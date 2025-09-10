2025-09-11 Thursday

Крипто жаңалықтары

Mysten Labs Met US SEC Crypto Task Force Ahead of ETF Decision

Mysten Labs Met US SEC Crypto Task Force Ahead of ETF Decision

The post Mysten Labs Met US SEC Crypto Task Force Ahead of ETF Decision appeared on BitcoinEthereumNews.com. SUI News: Sui blockchain developer Mysten Labs and its legal counsel met with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). The move comes amid various ETF applications tracking spot prices of SUI, with the commission’s final decision on applications nears. Sui News: Mysten Labs Meets with US SEC Mysten Labs, a developer of the Sui blockchain, along with its representatives from Sidley Austin LLP, met with the SEC Crypto Task Force on September 9. Earlier this week, the firm requested a meeting with the Crypto Task Force and Commissioner Hester Peirce to address regulatory issues related to crypto assets, including Sui. The blockchain technology company highlighted the Sui blockchain as a high-performance, decentralized network with advanced security, low latency, and high throughput. The blockchain supports several decentralized products, with the Sui Name Service (SuiNS), decentralized liquidity layer DeepBook, and decentralized data storage protocol Walrus as key innovations. Mysten Labs commits to promoting a regulatory environment supporting innovation, expressing interest in providing input on regulating blockchain and digital assets. The move comes as the SEC develops policies and rules pushing crypto adoption. Sui News: US SEC’s Decision on ETF Nears The U.S. SEC continues to delay its decision on spot SUI ETFs by 21Shares and Canary. Considering the final decision on the Sui ETF applications and the Generic Listing Standards approaching, Mysten Labs likely met with the Crypto Task Force on SUI’s use cases and contributions to the crypto industry. The developer proposed that the SEC could grant an exemptive relief through self-certification and ongoing disclosures for legacy projects. As CoinGape reported earlier, the SEC Crypto Task Force is meeting with many companies as the Trump administration pushes for clear crypto regulations. SUI Price Chart. Source: TradingView SUI price jumped almost 7% in a week, with volatile price action in the…
BitcoinEthereumNews2025/09/10 19:54
$200 Investment in Mutuum Finance (MUTM) May Blow to $10,000 at Launch, Say Analysts

$200 Investment in Mutuum Finance (MUTM) May Blow to $10,000 at Launch, Say Analysts

The post $200 Investment in Mutuum Finance (MUTM) May Blow to $10,000 at Launch, Say Analysts appeared on BitcoinEthereumNews.com. Mutuum Finance (MUTM) is rapidly becoming the new hot play in the cryptocurrency market. Analysts are eyeing a stunning launch splash that may transform a modest $200 investment into a potential $10,000 profit. Mutuum Finance presale currently stands at Stage 6 at $0.035. The platform has already secured more than $15.5 million in capital and boasts more than 16,150 token holders.  With growth in the decentralized finance (DeFi) market, Mutuum Finance (MUTM) is building momentum for its innovative model of borrowing, lending, and liquidity management, sparking speculation over a breakout listing. With its soon-to-be-listed token already causing tongues to start wagging in the marketplace, investors and traders are watching MUTM for indications of early strength. Presale  Mutuum Finance has already gone into presale stage 6 where the token can be purchased at $0.035. The project already has more than 16,150 token holders, and already raised more than $15.5 million. FOMO is moving at lightning speed. Early buyers are on track for life-changing returns. Shaping the Future of DeFi Mutuum Finance is tipped to be a key player as DeFi extends its reach globally. The platform is built with institutional and retail investors in mind. Mutuum Finance is making massive jumps with its revolutionary smart contract paradigm and emphasis on security and scalability. Mutuum finance also launched a $100,000 giveaway where 10 users are to be given $10,000 in MUTM tokens. The campaign is an example of the project’s focus towards establishing a long-term and loyal group of users. DeFi Lending Based on a Strong Dual-Model System Mutuum Finance’s way of DeFi ensures that as the platform user you’re always in control of your assets. Through lending, users are rewarded with passive income from borrowers and lenders, and access to funds is instant by borrowing multiple assets across loan value. The…
BitcoinEthereumNews2025/09/10 19:53
SHIB Spikes, But Long-Term Holders May Be Preparing to Sell

SHIB Spikes, But Long-Term Holders May Be Preparing to Sell

The post SHIB Spikes, But Long-Term Holders May Be Preparing to Sell appeared on BitcoinEthereumNews.com. Popular meme coin Shiba Inu surged to a 15-day high yesterday, sparking renewed activity among long-term holders (LTHs).  On-chain data shows that a key metric tracking the movement of this investor cohort spiked to a three-month high, signaling that seasoned investors are likely moving coins to cash in on the recent rally.  Sponsored Sponsored SHIB Long-Term Holders Move Dormant Tokens SHIB’s brief rally to a 15-day high during Tuesday’s trading session prompted its long-term holders to move their previously dormant tokens around. This is reflected in the surge in the token’s age-consumed metric, which measures the movement of long-held coins.  According to Santiment, this reached a three-month high of 2715.48 trillion yesterday. For token TA and market updates: Want more token insights like this? Sign up for Editor Harsh Notariya’s Daily Crypto Newsletter here. Sponsored Sponsored SHIB Age Consumed. Source: Santiment This metric is significant because long-term holders rarely move their coins. When they do, especially when an asset’s price grows, it hints at a shift in market trends.  Significant spikes in age-consumed like this during a rally suggest that long-term holders are offloading, which could increase market selling pressure. In addition, SHIB shows a persistently negative Price–Daily Active Addresses (DAA) divergence, signaling that network activity is lagging behind the token’s recent price rise.  At press time, this on-chain metric, which tracks whether a corresponding network activity supports an asset’s price movement, stands at -62.63, highlighting weak support from actual user engagement. SHIB Price DAA Divergence. Source: Santiment Sponsored Sponsored For SHIB, this means the recent rally may be fragile. With network activity not matching price momentum, the token could face short-term pullbacks as selling pressure from long-term holders increases. SHIB Price Standoff: Support Holds, But Bears Are Waiting At press time, SHIB trades at $0.00001294, holding above support formed at…
BitcoinEthereumNews2025/09/10 19:52
Shiba Inu developers: LEASH v2 migration will start in the coming days after a security audit by Hexens

Shiba Inu developers: LEASH v2 migration will start in the coming days after a security audit by Hexens

PANews reported on September 10th that Shiba Inu developers announced on Tuesday that the long-delayed LEASH v2 migration will begin in the coming days after security firm Hexens completed its review and approval of the new token and its migration contract. Previously, the team had pointed out a hidden flaw in the original LEASH code that undermined its fixed supply design, leading to months of uncertainty. This approval puts an end to the issue. Developers stated that after the new fix, the contract cannot mint new tokens under any circumstances, and the entire v2 supply has been pre-minted into a multi-signature wallet. During the migration process, v1 tokens will be locked or burned, while the multi-signature wallet will release v2 tokens proportional to each holder's stake. This redesign is based on the OpenZeppelin ERC-20 library to maintain the token's simplicity and auditability. Any advanced features, such as privacy layers, will be added later through wrappers rather than modifications to the base token.
PANews2025/09/10 19:51
Best Meme Coins to Buy as Dogecoin ETF Goes Live Tomorrow

Best Meme Coins to Buy as Dogecoin ETF Goes Live Tomorrow

The post Best Meme Coins to Buy as Dogecoin ETF Goes Live Tomorrow appeared on BitcoinEthereumNews.com. The growing anticipation has boosted $DOGE’s value over the last seven days. It’s also sparked excitement across the meme coin market, including perennial favorites Shiba Inu ($SHIB), Pepe ($PEPE), and Pudgy Penguins ($PENGU). If you’re in the market for other options with real upside potential, the good news is that there are still plenty of strong contenders, if you know where to look. Some of the best meme coins making waves today include Bitcoin Hyper ($HYPER) and the doge-themed coin Maxi Doge ($DOGE). We’ll fill you in with all the details later, but first, what’s up $DOGE? $DOGE Up by 10% as DOGE ETF Excitement Grows $DOGE has been one of the meme coin market’s top gainers recently as REX-Osprey’s $DOJE ETF prepares to launch tomorrow. The world’s top meme coin is up by 11.67% in the last seven days, creating a spillover effect on other popular meme coins like Shiba Inu ($SHIB), Pepe ($PEPE), and Pudgy Penguins ($PENGU). REX-Osprey has previously posted on X about the upcoming launch, which will give investors exposure to $DOGE without actually owning the cryptocurrency. As a meme coin, $DOGE has no inherent utility. Created in 2013 as a joke, it has since skyrocketed in popularity and value. It is currently number eight in CoinMarketCap’s crypto rankings, making it the only meme coin in the top 10. When it launches in the US tomorrow, it’ll be the first ETF in the country that will hold an asset without any utility, a comment made by Bloomberg’s Senior ETF Analyst Eric Balchunas. Analysts speculate that the launch would help drive up $DOGE’s price, which has spent much of the year trading below $0.30. As $DOGE is already a relatively mature meme coin, it has less upside potential compared to when it first launched. If you’re shopping…
BitcoinEthereumNews2025/09/10 19:45
Solana ETF Updates: What Would An ETF Do To SOL Prices & Trending Altcoins Like Layer Brett?

Solana ETF Updates: What Would An ETF Do To SOL Prices & Trending Altcoins Like Layer Brett?

The post Solana ETF Updates: What Would An ETF Do To SOL Prices & Trending Altcoins Like Layer Brett? appeared on BitcoinEthereumNews.com. Solana is back in the spotlight as rumors of a spot ETF approval gain traction across crypto circles. With Ethereum and Bitcoin already in the ETF conversation, traders are eyeing Solana as the next big candidate. But the real question isn’t just what a Solana ETF might do for SOL prices, it’s how it could shape sentiment across altcoins, especially newer projects like Layer Brett that offer explosive upside at a fraction of the cost. Solana ETF speculation fuels price momentum and mainstream interest The possibility of a Solana ETF has sparked optimism throughout the market. As one of the top Layer 1 blockchains by volume, Solana is known for its speed, scalability, and low gas fees. Naturally, institutions looking for the next Ethereum are taking notice. SOL is currently trading around $210 to $215 and remains above its key support at $197, with analysts expecting ETF-related momentum to push it toward $250 to $300 in the near term. Yet ETF-driven rallies often occur quickly. While Ethereum’s ETF sparked significant gains, follow-through was limited. The bigger impact of a Solana ETF may be indirect by driving increased attention to high-potential altcoins, including Layer Brett. Layer Brett offers high upside in a post-ETF market cycle Layer Brett is a meme coin built on Ethereum Layer 2 infrastructure that has recently gained attention for its viral energy and strong tokenomics. While Solana may benefit from ETF-driven inflows, $LBRETT is becoming a hot topic among retail traders looking for the next 50x to 100x opportunity. The project is currently in presale, priced at exactly $0.0055, and has already raised more than $3.2 million from early backers. Unlike older meme coins like Dogecoin or Shiba Inu, Layer Brett is focused on both speed and utility. It supports ultra-fast transactions, near-zero gas fees, and direct…
BitcoinEthereumNews2025/09/10 19:44
Polygon Finality Faces Temporary Delay

Polygon Finality Faces Temporary Delay

The post Polygon Finality Faces Temporary Delay appeared first on Coinpedia Fintech News Polygon Foundation announced a 10–15 minute delay in transaction finality caused by a bug affecting some network nodes. Despite the delay, blocks and checkpoints continue to be produced, and the chain remains operational. The issue impacted some validators and RPC services, leading to node restarts and partial slowdowns on explorer tools. Polygon has identified a …
CoinPedia2025/09/10 19:41
Unveiling BofA’s Crucial Market Insights For Astute Traders

Unveiling BofA's Crucial Market Insights For Astute Traders

The post Unveiling BofA’s Crucial Market Insights For Astute Traders appeared on BitcoinEthereumNews.com. AUD/NZD Forecast: Unveiling BofA’s Crucial Market Insights For Astute Traders Skip to content Home Forex News AUD/NZD Forecast: Unveiling BofA’s Crucial Market Insights for Astute Traders Source: https://bitcoinworld.co.in/aud-nzd-forecast-bofa/
BitcoinEthereumNews2025/09/10 19:40
Internet Computer Drops 3% After Rally Stalls at $5.05 Resistance

Internet Computer Drops 3% After Rally Stalls at $5.05 Resistance

The post Internet Computer Drops 3% After Rally Stalls at $5.05 Resistance appeared on BitcoinEthereumNews.com. Internet Computer Protocol (ICP) endured a turbulent 24 hours session, swinging through a $0.22 corridor that represented a 4% range. After testing support at $4.83, the token mounted a strong rally to reach $5.05 by 06:00 UTC before falling back. That move confirmed $4.83 as a crucial accumulation zone, where volume surged to 348,793 units, according to CoinDesk Research’s technical analysis data model. The rally faltered at $5.05, where concentrated distribution created a firm ceiling. The reversal accelerated, beginning with consolidation near $4.97 before a late push to $4.99 at 14:00 UTC. Selling pressure then overwhelmed the market, driving ICP down to $4.93 within minutes. At the time of writing, ICP traded just below $4.90, 3% below its intraday high of $5.05. Turnover spiked sharply during this interval, with more than 170,000 units transacted between 14:01 and 14:03, suggesting systematic liquidations or stop-loss execution. Beyond technicals, ICP’s momentum reflects ongoing ecosystem development. On Sept. 4, the network achieved its Ignition milestone, enabling large language models (LLMs) to run natively on-chain. The upgrade allows developers to build AI-powered decentralized applications (dapps), including those that can generate smart contracts directly, on the ICP blockchain. The long-term vision is to create a “self-writing Internet” where even non-technical users can deploy dapps using natural language inputs. Technical Analysis ICP traded in a $0.22 corridor between $4.83 support and $5.05 resistance. Strong accumulation confirmed at $4.83, supported by above-average volume of 348,793 units. Rally peaked at $5.05 before heavy selling emerged. A sharp reversal saw prices fall from $4.99 to $4.93 within minutes. Volume exceeded 170,000 units during 14:01–14:03, signaling systematic liquidation. New support formed at $4.93, marking a potential pivot for future sessions. Resistance remains entrenched at $5.05, the key threshold for a sustained breakout. Disclaimer: Parts of this article were generated with the assistance…
BitcoinEthereumNews2025/09/10 19:33
Experten-Krypto-Preisprognose für heute für XRP, Bonk und Hyperliquid

Experten-Krypto-Preisprognose für heute für XRP, Bonk und Hyperliquid

Am 10. September standen weiterhin XRP, Bonk und Hyperliquid im Fokus der Kryptowährungsbranche, während Investoren neue Kursentwicklungen und die allgemeine Stimmung verdauten. Dieser Artikel mit Kryptowährungs-Prognosen für heute bietet dem aufmerksamen Leser eine ausgewogene, fachkundige Analyse. XRP erholt sich dank rechtlicher Klarheit und starker Fundamentaldaten XRP wird derzeit zu einem Kurs von etwa 2,96 USD gehandelt, mit einem Marktwert von über 176 Milliarden USD. Der langjährige Rechtsstreit von Ripple mit den US-Behörden ist nun beendet, was das Vertrauen in die Zukunft von XRP stärkt. Laut einem Insider des X-Marktes könnte „die endlich herrschende rechtliche Klarheit als Rückenwind für ein breiteres institutionelles Interesse dienen”. Branchenbeobachtern zufolge ist die Lösung ein entscheidender Aspekt für die heutige Krypto-Preisprognose, wobei XRP wahrscheinlich kurzfristig über 3,50 USD steigen und seine Höchststände von 2024 wieder erreichen wird, wenn die On-Chain-Daten weiterhin Wachstum zeigen. Bonks Meme-Coin-Magie und technische Vorsicht Bonk ist eine der herausragenden Meme-Währungen und wird derzeit bei etwa 0,000023 USD mit einer Marktkapitalisierung von über 1,84 Milliarden USD gehandelt, wobei in den letzten 24 Stunden ein leichter Rückgang zu verzeichnen war. Zuvor schien die Dynamik bullisch zu sein – jedoch zeigen technische Strömungen Gewinnmitnahmen und einen Widerstand knapp über dem aktuellen Niveau, insbesondere in der Nähe von 0,000024 USD. Dennoch hängt die Krypto-Preisprognose für Bonk heute von seiner Fähigkeit ab, diesen Ausbruch wieder aufzuholen; wenn dies mit Nachdruck geschieht, könnte der Optimismus zurückkehren. Ein prominenter Händler auf X scherzte: „Die Meme-Energie von Bonk könnte überraschen, wenn sich die Stimmung schnell ändert“, und hob damit die Risikobehaftung der Prognose hervor. Hyperliquid behauptet sich trotz moderater Konsolidierung Hyperliquid (HYPE) mit einem Wert von rund 54,47 USD und einem Platz unter den Top 15 der Token beeindruckt weiterhin mit einem anhaltend hohen Tagesvolumen. Der jüngste Handel deutet auf einen leichten Rückgang (etwa 1 %) hin, aber wichtige Ökosystemkennzahlen zeigen Widerstandsfähigkeit. Die Krypto-Preisprognose für Hyperliquid ist heute vorsichtig optimistisch: Eine Stabilisierung nahe dem aktuellen Niveau könnte den Weg für weitere Aufwärtsphasen ebnen, insbesondere wenn sich Nutzung und Liquidität erholen. Warum ist das gerade jetzt wichtig? Da die Volatilität am Markt weiterhin hoch ist, bieten diese drei Token unterschiedliche Narrative: XRP strebt nach Abschluss des Rechtsstreits nach langfristiger Legitimität, Bonk navigiert durch spekulative Dynamik und Hyperliquid konzentriert sich auf die Stärke der DeFi-Infrastruktur. Die übergreifende Krypto-Preisprognose für heute hängt davon ab, wie jede dieser Dynamiken mit der sich ändernden Marktstimmung und den makroökonomischen Variablen interagiert. Fazit Die heutige Krypto-Preisprognose ist komplex. XRP befindet sich aufgrund der rechtlichen Klärung auf stabilerem Boden; Bonk ist ein hochvolatiler Meme-Token, der auf Anzeichen für einen Ausbruch wartet; und Hyperliquid hat trotz seiner Stabilisierung Potenzial, das durch die DeFi-Fundamentaldaten getrieben wird. Da jeder Token einen bestimmten Reifegrad und ein bestimmtes Risiko aufweist, ist eine sorgfältige Beobachtung der On-Chain-Signale, technischen Niveaus und Entwicklungen im Ökosystem von entscheidender Bedeutung. Insgesamt ist dies ein kritischer Zeitpunkt für Beobachter von Kryptowährungen, um ihre kurz- und langfristigen Pläne auf der Grundlage von Fakten, Daten und Fundamentaldaten statt auf der Grundlage von Hype zu optimieren. FAQs zur heutigen Kryptowährungs-Preisprognose Wie hoch sind der Token-Preis und das Handelsvolumen für XRP heute? XRP wird derzeit zu einem Preis von etwa 2,96 USD gehandelt, mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von über 5,3 Milliarden USD und einer Marktkapitalisierung im Bereich von 176 Milliarden USD. Warum zeigt Bonk trotz Gewinnen Volatilität? Der Preis von Bonk schwankt aufgrund der jüngsten Gewinnmitnahmen durch Whales, des technischen Widerstands bei 0,000024 USD und der allgemeinen Stimmungsschwankungen bei Meme-Coins, die mit der Stärke des Solana-Ökosystems zusammenhängen. Hat sich der Preis von Hyperliquid in letzter Zeit stabilisiert oder ist er gefallen? Hyperliquid wird bei etwa 54,47 USD gehandelt, was einem Rückgang von rund 1 % in letzter Zeit entspricht. Trotzdem bleiben das Handelsvolumen und die DeFi-Nutzung bemerkenswert stark. Wie oft wird der Ausdruck „Krypto-Preisprognose heute” in dem Artikel verwendet? Der Ausdruck „Krypto-Preisprognose heute” wurde genau neun Mal verwendet, was den Optimierungszielen entspricht. Glossar der wichtigsten Begriffe Marktkapitalisierung: Gesamtwert des Umlaufangebots einer Kryptowährung multipliziert mit ihrem aktuellen Preis. Liquidität: Die Leichtigkeit, mit der ein Vermögenswert gekauft oder verkauft werden kann, ohne seinen Preis zu beeinflussen. Technischer Widerstand: Ein Preisniveau, bei dem der Verkaufsdruck eine weitere Aufwärtsbewegung behindern kann. Wale: Große Inhaber einer bestimmten Kryptowährung, deren Handelsgeschäfte die Markttrends beeinflussen können. Rechtliche Klarheit: Klärung oder Stabilität der regulatorischen Haltung, die oft das Risiko verringert und das Vertrauen stärkt. Read More: Experten-Krypto-Preisprognose für heute für XRP, Bonk und Hyperliquid">Experten-Krypto-Preisprognose für heute für XRP, Bonk und Hyperliquid
Coinstats2025/09/10 19:30
