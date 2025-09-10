2025-09-11 Thursday

Remittix Gains PayFi Buzz, But MAGACOIN FINANCE Seen As True 100x Pick

The post Remittix Gains PayFi Buzz, But MAGACOIN FINANCE Seen As True 100x Pick appeared on BitcoinEthereumNews.com. Remittix is bringing a big payment-focused token play for global transfers to the red-hot PayFi space. Early presale watchers have taken note, and some investors are opening up to its potential access to a fast-growing product category. However, Remittix is developing PayFi, except analysts have no qualms naming MAGACOIN FINANCE as the true 100x gem you should own. Remittix and the PayFi Narrative Remittix is building its narrative around payment finance, which is sometimes called PayFi. The project wants to make cross-border transfers and other digital payments nearly free, an area that is still drawing levels of innovation. Its presale promotion has moved it into the conversations of investors that focus on utility-driven tokens. But even though there is an early buzz, PayFi is fast becoming a crowded niche, with numerous projects looking to stake a claim on the space. Analysts caution that without differentiation or cultural legitimacy, payment-based coins may be outshone by larger blockchain networks already aiming to service such functions. Why Analysts Favor MAGACOIN FINANCE The “100x sleeper pick” tagline is essentially an ad-lib by analysts who believe MAGACOIN FINANCE bears a resemblance to the early days of culturally aligned tokens, which far exceeded initial predictions. It has less to do with technical innovation and more with community, narrative, and timing — three elements that often distinguish breakout tokens from their presale peers. Analysts say investors chasing outsized gains in 2025 are moving MAGACOIN next to names like Solana in its infancy—an asset that gained belief first and built technical strength after. The 100x Sleeper Label The “100x sleeper pick” label comes from analysts who see MAGACOIN FINANCE echoing the early days of culturally aligned tokens that grew far beyond initial expectations. It is less about technical breakthroughs and more about community, narrative, and timing — three…
BitcoinEthereumNews2025/09/10 16:36
Solana DeFi's total locked-in value exceeded $12.267 billion, setting a new record high

PANews reported on September 10 that according to DefiLlama data, the total DeFi locked volume (TVL) of the Solana ecosystem reached US$12.267 billion, an increase of 1.11% from the previous day, setting a record high. Key indicators show that the stablecoin market capitalization is $12.776 billion, and on-chain fees reached $1.24 million in 24 hours.
PANews2025/09/10 16:35
Snorter AI Trading Bot Tipped for 100x Gains in 2025

The post Snorter AI Trading Bot Tipped for 100x Gains in 2025 appeared on BitcoinEthereumNews.com. The Solana meme coin market cap has grown only by a marginal amount in the last 24 hours, but the stats make it clear that the best crypto to buy now could be found among this asset class. Currently worth over $12 billion, the Solana meme coin market continues to evolve, bringing early moving opportunities to all. However, only a few among them are truly worth the time and attention, and the obvious one above them right now is Snorter. While giving the impression of a simple meme coin with a new mascot (aardvark), Snorter is actually a Solana trading bot on Telegram hitting that sweet spot between virality and accessibility. This balance has led its presale to be a success, with close to $4 million raised already. Analysts like Borch Crypto have pointed out that the project has already generated fans, and calls are rising within the investor community to act now or lose out on Snorter’s 100x potential. The question, however, is what makes it tick and whether it could truly be considered one of the best cryptos to buy now on the market. Amping the Solana Meme Coin Economy The Solana meme coin economy could be the core reason why Solana has been at the top of everyone’s mind when “people’s cryptocurrency” is discussed. Thousands of new meme coins on the blockchain arrive each day, and some of them offer massive short-term gains, giving access to life-changing money. The problem, however, lies in picking the right Solana meme coin. Not all have potential, but the marketing approach is often the same. Snorter, in this case, is designed to cut through the fluff and identify legitimate cryptocurrency investments that could truly provide users with gains. These features are delivered through Telegram, which is a clever way to enhance…
BitcoinEthereumNews2025/09/10 16:34
Circle and Fireblocks Team Up to Push Stablecoin Adoption for Banks

TLDR: Circle and Fireblocks announced a strategic partnership to accelerate USDC adoption across financial institutions worldwide. The integration will connect Circle’s stablecoin network with Fireblocks’ custody and payments infrastructure for onchain finance. Fireblocks clients will gain seamless access to Circle Gateway and USDC liquidity through the new collaboration. The partnership brings together Circle Payments Network [...] The post Circle and Fireblocks Team Up to Push Stablecoin Adoption for Banks appeared first on Blockonomi.
Blockonomi2025/09/10 16:33
Crypto Investment Warning Signs: Stop Losses and Exit Immediately

By The DeFi Investor Compiled by Tim, PANews A few weeks ago, I talked about the qualities I look for in crypto projects. But then I realized that there has never been an article specifically written to tell everyone: which red flags mean that you should not invest. Failed deals over the past few years have all displayed the same warning signs, so in this article I want to cover a few of the key warning signs on my watchlist. 1. Constantly bashing competitors Those of you who have been in the crypto space for a few years may remember that famous tweet from Do Kwon (founder of Terra) back in 2022: “I will personally end Dai.” Ironically, Terra Luna’s UST stablecoin collapsed a few weeks later, while the DAI stablecoin remains intact to this day. Now, it seems that the collapse of UST was not because Do Kwon was an arrogant cult leader. But before the collapse of UST, many people pointed out that the economic model of UST was unsustainable. However, his hubris and overconfidence led him to ignore these concerns and fail to address them, ultimately leading UST to experience one of the worst crashes in cryptocurrency history as it decoupled from the US dollar. What can we learn? Invest in projects where the teams are humble, pragmatic, and willing to listen to community feedback. The leaders of Ethereum, AAVE, Hyperliquid, Pendle, Uniswap and almost all the leading projects in this field are very humble and low-key, and I rarely see them attacking others. 2. The team flaunts their wealth on social media If the founder of a project you invested in is having fun in Dubai this week, spending money at a casino in Monaco next week, and then going on vacation to France, then my friend, I'm afraid I have bad news for you about your investment. Many of the protocols that were very successful in 2021 are no longer active today because their teams lost the motivation to work hard after their success. How do I notice this? Usually, I look for: The project founder or team members are very active on social media and show great enthusiasm for the direction of the project. You never see posts or photos on social media showing off the project team's luxurious lifestyle The team always delivers quickly and keeps their promises If your favorite project performs contrary to your expectations, you may need to reconsider your investment choice. 3. The posts published by the project party are like "hieroglyphics" and full of popular terms Have you ever read a long article about a protocol and felt like you didn’t understand anything at the end? I’ve been there several times. This is not because I don’t understand the meaning of certain words, but because the purpose of this article is to attract the public by using flowery words and convince them to buy tokens instead of actually providing useful information. My advice is to stay away from these flashy packaging items. If a project’s vision isn’t clear and it takes you more than 5–10 minutes to understand how a protocol actually works, you’re probably not going to lose money. The most successful products are often built by teams that can clearly explain their functionality in just a few words. What is certain is that if you want to be successful in investing, you need to have a keen ability to distinguish between truth and falsehood. I would even go so far as to say that over 95% of the projects launched today have the sole objective of making as much money as possible. Does this mean you can no longer make money with cryptocurrencies? Of course not, it’s just that you have to be careful in choosing the coins you buy.
PANews2025/09/10 16:33
DePIN Day Singapore 2025: Building the Real-World Layer of Web3

DePIN Day Singapore 2025 unites builders, investors and visionaries shaping decentralized infrastructure with talks, panels and major ecosystem voices.
Blockchainreporter2025/09/10 16:32
Secret Crypto Wallets Exposed in Online Auction Fraud

AIn a crackdown on a fake auction scam, the Ministry of Justice monitored cryptocurrency flows. It used sophisticated cyber intelligence to break a criminal network in Brazil. A widespread criminal organization dealing in counterfeit online auctions has been dealt with decisively by the Ministry of Justice of Brazil.  The operation dubbed Final Lance was aimed […] The post Secret Crypto Wallets Exposed in Online Auction Fraud appeared first on Live Bitcoin News.
LiveBitcoinNews2025/09/10 16:30
Check Out the Best Meme Coins as Dogecoin ETF Gets Set to Launch Tomorrow

Dogecoin ($DOGE) is set to make history tomorrow as REX-Osprey prepares to launch its DOGE ETF ($ETF). This will make it the first ETF in the US to hold a zero-utility digital asset.
Brave Newcoin2025/09/10 16:30
Global stocks rise on Oracle rally and Fed rate cut hopes

Global stocks pushed higher Wednesday morning after Oracle gave investors a reason to care, and the bond market started whispering about possible rate cuts.
Cryptopolitan2025/09/10 16:30
Warum Solana und XRP florieren, während Ethereum 912 Millionen Dollar verliert

Laut den neuesten Marktinformationen zeigen die Krypto-Fondsströme eine deutliche Wende für Ethereum mit starken Abflüssen, während Solana und XRP weiterhin das Interesse der Anleger auf sich ziehen. Die Zahlen unterstreichen eine sich wandelnde Stimmung bei digitalen Vermögenswerten, bei der ein Netzwerk um seinen Bestand kämpft, während andere stetig an Boden gewinnen. Ethereum steht unter Druck Ethereum verzeichnete wöchentliche Abflüsse von mehr als 900 Millionen US-Dollar, was bei Analysten für Stirnrunzeln sorgte. Einige verweisen auf die Vorsicht der Anleger angesichts der erwarteten politischen Veränderungen in den Vereinigten Staaten. Andere sagen, dass Bedenken hinsichtlich der Skalierung des Netzwerks und des Gebührendrucks einige Fonds davon abhalten, ihr Engagement zu erhöhen. Trotz dieses Rückschlags verzeichnet Ethereum in diesem Jahr immer noch Nettozuflüsse von über 11 Milliarden US-Dollar. Das zeigt, dass das Vertrauen nicht vollständig verschwunden ist. Dennoch verdeutlicht die jüngste Schwankung der Krypto-Fondsströme, wie schnell sich die Stimmung ändern kann, wenn die Marktsignale unsicher erscheinen. Der stetige Aufstieg von Solana Im Gegensatz dazu verzeichnet Solana weiterhin konstante Zuflüsse. Mit einem Zuwachs von 16 Millionen US-Dollar in der vergangenen Woche ist dies die 21. Woche in Folge mit positiver Entwicklung. Viele sehen darin ein frühes Anzeichen für institutionelles Interesse, das möglicherweise mit langfristigen Erwartungen an börsengehandelte Produkte zusammenhängt. „Solana beginnt, sich als Anlage mit breiter Anziehungskraft zu behaupten“, bemerkte ein Marktstratege. Die anhaltend positiven Zahlen bei den Krypto-Fondsströmen deuten darauf hin, dass Investoren nach Alternativen zur Dominanz von Ethereum suchen. XRP hält sein Tempo XRP verzeichnete ebenfalls wöchentliche Zuflüsse in Höhe von 14 Millionen US-Dollar, wodurch sich der Jahresgesamtbetrag auf über 1,2 Milliarden US-Dollar belief. Rechtliche Klarheit und die zunehmende Nutzung in Zahlungsnetzwerken könnten dabei die wichtigsten Treiber sein. Im Gegensatz zu Ethereum zeigt die Marktbasis von XRP selbst bei allgemeinen Verkaufswellen Widerstandsfähigkeit. Diese Zuflüsse bestätigen die Annahme, dass XRP seine Rolle im Überweisungs- und Abwicklungssektor festigt. Für Anleger, die die Krypto-Fondsströme verfolgen, ist XRP zu einem zuverlässigen Barometer für die Stimmung institutioneller Anleger geworden. Regionale Trends Die Vereinigten Staaten führten die Woche mit Rücknahmen in Höhe von 440 Millionen US-Dollar an, aber in Europa und Asien sah es anders aus. Deutschland verzeichnete Zuflüsse von über 85 Millionen US-Dollar, während Hongkong und Brasilien moderate positive Zahlen aufwiesen. Diese Unterschiede zeigen regionale Unterschiede in der Herangehensweise der Anleger an digitale Vermögenswerte, ein Faktor, der bei den zukünftigen Krypto-Fondsströmen zu beobachten sein wird. Tabelle: Wochenübersicht der Fondsströme Vermögenswert Wöchentlicher Strom Seit Jahresbeginn 2025 Ethereum –$912Mio. USD Abfluss +$11.2Mrd. USD Zufluss Solana +$16Mio. USD Zufluss +$1.16Mrd. USD Zufluss XRP +$14Mio. USD Zufluss +$1.22Mrd. USD Zufluss Market –$352Mio. USD insgesamt — Fazit Basierend auf den neuesten Untersuchungen zeigen die Krypto-Fondsströme, dass Ethereum kurzfristig unter Druck steht, während Solana und XRP stetige Zuflüsse verzeichnen. Der Markt bleibt gespalten, wobei sich US-Investoren zurückziehen und andere Regionen sich engagieren. Für Händler und Institutionen sind diese Bewegungen ein Hinweis darauf, dass eine Diversifizierung über mehrere Vermögenswerte hinweg lohnender sein kann als sich auf eine einzige Kette zu verlassen. Zusammenfassung Die Krypto-Fondsströme zeigen eine gemischte Woche für digitale Vermögenswerte. Ethereum verzeichnete Abflüsse in Höhe von 912 Millionen US-Dollar, was zu Bedenken hinsichtlich der Stimmung führte, während Solana die 21. Woche in Folge Zuflüsse verzeichnete und XRP 14 Millionen US-Dollar hinzufügte. Regionale Daten zeigten, dass die USA bei den Abflüssen führend waren, während Deutschland und Asien Mittel hinzufügten. Die Daten deuten darauf hin, dass die Diversifizierung über verschiedene Vermögenswerte hinweg immer wichtiger wird, da globale Krypto-Investoren neue Risiken und Chancen abwägen. Weitere Expertenbewertungen und Einblicke in die Welt der Kryptowährungen finden Sie auf unserer speziellen Plattform mit den neuesten Nachrichten und Prognosen. Glossar der wichtigsten Begriffe Krypto-Fondsströme: Die Bewegung von Geldern in und aus Kryptowährungsfonds. Zuflüsse: Geld, das in einen Vermögenswert oder Markt fließt. Abflüsse: Geld, das aus einem Vermögenswert oder Markt abgezogen wird. ETF (Exchange-Traded Fund): Ein Fonds, der einen Index oder Vermögenswert nachbildet und wie eine Aktie an Börsen gehandelt wird. Häufig gestellte Fragen zu Krypto-Fondsströmen 1: Was sind Krypto-Fondsströme? Sie verfolgen die Nettobewegung von Geld in oder aus Kryptowährungs-Anlageprodukten. 2: Warum gab es bei Ethereum so große Abflüsse? Analysten vermuten, dass die Vorsicht der Anleger mit politischen Veränderungen in den USA und Problemen bei der Netzwerkskalierung zusammenhängt. 3: Warum sind die Zuflüsse bei Solana konstant? Die institutionelle Nachfrage und der Optimismus hinsichtlich künftiger ETF-Zulassungen machen Solana weiterhin attraktiv. 4: Wie profitiert XRP von den Zuflüssen? Die rechtliche Klarheit von XRP und seine wachsende Bedeutung im Zahlungsverkehr tragen dazu bei, das Vertrauen der Anleger aufrechtzuerhalten.   Read More: Warum Solana und XRP florieren, während Ethereum 912 Millionen Dollar verliert">Warum Solana und XRP florieren, während Ethereum 912 Millionen Dollar verliert
Coinstats2025/09/10 16:30
