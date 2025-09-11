2025-09-11 Thursday

Comparison: Spartans, 888casino, and William Hill – Casino App Features & Game Variety

When a platform promotes itself as the top crypto casino app, players expect it to deliver speed and convenience. Yet, platforms like 888casino and William Hill still lock users into The post Comparison: Spartans, 888casino, and William Hill – Casino App Features & Game Variety appeared first on CryptoNinjas.
Russian state’s oil and gas revenues decline in 2025

Russia’s budget revenues from oil and natural gas sales have dropped by more than 20% in 2025, according to data released by the finance ministry in Moscow. The department blamed the significant decrease on lower oil prices. The official stats come amid increased U.S. pressure on buyers of Russian crude around the world. Russian budget […]
Meteora Protocol Prepares for October 2025 Token Generation Event

The post Meteora Protocol Prepares for October 2025 Token Generation Event appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Highlights Meteora TGE set for October 2025 with robust pre-launch infrastructure. Dynamic Bonding Curve and DAMM V2 enhance liquidity and token flexibility. Airdrop Claim tool simplifies token distribution directly from pools. Meteora Protocol Prepares for October 2025 TGE The Meteora protocol team announced that the token generation event (TGE) is scheduled for October 2025. Leading up to the TGE, developers are working to enhance project infrastructure over several weeks to ensure smooth operations. Meteora is a yield protocol in the Solana ecosystem developed by the Jupiter team. Its key feature is a dynamic liquidity system that adapts distribution to market conditions, allowing users to benefit from efficient and flexible pools. Dynamic Tools and Pre-TGE Preparations Over the past months, the team focused on the Dynamic Bonding Curve (DBC) and Dynamic Automated Market Maker V2 (DAMM V2), which support flexible-price token launches and more efficient pool creation. These tools have already enabled launchpads such as Believe, Bags, and daos.fun. The first season has concluded, with the calculation and distribution of points completed. The next phase, pre-TGE, will focus on preparing the infrastructure for high user load and ensuring the Dynamic Positions model is reliable. This model allows users to manage their liquidity positions efficiently. The team also introduced a new tool — Airdrop Claim, allowing users to receive tokens directly from pools as part of distributions. This mechanism will also be used during the MET asset TGE to streamline token allocation. The Meteora team emphasized that while pre-TGE preparations are critical, the process is structured to ensure that the protocol remains rock solid for its October 2025 launch. Source: https://coinpaper.com/10980/meteora-protocol-prepares-for-october-2025-tge
Asset Entities fuseert met Strive – $1,5B Bitcoin-treasury

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De aandelen van Asset Entities zijn de afgelopen dagen enorm gestegen. Aanleiding was de goedkeuring door aandeelhouders van de geplande fusie met Strive Enterprises, het bedrijf van voormalig presidentskandidaat Vivek Ramaswamy. De fusie moet leiden tot de oprichting van een van de grootste publiek Bitcoin treasury bedrijven ter wereld. Asset Entities sloot dinsdag af met een plus van bijna 18% op $6,28, maar steeg in de nabeurshandel nog eens met ruim 50% naar $9,55. Het nieuws werd direct door beleggers opgepikt als een belangrijke stap in de groeiende trend. Bron: Google Finance $1,5 miljard ophalen voor Bitcoin Na afronding van de fusie zal de nieuwe entiteit verdergaan onder de naam Strive, Inc., maar het ASST-ticker behouden op de Nasdaq. Het bedrijf wil in totaal $1,5 miljard ophalen om Bitcoin aan te kopen, goed voor ongeveer 13.450 BTC tegen huidige prijzen. Daarmee zou Strive direct behoren tot de top tien grootste corporates met Bitcoin in hun reserves. Het kapitaal moet voor de helft komen uit een Private Investment in Public Equity. De andere $750 miljoen kan binnenstromen via de uitoefening van warrants die in dezelfde deal zijn uitgegeven. Matt Cole, CEO van Strive Asset Management, wordt de nieuwe topman en voorzitter van de raad van bestuur. Arshia Sarkhani, de huidige CEO van Asset Entities, schuift door naar de rol van Chief Marketing Officer. Cole noemde de goedkeuring: Een beslissend moment in onze missie om een wereldklasse Bitcoin Treasury Company op te bouwen, met focus op lange termijn strategieën die Bitcoin zelf moeten overtreffen en duurzame aandeelhouderswaarde creëren. Een merger en belastingvoordeel In tegenstelling tot de SPAC structuren koos Strive voor een reverse merger, een constructie die doorgaans stabieler is. Deze aanpak zou niet alleen minder afhankelijk zijn van kapitaalrondes, maar biedt ook een fiscaal voordeel. Volgens de onderneming maakt de fusie het mogelijk om via een zogeheten Section 351-structuur een belastingvrije aandelenruil te realiseren. Hierdoor kunnen vroege Bitcoin investeerders hun winsten inbrengen zonder directe belastingdruk, terwijl ze wel aandelen in de nieuwe onderneming ontvangen. Jacht op Mt. Gox-Bitcoin Opvallend is dat Strive ook mikt op het verwerven van claims uit de failliete Mt. Gox, de Japanse beurs die in 2014 ten onder ging na een beruchte hack. Strive onderzoekt de mogelijkheid om ongeveer 75.000 BTC uit die claims tegen een korting te verkrijgen. Deze strategie moet bijdragen aan een hoger Bitcoin per share ratio, een maatstaf die in de corporate treasury-wereld steeds belangrijker wordt. Corporate Bitcoin adoptie bereikt mijlpaal De fusie van Asset Entities en Strive onderstreept de snel groeiende trend van corporate Bitcoin adoptie. Publieke bedrijven bezitten gezamenlijk meer dan 1 miljoen BTC, goed voor ruim 5% van de circulerende voorraad. Koploper MicroStrategy blijft domineren met meer dan 638.000 BTC, terwijl ook MARA Holdings en XXI tot de grootste bezitters behoren. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Asset Entities fuseert met Strive – $1,5B Bitcoin-treasury is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Rekordwachstum bei Bitcoin-Wallet-Walen: Steht die nächste Rallye von BTC vor der Tür?

Der Bitcoin-Preis bleibt im Rampenlicht, da Wallets mit 100 bis 1.000 BTC Rekordgewinne erzielen. Das bedeutet, dass Bitcoin aggressiv von Großinvestoren, einer Gruppe, die gemeinhin als „Wale” bezeichnet wird, aufgekauft wird. Da BTC im Wert von Millionen von Dollar in Bitcoin-Wallets gespeichert sind, erwarten Experten mit Begeisterung einen Preisanstieg in der Zukunft. Die zunehmende Aktivität der Wale beflügelt die Märkte. Anstieg der Bitcoin-Wallet-Bestände großer Investoren Die Menge an Bitcoins in Wallets, die zwischen 100 und 1.000 BTC enthalten, hat einen historischen Höchststand erreicht. Ein solcher Anstieg der Wallet-Bestände deutet darauf hin, dass institutionelle Anleger und Early Adopters ihre Bestände an Bitcoin weiterhin deutlich aufstocken. Eine solche Entwicklung ist ein Zeichen für das erneute Vertrauen in den langfristigen Wert von Bitcoin. Millionen von Dollar in BTC befinden sich nun in den Wallets, was auf ein steigendes Interesse hindeutet. Die Aktivitäten der „Wale” haben einen großen Einfluss auf die Preisentwicklung von Bitcoin. In der Vergangenheit war die Ankündigung großer verbleibender Institutionen, die in großem Umfang kaufen, in der Regel ein Zeichen für einen bullischen Markt. Der Stand in Whale Wallets zeigt, dass solche Großinvestoren mit einem Anstieg der Bitcoin-Preise rechnen. Dies könnte zu einer weiteren Zunahme von Bitcoin führen, wodurch der Preis in den kommenden Monaten wahrscheinlich steigen wird. Zukünftige Bitcoin-Preisprognose Bitcoin konnte nicht sofort reagieren, aber die Zunahme der Anzahl von Wal-Wallets ist ein guter Indikator für das Vertrauen. Das Angebot an Bitcoin sinkt in den meisten Fällen aufgrund eines Rückgangs des Verkaufsdrucks, der durch das Verhalten dieser Wale verursacht wird. Folglich könnte ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage den Preis von Bitcoin in Zukunft potenziell nach oben treiben, vorausgesetzt, die Nachfrage steigt weiter an. Konsolidierung vor großen Veränderungen Das Wachstum des Volumens der Aktivitäten von Wal-Wallets fällt mit einer längeren Phase der Marktkonsolidierung zusammen. Großinvestoren neigen dazu, in Zeiten geringer Volatilität deutlich mehr Bitcoin zu kaufen. Dies ist ein Trend, der in der Regel vor bedeutenden Preisänderungen auf dem Bitcoin-Markt auftritt. Die aktuellen Akkumulationsmuster haben in der Regel zu Hausse-Phasen geführt und könnten darauf hindeuten, dass die gegenwärtige Phase den Auftakt zu einem Preisboom bildet. Der Preis von Bitcoin schwankte zwischen 108.000 und 113.000. Seit Mitte August hat Bitcoin große Schwierigkeiten, sein früheres Allzeithoch zurückzuerobern. Dieser Wertverlust hat Zweifel daran aufkommen lassen, ob sich die Kryptowährung in einem Bärenmarkt befindet. Die Bereiche, die den Analysten Sorge bereiten, sind die wichtigsten Unterstützungsbereiche. Sollte Bitcoin unter 104.100 fallen, könnte dies auf einen weiteren Abwärtstrend hindeuten. Ein Ausbruch über 114.300 würde hingegen neues Käuferinteresse und einen möglichen Sprung nach oben signalisieren. Prognosemärkte und Bitcoin-Preisentwicklungen Prognosemärkte tragen ebenfalls zur Unsicherheit hinsichtlich des kurzfristigen Bitcoin-Kurses bei. Die Wetter bei Polymarket schätzen die Wahrscheinlichkeit einer Senkung um 25 Basispunkte am 17. September auf 83%, während die Chancen für eine stärkere Senkung oder eine unveränderte Zinspolitik gering sind. Darüber hinaus sind die Erwartungen für Oktober uneinheitlich, wobei die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Senkung oder eine Pause nahezu gleich hoch ist. Diese unterschiedlichen Prognosen erklären, warum die derzeitige Volatilität wahrscheinlich nicht von Dauer sein wird. Diese externen Marktbedingungen könnten den Bitcoin-Kurs beeinflussen und die anhaltende Unsicherheit weiter verstärken. Langfristige Marktaussichten Trotz der Schwankungen, die in der jüngsten Vergangenheit zu beobachten waren, ist das Wachstum der Wal-Wallets ein Zeichen für großes Vertrauen in die langfristigen Aussichten von Bitcoin. Bitcoin hat Investoren, die davon ausgehen, dass sein Wert in Zukunft steigen wird. Das Horten von Bitcoin durch Wale stützt die Annahme, dass die Grundlage von Bitcoin solide ist. Derzeit findet möglicherweise eine Konsolidierung in einem geschätzten Umfang statt, und die Investoren sind auf zukünftige Gewinne ausgerichtet. Das Verhalten der Wale ist nicht der einzige Faktor, der den Preis von Bitcoin beeinflusst. Die Marktstimmung wird auch von anderen Indikatoren wie dem Fluss von ETFs und dem Aufbau von Mineralien beeinflusst. Diese Trends zeigen, dass der allgemeine Markt die Zukunft von Bitcoin positiv einschätzt. Diese Faktoren haben sich weiterentwickelt und könnten die ideale Gelegenheit bieten, damit Bitcoin den richtigen Durchbruch schafft, um aus seiner aktuellen Bandbreite auszubrechen. Wal-Wallets und Preisentwicklung Die Entscheidung dieser Großinvestoren, weitere Bestände aufzubauen, deutet darauf hin, dass sie davon ausgehen, dass Bitcoin an Wert gewinnen wird. Dies ist ein häufiges Vorgehen, das großen Kursanstiegen vorausgeht. Es bleibt zu hoffen, dass Bitcoin mit dem aktuellen Anstieg der Anzahl der Whale-Wallets seinen Kurswiderstand überwinden und seinen Aufwärtstrend fortsetzen kann. Schlussfolgerung Die Geschichte des massiven Anstiegs der Anzahl von Bitcoin-Wallet-Walen symbolisiert den zukünftigen Glauben an Preisänderungen dieser Kryptowährung. Je größer die Menge an Bitcoin in Wallets ist (d. h. je geringer die Transaktionen sind), desto geringer ist der Verkaufsdruck auf den Markt. Ein anhaltender Anstieg der Nachfrage würde bedeuten, dass Bitcoin stark an Wert gewinnt. Trotz seines volatilen Preises ist die Tatsache, dass die Anzahl aktiver Wale zunimmt, ein deutliches Zeichen dafür, dass die Dynamik in Richtung Zukunft einen positiven Trend aufweist. Lesen Sie auch: Bitcoin-Preis strebt 115.000 US-Dollar an, während globale Anleiherenditen Mehrjahreshochs erreichen Zusammenfassung Der erneute Anstieg der Bitcoin-Wallets mit 100 bis 1.000 BTC ist ein Zeichen für das wachsende Vertrauen in den langfristigen Wert von Bitcoin, wobei große Summen von institutionellen Händlern und Walen gesammelt werden. Diese Aktivität deutet auf eine positive Aufwärtsentwicklung des Marktes hin, verringert den Verkaufsdruck und könnte sogar zu einem Anstieg des Bitcoin-Preises führen. Die Preisvolatilität bleibt vorerst bestehen, aber der Verkauf von Wal-Wallets lässt auf künftige Gewinne hoffen. Anhang: Glossar der wichtigsten Begriffe Wal: Großinvestoren, die bedeutende Mengen an Bitcoin halten. Bitcoin-Preis: Der aktuelle Marktwert eines Bitcoins. Wallet: Ein digitaler Speicherplatz für Kryptowährungen. Marktkonsolidierung: Eine Phase, in der sich der Bitcoin-Preis innerhalb einer engen Spanne stabilisiert. ETF: Exchange-Traded Fund, oft mit Bitcoin-Investitionen verbunden. Quantil: Ein statistisches Maß, das zur Messung der Preisrentabilitätsspanne von Bitcoin verwendet wird. Bullischer Trend: Marktbewegung, die steigende Preise vorhersagt. Häufig gestellte Fragen zum Bitcoin-Preis 1- Was bedeutet der Anstieg der Wal-Wallets für den Bitcoin-Preis? Der Anstieg deutet auf ein wachsendes Vertrauen unter Großinvestoren hin, was oft auf potenzielle Preissteigerungen hindeutet. 2- Wer sind die Hauptinhaber von Bitcoin-Wal-Wallets? Institutionelle Anleger, Early Adopters und Krypto-native Fonds halten in der Regel bedeutende Bitcoin-Beträge. 3- Wie wirkt sich die Aktivität der Wale auf den Bitcoin-Preis aus? Die Aktivität der Wale führt oft zu einem geringeren Verkaufsdruck und könnte den Bitcoin-Preis nach oben treiben, wenn die Nachfrage weiter steigt. 4- Welche Bedeutung hat die aktuelle Preisspanne von Bitcoin? Der Preis von Bitcoin bleibt volatil, wobei wichtige Unterstützungsniveaus darüber entscheiden, ob er sich erholen oder weiter nach unten tendieren wird.   Read More: Rekordwachstum bei Bitcoin-Wallet-Walen: Steht die nächste Rallye von BTC vor der Tür?">Rekordwachstum bei Bitcoin-Wallet-Walen: Steht die nächste Rallye von BTC vor der Tür?
Bitcoin Hashrate Surges: Unlocking a New Era of Network Security

BitcoinWorld Bitcoin Hashrate Surges: Unlocking a New Era of Network Security The world of cryptocurrency is buzzing with exciting news: Bitcoin’s hashrate has just shattered all previous records, soaring to an unprecedented all-time high. This remarkable achievement, as reported by Bitcoin Magazine, signals a pivotal moment for the network. But what exactly does this mean for the future of the world’s leading digital currency? What Does an All-Time High Bitcoin Hashrate Truly Signify? To understand the significance of this milestone, let’s first clarify what the Bitcoin hashrate actually represents. In simple terms, it is the total combined computational power that all miners are dedicating to securing the Bitcoin blockchain. Think of it as the collective “muscle” of the network, working tirelessly to process transactions and create new blocks. Enhanced Security: A higher hashrate makes the network exponentially more secure. It becomes incredibly difficult and expensive for any single entity to launch a 51% attack, where they control enough computing power to manipulate transactions. Robust Decentralization: While not a direct measure, a high hashrate often indicates a broad distribution of mining power across many participants, further strengthening decentralization. Miner Confidence: Miners invest significant capital in hardware and electricity. A surging hashrate suggests a strong belief in Bitcoin’s long-term value and profitability, encouraging more participants to join. Why is the Bitcoin Hashrate Experiencing Such a Powerful Surge? Several factors are contributing to this incredible growth in Bitcoin hashrate. It is not just a random occurrence but a reflection of evolving market dynamics and technological advancements. Understanding these drivers provides valuable insight into the network’s health. Technological Advancements: The continuous development of more efficient Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) miners means that existing operations can produce more hashes per unit of energy, and new miners can enter the market with more powerful equipment. Market Recovery and Price Stability: Following periods of market volatility, Bitcoin’s price has shown resilience. This stability makes mining more predictable and attractive, encouraging miners to expand their operations. Geographical Shifts: The global distribution of mining operations has diversified significantly. New mining hubs have emerged in regions with favorable energy costs and regulatory environments, contributing to the overall increase in network power. What are the Key Implications for Bitcoin Holders and the Ecosystem? For anyone holding Bitcoin or involved in the broader crypto ecosystem, the record-breaking Bitcoin hashrate carries significant implications. It speaks volumes about the underlying strength and future potential of the network. Increased Network Reliability: A more secure network translates directly into greater reliability for users. Transactions are processed consistently, and the integrity of the blockchain remains uncompromised. Long-Term Confidence: The sustained growth in hashrate reinforces the narrative of Bitcoin as a robust and enduring store of value. It signals institutional and individual confidence in its fundamental security model. Potential for Innovation: A strong and secure base layer allows for further innovation on top of the Bitcoin network, fostering new applications and services within the ecosystem. However, it is also important to acknowledge potential challenges. The increasing energy consumption associated with a higher hashrate remains a point of discussion, prompting ongoing efforts towards more sustainable mining practices. The Future is Secure: A Concluding Look at Bitcoin Hashrate The monumental surge in Bitcoin’s hashrate to an all-time high is more than just a statistic; it is a powerful testament to the network’s enduring strength, security, and the unwavering commitment of its global mining community. This achievement solidifies Bitcoin’s position as a truly resilient and decentralized digital asset, paving the way for a more secure and robust future for the entire cryptocurrency space. As the network continues to evolve, this fundamental indicator will remain a crucial benchmark for its health and vitality. Frequently Asked Questions about Bitcoin Hashrate Here are some common questions about Bitcoin’s hashrate and its significance: Q1: What is Bitcoin hashrate? A1: Bitcoin hashrate is the total computational power contributed by all miners globally to process transactions and secure the Bitcoin blockchain. It measures how many calculations per second the network is performing. Q2: Why is a high Bitcoin hashrate important? A2: A high hashrate significantly enhances the security of the Bitcoin network, making it extremely difficult for malicious actors to compromise the system. It also indicates strong miner confidence and network health. Q3: Does a higher hashrate affect Bitcoin’s price? A3: While not a direct correlation, a consistently high and growing hashrate often signals strong underlying network fundamentals and investor confidence, which can indirectly contribute to a positive price sentiment over the long term. Q4: What are the environmental concerns related to Bitcoin hashrate? A4: The energy consumption of Bitcoin mining, especially with a high hashrate, is a frequently discussed topic. However, there’s a growing trend towards using renewable energy sources for mining, and innovations are continually improving energy efficiency. Q5: How can I track the Bitcoin hashrate? A5: Various online platforms and blockchain explorers provide real-time data on Bitcoin’s hashrate, allowing you to monitor the network’s computational power. Did you find this insight into Bitcoin’s record-breaking hashrate fascinating? Share this article with your friends and followers on social media to spread awareness about the incredible strength and security of the Bitcoin network! To learn more about the latest Bitcoin trends, explore our article on key developments shaping Bitcoin’s institutional adoption. This post Bitcoin Hashrate Surges: Unlocking a New Era of Network Security first appeared on BitcoinWorld and is written by Editorial Team
Top Cryptos Under $1 with Potential for Massive Bull Run

In a market still trying to find its feet after August volatility, a few cryptocurrencies under $1 are starting to catch investors’ attention with respect to the potential for growth. Mutuum Finance (MUTM) is one of those coins leading the charge. Mutuum Finance has been in the spotlight recently with its groundbreaking DeFi products and […]
Cardano Price Prediction: Why Layer Brett Is A Smarter Investment As Crypto Whales Bet Big On Viral Altcoin

Cardano price forecasts are heating up as whale wallets continue to grow—but the chart isn’t doing much yet. While big money bets on a slow breakout, a newer name is catching fire with retail traders and presale buyers alike. Layer Brett, the viral Ethereum Layer 2 project, is turning heads with faster transactions, gamified staking, […]
Understanding the Leading Crypto Innovations of 2025: BlockDAG, SEI, and Cronos

Analyzing the cryptographic landscape of 2025 reveals several frontrunners, but none quite so distinct as BlockDAG, SEI, and Cronos. This breakdown explores each coin's unique approach to market growth, community involvement, and distribution methodologies. The Rise of BlockDAG: A Paradigm of Equitable Distribution The crypto asset BlockDAG is not just another coin in the market; it represents a significant shift towards decentralized ownership and equitable distribution. As its network expands, the coin has amassed a staggering number of over 312,000 holders, underscoring a commitment to widespread participation and stable growth. Such expansive distribution ensures that market dominance is not controlled by a few, but rather by a broad base that supports resilience and long-term value. This structure not only enhances the coin's stability but also fosters a democratic governance model that many in the crypto space aspire to achieve. Additionally, with a substantial amount raised, nearing $404 million, and a robust presale strategy, BlockDAG's model of growth is a beacon for potential investors and participants in the crypto community. SEI's Strategic Market Positioning Unlike its peers, SEI has carved a niche for itself by emphasizing not just on market cap but on active participation. This coin's architecture has attracted a diverse group of stakeholders, contributing to its resilient market position and helping it achieve a competitive price target of $0.28. The robust engagement is supported by a design that promotes decentralized governance and micro-transactions, which has helped SEI maintain its relevance and trust within the community, factors crucial for long-term viability in the volatile crypto market. Cronos: Innovations and Community Impact Cronos stands out through its tactical market maneuvers, such as substantial coin burns intended to enhance value and decrease market saturation. Moreover, strategic partnerships, like that with Trump Media Group, demonstrate Cronos's commitment to integrating its technology into mainstream platforms, thereby broadening its user base. This engagement with large entities not only secures a stable distribution but also ensures a diversified holding pattern that is less susceptible to large-scale manipulations or market volatility. Future Predictions and Final Thoughts As the crypto market continues to evolve, monitoring the distribution tactics, community growth, and strategic partnerships of platforms like BlockDAG, SEI, and Cronos will be crucial. These elements are likely indicators of their long-term success and reliability as investment options. For more information on BlockDAG investments and updates: Presale: https://purchase.blockdag.network Website: https://blockdag.network Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu This article is sponsored and intended for informational purposes. It should not be considered financial advice.
Top Crypto Coins in 2025 Ranked: Why BlockDAG Beats SEI and Cronos in Growth, Community & Distribution

Explore the top crypto coins in 2025, including BlockDAG, SEI, and Cronos. Learn how distribution, growth, price targets, and news define their long-term value.
