stablecoin bidding war in crypto history", skepticism remains. Analyst Ryan Watkins argues that the real question isn't whether a "big institution" or a "native team" wins. Instead, it is up to the winner to ensure proper alignment with Hyperliquid's long-term vision. Others have voiced concern that the current proposals are "quite concerning." They warn that…
BitcoinEthereumNews2025/09/10 11:52
Metaplanet Secures $1.4B to Expand Bitcoin Holdings, Eyes Top 5 Ranking

Metaplanet Inc. (Tokyo: 3350) has finalized its international offering, raising approximately $1.4 billion to accelerate its Bitcoin (BTC) acquisition strategy. The Japanese investment company announced on Tuesday that it upsized its offering from 180 million to 385 million shares, bringing in JPY 205 billion. Of the funds raised, Metaplanet plans to allocate JPY 183.7 billion […]
Coinstats2025/09/10 11:52
As Ethereum Eyes $5k by 2026, Analyst Says Pepeto Could Be the Next 100x

The post As Ethereum Eyes $5k by 2026, Analyst Says Pepeto Could Be the Next 100x appeared on BitcoinEthereumNews.com. Ethereum points to the fact that while long-range Ethereum price models point to an ambitious $5,000 target by 2026, traders are eyeing a more immediate story: Pepeto. This Ethereum-based meme project pairs culture with practical tools, turning Ethereum into action through live demos and products, rather than relying solely on hype. With the presale reported above $6.6 million and tens of billions of tokens placed, early stakers are eyeing triple-digit APYs from the project's yield mechanics. Could Pepeto be the low-cap Ethereum gem primed for a 5x as utility and hype finally meet? Pepeto: Real Ethereum Mainnet Utility Today Let's be honest. Most meme coins, from Shiba Inu to Pepe, rise on community buzz. They are fun, but they rarely ship on-chain tools. Pepeto changes that. Built on Ethereum, the project pairs meme energy with infrastructure: a zero-fee swap demo (PepetoSwap), a cross-chain bridge concept (PepetoBridge), and audited contracts. Instead of pure culture, Pepeto's pitch is simple: meme culture plus usable products, exactly what readers expect. Pepeto frames itself as a utility-first meme token, a community setup that keeps fees lean, aims for smooth swaps, and makes staking easy. Contract checks by SolidProof and Coinsult support the launch story, highlighting transparency for Ethereum holders following daily news. Core Features That Power Pepeto's Short- and Long-Term Growth Users report near-instant taps on the swap demo with zero fees and simple staking flows. Staking currently offers an approximately 231% APY for early participants who lock $PEPETO through the official site. Public materials…
BitcoinEthereumNews2025/09/10 11:51
Grayscale boosts crypto ETF pursuit with filings for Litecoin, Hedera and Bitcoin Cash funds

Grayscale has shown interest in a new number of exchange-traded funds (ETFs) on Tuesday, filing an S-1 statement for Hedera (HBAR) alongside S-3 submissions for Litecoin (LTC) and Bitcoin Cash (BCH) products to the Securities & Exchange Commission (SEC).
Fxstreet2025/09/10 11:48
Belarus president urges banks to expand crypto use as sanctions bite

President Alexander Lukashenko claims crypto exchanges operating in Belarus are on track to possibly double external payments by the end of the year. Belarusian President Alexander Lukashenko has reportedly pushed the country's banks to expand how they use crypto, admitting that sanctions have greatly impacted the economy.Lukashenko told the heads of Belarus' central and commercial banks in a meeting that the use of digital tokens needs to be expanded, the state-owned Belarusian Telegraph Agency reported on Tuesday."Over the past five years, the national economy, and with it the Belarusian banking sector, have faced unprecedented challenges," Lukashenko said. "The government and the National Bank have been given corresponding instructions. Now, act."
Coinstats2025/09/10 11:47
Little Pepe haalt 25 miljoen dollar op en claimt een eigen blockchain te gaan bouwen

Little Pepe heeft inmiddels meer dan $25 miljoen opgehaald tijdens de presale, waarbij tokens voor $0,0021 per stuk zijn verkocht. Volgens de makers gaat het project verder dan de gebruikelijke memecoin speculatie. Hun ambitie is het bouwen van een eigen Layer-2 blockchain die wordt aangedreven door memes en geen enkele belasting kent. Wat is Little Pepe? In de cryptowereld zijn er genoeg tokens met kikker thema's voorbijgekomen, maar Little Pepe ($LILPEPE) presenteert zich als de volgende stap in de evolutie van meme coins. Het team omschrijft de coin als een Layer-2 project dat snelheid, veiligheid en extreem lage kosten combineert, allemaal verpakt in een meme cultuur. Het hart van dit netwerk wordt gevormd door de $LILPEPE token, die als brandstof dient voor het volledige ecosysteem. In de whitepaper staat dat gebruikers zich nog steeds vroeg in de reis bevinden en de kans krijgen om getuige te zijn van een nieuw gouden tijdperk voor memecoins. Pepe blijft daarin de heerser, terwijl Little Pepe Layer-2 zich opstelt als koning van een nieuw rijk. $LILPEPE is de utility token binnen het ecosysteem en vormt de kern van een nieuwe generatie Layer-2 blockchains. Op dit moment draait het project nog op Ethereum als ERC-20 token met 18 decimalen en een totale voorraad van 100 miljard stuks. Het verhaal dat het team vertelt, schetst Pepe als de oer kikker die ooit heerste over de meme wereld, maar die te maken kreeg met stijgende gas fees, trage transacties en afhakers. Little Pepe presenteert zich als de erfgenaam van de troon, niet zomaar een nieuwe memecoin, maar de oplossing voor de problemen van het oude rijk. De belofte is duidelijk, weg met de oude web3 sprookjes en een frisse start met Little Pepe, een Layer-2 blockchain die lage kosten, hoge snelheid en meme magie combineert. Volgens de ontwikkelaars is het project ontstaan uit de moerassen van Solidity en de jungles van JavaScript, gewapend met memes en battle tested code om zijn rechtmatige plaats op de troon in te nemen. Wat maakt Little Pepe anders dan andere meme coins? Volgens de makers onderscheidt Little Pepe zich met vier pijlers die inspelen op bekende blockchain problemen. Zo is er Meme Culture Integration, de blockchain zelf draait volledig op meme cultuur, in tegenstelling tot andere Layer-2 oplossingen die alleen Ethereum schaalbaar maken. Een ander belangrijk punt is de belofte van ultra lage tarieven. Waar Ethereum bekendstaat om hoge fees, moet deze nieuwe chain juist extreem goedkoop worden. Tegelijk legt het team de nadruk op veiligheid en snelheid. Transacties zouden razendsnel verwerkt worden zonder problemen. Daarnaast belooft het netwerk fast finality, oftewel vrijwel directe afwikkelingstijden. In de whitepaper wordt het zelfs omschreven als "sneller dan een tweet van Elon." Een opvallend kenmerk is ook de zero tax policy, geen belasting op aankopen en verkopen. Of zoals het team schrijft, "jouw baby kikker hoort niet belast te worden voor het rondspringen." Tokenomics en giveaway De totale voorraad van 100 miljard tokens is verdeeld over zeven categorieën. Voor de presale is 26,5% weggezet, terwijl 30% gereserveerd blijft voor de chain zelf en toekomstige infrastructuur. Verder is 13,5% bestemd voor staking en beloningen, 10% voor marketing, nog eens 10% voor liquiditeit en 10% voor CEX reserves. Het grootste aandeel gaat naar de reserves, waarmee de basis van de blockchain kan worden opgebouwd. De presale allocatie geeft vroege investeerders toegang, terwijl de liquiditeit en exchange reserves ruimte scheppen voor toekomstige listings. Voor holders zijn er staking- en beloningsmechanismen, die volgens het team laten zien dat dit "niet zomaar een meme coin is, maar een project met een ziel." Om de lancering kracht bij te zetten, organiseert Little Pepe een giveaway van $ 777.000. Tien winnaars ontvangen elk voor $77.000 aan $LILPEPE tokens. Meedoen kan door minimaal $100 te investeren in de presale en aanvullende acties te voltooien, zoals volgen, delen en vrienden taggen. Extra taken zorgen voor meer winkansen. Hoe doe je mee aan de presale Wie wil instappen, doorloopt drie stappen. Allereerst is er een wallet nodig die gekoppeld wordt aan de presale widget op de website van Little Pepe. Met ETH (ERC20) kunnen $LILPEPE tokens worden gekocht. Daarnaast is het mogelijk om met USDT in te stappen, zolang deze via het Ethereum netwerk wordt verstuurd en er genoeg ETH beschikbaar is om de gas fees te dekken. Ook creditcards of debitcards worden geaccepteerd, al is ook dan een DeFi wallet vereist. Het team heeft hiervoor een handleiding gepubliceerd. Volgens de whitepaper FAQ worden tokens pas na afloop van de presale verdeeld. Gebruikers hoeven alleen hun wallet te koppelen en kunnen daarna hun $LILPEPE claimen. Het bericht Little Pepe haalt 25 miljoen dollar op en claimt een eigen blockchain te gaan bouwen is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/09/10 11:46
Metaplanet to Raise $1.4 Billion and Buy More Bitcoin

The post Metaplanet to Raise $1.4 Billion and Buy More Bitcoin appeared on BitcoinEthereumNews.com. Metaplanet has finalized its international share offering, significantly increasing the size of its fundraising plan. The company expanded the underwritten deal from 180 million to 385 million shares, resulting in a total raise of ¥205 billion (Japanese yen), or about $1.4 billion. Metaplanet Expands Bitcoin Holdings With ¥183.7 Billion Allocation According to the company notice, nearly all proceeds will go toward buying Bitcoin. Out of the ¥204.1 billion net proceeds, ¥183.7 billion is earmarked for Bitcoin purchases. Another ¥20.4 billion will support its Bitcoin income generation business.
BitcoinEthereumNews2025/09/10 11:45
Uniswap Labs Appoints Derek Walkush as Head of Unichain Growth

PANews reported on September 10 that former Variant investment partner Derek Walkush has announced he has joined Uniswap Labs as Head of Growth for Unichain. Walkush , previously an investor at Variant Fund, will focus on driving growth in Unichain's on-chain activity. Unichain, developed by the Uniswap team, features low fees and high transaction speeds, with Uniswap as its core DEX . Walkush will also participate in Uniswap Labs' VC -related projects.
PANews2025/09/10 11:44
KODA Achieves First South Korean VASP Venture Company Certification

The post KODA Achieves First South Korean VASP Venture Company Certification appeared on BitcoinEthereumNews.com. Pioneering Milestone: KODA Achieves First South Korean VASP Venture Company Certification Skip to content Home Crypto News Pioneering Milestone: KODA Achieves First South Korean VASP Venture Company Certification Source: https://bitcoinworld.co.in/koda-venture-certification-milestone/
BitcoinEthereumNews2025/09/10 11:43
