Current price movements are likely part of a broad range – UOB Group

The post Current price movements are likely part of a broad range – UOB Group appeared on BitcoinEthereumNews.com. Slight increase in downward momentum is likely to lead to Pound Sterling (GBP) trading in a lower range of 1.3485/1.3560. In the longer run, the current price movements are likely part of a broad range between 1.3430 and 1.3595, UOB Group’s FX analysts Quek Ser Leang and Peter Chia note. GBP is likely to trade in a lower range of 1.3485/1.3560 24-HOUR VIEW: “After GBP rose to a high of 1.3555 two days ago, we indicated yesterday that it ‘could continue to rise, but the major resistance at 1.3595 is likely out of reach.’ We were not wrong, as GBP rose to a high of 1.3591 before staging a sharp retreat that reached a low of 1.3518. There has been a slight increase in downward momentum, but this is likely to lead to a lower range of 1.3485/1.3560 rather than a sustained decline. In other words, GBP is unlikely to break clearly below 1.3485.” 1-3 WEEKS VIEW: “We indicated two days ago (08 Sep, spot at 1.3480) that ‘the current price movements are likely part of a broad range between 1.3430 and 1.3595.’ Yesterday, GBP rose to a high of 1.3591, before pulling back. Given that there is no decisive break above 1.3595, we continue to expect GBP to trade in a range for now.” Source: https://www.fxstreet.com/news/gbp-usd-current-price-movements-are-likely-part-of-a-broad-range-uob-group-202509100948
BitcoinEthereumNews2025/09/10 21:34
SEC Cracks Down on U.S. Companies Linked to China Stock Fraud

TLDR The SEC is increasing efforts to target U.S. companies linked to China stock fraud schemes. Nasdaq introduces stricter listing requirements to prevent fraudulent companies from entering the market. Companies must have at least $25 million in public offering proceeds to list on Nasdaq. Nasdaq demands a $15 million public float value for companies listing [...] The post SEC Cracks Down on U.S. Companies Linked to China Stock Fraud appeared first on CoinCentral.
Coincentral2025/09/10 21:32
GameStop Revives Thanks to Bitcoin? Crypto Stocks Soar, Bitcoin Hyper Explodes

The post GameStop Revives Thanks to Bitcoin? Crypto Stocks Soar, Bitcoin Hyper Explodes appeared on BitcoinEthereumNews.com. Aaron writes for NewsBTC as a Crypto Journalist, covering breaking news and developments across the crypto world. Aaron’s been writing and editing since 2016, and has seen firsthand how writing for online publications has evolved over that time with the influence of everything from a globalized workforce to LLMs. He’s also witnessed the rise of crypto from a fringe interest to a multi-trillion-dollar force that’s reshaping the world economy. His background in academia with multiple post-grad degrees and a zest for good writing, wherever it may be found, powers Aaron’s own approach to covering crypto. What sets good writing apart? Storytelling – finding connects the news to the people reading it and drawing out those connections. That’s what Aaron looks for in his own coverage. In his off-hours, Aaron works for a local charity and enjoys working out and training with the local boxing club. He even reads physical books, occasionally. Source: https://www.newsbtc.com/news/gamestop-revival-thanks-to-bitcoin-hyper-explodes/
BitcoinEthereumNews2025/09/10 21:32
Dogecoin News: Wie DOGE jetzt mit einem ETF erwachsen wird

Dogecoin hat jetzt einen eigenen ETF in den USA. Experten loben die strengere Regulierung, warnen aber vor fehlender Substanz. Institutionelle Investoren bleiben skeptisch, während die Community feiert. Dogecoin war einst nur ein Internet-Meme mit einem Shiba Inu und einem Augenzwinkern. Jetzt schafft es die Witz-Währung auf das seriöse Parkett der Wall Street – mit einem […]
Bitcoinist2025/09/10 21:31
A New Opportunity to Earn $11,777 a Day with XRP Cryptocurrency

The post A New Opportunity to Earn $11,777 a Day with XRP Cryptocurrency appeared on BitcoinEthereumNews.com. The cryptocurrency market is heating up again. The latest data from CoinMarketCap shows that the global cryptocurrency market capitalization will exceed $3.5 trillion in 2025. Bitcoin remains the leader, Ethereum occupies a central position in decentralized applications, and Ripple (XRP) is attracting renewed attention for its fast cross-border payment settlement capabilities. Just as XRP has reclaimed the $3 mark, the latest earnings data released by the world-renowned cloud mining platform DEAL Mining has attracted even more attention: some advanced users are earning up to $11,777 daily through XRP cloud mining contracts. Cloud Mining is Changing the Game In the past, mining was out of reach for the average person. It required expensive mining machines, large amounts of electricity, and the hassle of equipment maintenance. Cloud mining simplifies all of this. Founded in 2016 and headquartered in the UK, DEAL Mining now has over 6.8 million users and serves over 200 countries. Users don’t need hardware; simply select a contract on the platform to rent computing power, with profits automatically settled daily. Principal is returned upon maturity, and the process is transparent and traceable. Compared to simply speculating on cryptocurrencies, this method is more stable and predictable. User Story: From Trial to High Returns A French investor tried DEAL Mining’s BTC contracts late last year, investing $1,000 and receiving a fixed daily return of $12.6. Within 10 days, he had his principal and interest repaid, plus an additional $126. After confirming the platform’s stability, he upgraded to the more advanced XRP contract, earning over $1,900 daily and exceeding $85,000 in total returns over 45 days. Currently, data from the platform’s top contracts shows that some large investors are earning up to $11,777 daily using the ANTSPACE HW5 package. This has made DEAL Mining a hot topic in the crypto community. For…
BitcoinEthereumNews2025/09/10 21:31
Metaplanet wil $1,38 miljard ophalen voor enorme Bitcoin aankopen – wat weet Metaplanet?

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Het Japanse investeringsbedrijf Metaplanet zet opnieuw groot in op Bitcoin. Het bedrijf heeft aangekondigd ruim $ 1,38 miljard (204 miljard yen) op te willen halen via een internationale aandelenuitgifte. Daarmee wil het niet alleen zijn huidige positie uitbreiden, maar ook zijn status als grootste Bitcoin bedrijf van Japan verstevigen. Wat drijft Metaplanet tot deze agressieve strategie, en wat betekent dit voor de Bitcoin koers en de crypto markt? Bitcoin als bescherming Op 1 september bezat Metaplanet al 20.000 BTC, met een geschatte waarde van $ 2,06 miljard. Toch wil het bedrijf in september en oktober 2025 nog eens $ 1,24 miljard investeren in nieuwe aankopen. Bitcoin fungeert volgens Metaplanet als strategische hedge tegen de verslechterde koopkracht van de yen en de negatieve rente in Japan. De centrale bank voert al jaren een extreem ruim monetair beleid, en Metaplanet wil zich daar met digitale activa tegen verdedigen. METAPLANET RAISES $1.4 BILLION FOR MORE BITCOIN Metplanet just CARPET-BOMBED the fiat system with a $1.4 BILLION equity bazooka, and are about to funnel it STRAIGHT into BITCOIN. Even after blasting their share count up by 51%, every single share now carries MORE Bitcoin… pic.twitter.com/yyRout3xDI — Adam Livingston (@AdamBLiv) September 9, 2025 Ook MicroStrategy zette zijn bedrijfsreserves massaal om in Bitcoin en groeide uit tot een symbool van institutionele adoptie. Metaplanet volgt nu hetzelfde pad, maar dan in de Aziatische markt en een eigen variant. Het bedrijf combineert BTC reserves met een operationele inkomstenstroom via een Bitcoin income division. Deze divisie haalde in het tweede kwartaal van 2025 al $ 8,34 miljoen omzet en krijgt $ 138 miljoen aan extra kapitaal om te investeren in options trading en andere BTC gedreven activiteiten. Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's Verwachtingen voor Metaplanet Hoewel de strategie groots is, zijn er ook risico’s. De kapitaalinjectie vindt plaats via de uitgifte van 385 miljoen nieuwe aandelen, waardoor het totaal aantal aandelen stijgt van 755,9 miljoen naar 1,14 miljard. Deze verwatering kan de waarde van bestaande aandelen onder druk zetten. De Bitcoin Holdings en Stocks van Metaplanet. Bron: Bitcointreasuries Daarnaast blijft Metaplanet, net als andere bedrijven met een crypto treasury, sterk afhankelijk van de Bitcoin koers. In een bull run kan dit de balans en beurswaarde versterken, maar bij aanhoudende daling of consolidatie wordt het model snel kwetsbaar. Tijdens eerdere marktcycli zagen we hoe bedrijven zoals Coinbase en Galaxy Digital geconfronteerd werden met snel afnemende BTC waarden. Wat Metaplanet uniek maakt, is dat het niet enkel inzet op waardestijgingen van BTC. Door ook te investeren in een inkomstenmodel, probeert het bedrijf zijn afhankelijkheid van koersen gedeeltelijk te beperken. Toch blijft er een fundamenteel risico. Door de bedrijfsstrategie te verbinden aan de Bitcoin koers, maakt het zich afhankelijk van sentiment, volatiliteit en marktdynamiek. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Wat betekent dit voor de crypto markt? Mocht Metaplanet de geplande aankopen volledig doorzetten, dan kan dat de koopdruk op de markt in het najaar van 2025 fors verhogen. In combinatie met de aanstaande halving en bredere macro-economische onzekerheid, kan dit bijdragen aan een nieuwe impuls in de Bitcoin koers. Zeker als meer Aziatische bedrijven het voorbeeld volgen. Maar zelfs als de aankopen gedeeltelijk plaatsvinden, is het duidelijk dat bedrijven Bitcoin niet langer zien als speculatief bezit. Bitcoin wordt een volwaardig onderdeel van diverse kapitaalstrategieën. De komende maanden worden dan ook cruciaal. Niet alleen voor Metaplanet, maar ook voor Bitcoin zelf, en of het zich definitief bewijst als sterke corporate valuta. De Bitcoin koers van de afgelopen week. Bron: TradingView Traders zullen dus goed de markt en het nieuws in de gaten moeten houden om te weten welke crypto er kan gaan stijgen. Handel vooral niet impulsief, en pas risicobeheer toe. Door te investeren in projecten als presales kun je ook profiteren van exclusieve voordelen en beloningen. En als jij wil meehelpen aan de volgende stap van Bitcoin, dan is Bitcoin Hyper ($HYPER) de juiste keuze. Bitcoin Hyper ($HYPER) Bitcoin Hyper ($HYPER) is de allereerste Layer 2 oplossing die echte smart contracts naar Bitcoin brengt. Door de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) levert het netwerk razendsnelle transacties en applicaties, terwijl het volledig leunt op de veiligheid van Bitcoin’s Layer 1. Daarmee brengt Bitcoin Hyper eindelijk programmeerbaarheid naar Bitcoin, zonder concessies op de fundamenten van het netwerk. Via de Canonical Bridge kun je native BTC eenvoudig en veilig omzetten naar Layer 2 assets, zonder tussenkomst van centrale partijen. Hiermee krijgt iedereen met $HYPER tokens non-custodial BTC transfers en directe toegang tot dApps, DeFi en staking beloningen. Investeer vroeg in de $HYPER presale en profiteer van staking, early access tot premium protocollen en deelname aan DAO governance. Geen VC allocaties, geen geheime deals, Bitcoin Hyper is gebouwd voor het publiek. Wordt nu onderdeel van de Hyper Nation. Nu naar Bitcoin Hyper i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Het bericht Metaplanet wil $1,38 miljard ophalen voor enorme Bitcoin aankopen – wat weet Metaplanet? is geschreven door Christiaan Kopershoek en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/09/10 21:31
A new option for XRP holders: join BTCMiningPool and earn $5,000 a day!

XRP rebounds after SEC win, but investors eye BTCMiningPool’s high-yield cloud mining, offering up to 2.1% daily returns and $20 signup bonuses.
Blockchainreporter2025/09/10 21:31
POP Culture, a US-listed company, has completed a total of $33 million in Bitcoin investment.

PANews reported on September 10th that, according to PR Newswire, POP Culture, a US-listed company, has announced that it has invested a total of $33 million in Bitcoin, holding approximately 300 BTC. The company is establishing a diversified cryptocurrency fund focused on investing in assets such as BTC, ETH, and BOT.
PANews2025/09/10 21:31
U.S. moves ahead in strategic Bitcoin reserve plan: ‘To spur American innovation’

Democrats issued key principles that should guide the crypto market structure bill.
Coinstats2025/09/10 21:30
Dogecoin-ETF soll am 11. September an den Start gehen, Markt erwartet starke Rally

Der erste Dogecoin-ETF soll am 11. September auf den Markt kommen und markiert damit einen kulturellen und finanziellen Meilenstein in der Welt der Kryptowährungen. Analysten sehen diesen Schritt als Wendepunkt, der meme-basierte Token in den finanziellen Mainstream katapultieren könnte. Händler und Institutionen beobachten diesen amüsanten digitalen Vermögenswert aufmerksam, während er seinen Weg an die Wall Street findet. Ein historisches Debüt für den Dogecoin-ETF Der geplante Dogecoin-ETF wird gemäß dem Investment Company Act von 1940 gegründet, wodurch er einige der rechtlichen Hindernisse umgehen kann, mit denen Spot-Kryptofonds konfrontiert sind. Dieser neuartige Ansatz beschleunigte die Genehmigung und ebnete den Weg für einen schnelleren Börsengang. Marktbeobachter glauben, dass dies mehr als nur ein weiteres Finanzinstrument ist, sondern der Beginn dessen, was ein Analyst als „Ära der Meme-Coin-ETFs” bezeichnet. Die Märkte spiegeln bereits die Aufregung wider. Dogecoin stieg in Erwartung des Debüts um bis zu 17 %, wobei das Handelsvolumen an einem einzigen Tag um mehr als 120 % zunahm. „Dogecoin begann als Scherz, und jetzt hat die Wall Street es endlich verstanden”, sagte Jordan Jefferson, CEO von DogeOS und MyDoge, in einem Beitrag auf X. „Die ETF-Zulassung beweist, dass institutionelle Anleger den wahren Wert von Gemeinschaft, Kultur und Zugänglichkeit erkennen.” Die Stimmung der Anleger wird optimistisch Die Einführung des Dogecoin-ETF hat die Erwartung geweckt, dass er neue Zuflüsse sowohl von privaten als auch von institutionellen Anlegern anziehen würde. Technische Experten sagen, dass Dogecoin in der Widerstandszone von 0,25 bis 0,26 US-Dollar gehandelt wird und ein Durchbruch den Preis kurzfristig auf 0,35 oder möglicherweise 0,40 US-Dollar treiben könnte. Ein renommierter Händler auf X wies auf die Absurdität der Situation hin: „Beim Dogecoin-ETF geht es nicht um Nützlichkeit, sondern um Glauben. Dies ist der erste ETF, der Kultur über Code stellt.“ Obwohl die Stimmung unbestreitbar positiv ist, warnen Analysten, dass die Volatilität hoch bleiben wird, da spekulative Überschwänglichkeit mit der Aufsicht durch die Regulierungsbehörden kollidiert. Regulatorischer Kontrast und Auswirkungen auf den Markt Die Genehmigung des Dogecoin-ETF kommt zu einer Zeit, in der andere Anträge Schwierigkeiten haben. Die SEC hat kürzlich eine Entscheidung über den Bitwise Dogecoin ETF auf den 12. November verschoben, was zeigt, dass nicht alle Meme-Coin-Produkte gleich behandelt werden. Der Kontrast zeigt, wie unterschiedliche regulatorische Wege zu unterschiedlichen Zeiträumen für vergleichbare Produkte führen können. Branchenanalysten glauben, dass die Zertifizierung nach dem Gesetz von 1940 die Tür für neue Ansätze für zukünftige Krypto-ETFs öffnen könnte. In einer zunehmend wettbewerbsorientierten Branche können Emittenten First-Mover-Vorteile genießen, indem sie langwierige Genehmigungsprozesse vermeiden. Wie geht es weiter mit Dogecoin und Meme-Assets? Über die unmittelbare Preisbewegung hinaus ergibt sich die größere Relevanz des Dogecoin-ETF aus der kulturellen Akzeptanz. Dogecoin, früher als Online-Humor verspottet, wird nun durch ein reguliertes Finanzinstrument gestützt, das für Mainstream-Anleger zugänglich ist. Institutionen beginnen zu erkennen, was Privatanleger schon lange schätzen: die Beständigkeit von Dogecoin und seine Fähigkeit, weltweite Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wie Jefferson sagte: „Diese Einführung zeigt, dass Memes Märkte sind. Bei Dogecoin geht es jetzt um Finanzen, nicht mehr nur um Spaß.“ Wenn sich diese Dynamik fortsetzt, könnten bald weitere Meme-Token ihre eigenen ETF-Ambitionen verfolgen und den Trend noch weiter verbreiten. Fazit Die Schaffung des ersten Dogecoin-ETF ist mehr als nur ein finanzieller Meilenstein. Sie steht für die Legitimität der Meme-Kultur innerhalb der institutionellen Finanzwelt. Angesichts der zunehmenden Preisdynamik und der positiven Stimmung der Anleger ist der Übergang von Dogecoin vom Online-Witz zum Wall-Street-Produkt sowohl historisch als auch bedeutend. Ob dies nun zu einer langfristigen Entwicklung oder zu erhöhter Volatilität führt, eines ist sicher: Der 11. September stellt ein neues Kapitel in der fortlaufenden Geschichte der Kryptomärkte dar. Häufig gestellte Fragen Wann wird der Dogecoin-ETF aufgelegt? Der erste Dogecoin-ETF soll am 11. September aufgelegt werden und Anlegern über ein reguliertes Produkt ein direktes Engagement in dem Token ermöglichen. Wie hat Dogecoin auf die ETF-Nachrichten reagiert? Dogecoin stieg in Erwartung der Auflegung um 7 % bis 17 %, wobei sich das Handelsvolumen in den letzten Sitzungen mehr als verdoppelt hat. Warum ist dieser ETF so bedeutend? Es ist der erste US-amerikanische börsengehandelte Fonds, der sich ausschließlich mit Dogecoin befasst und damit den Übergang der Meme-Kultur in den Mainstream-Finanzsektor symbolisiert. Wie sieht die Preisprognose für Dogecoin aus? Wenn Dogecoin den Widerstand bei etwa 0,26 USD durchbricht, prognostizieren Analysten kurzfristige Gewinne in Richtung 0,35 bis 0,40 USD, wobei jedoch weiterhin mit Volatilität zu rechnen ist. Glossar der wichtigsten Begriffe ETF (Exchange-Traded Fund) – Ein regulierter Investmentfonds, der einen Vermögenswert oder eine Gruppe von Vermögenswerten nachbildet und an Börsen gehandelt wird. SEC (Securities and Exchange Commission) – Die US-Finanzaufsichtsbehörde, die die Wertpapiermärkte und Anlageprodukte beaufsichtigt. Widerstandslevel – Ein Preisniveau, bei dem ein Vermögenswert einem Verkaufsdruck ausgesetzt ist, der es schwieriger macht, weiter zu steigen. Volatilität – Der Grad der Schwankung der Handelspreise, der oft das Risikoniveau am Markt anzeigt. Meme-Token – Eine Kryptowährung, die mit kulturellen oder humoristischen Themen erstellt wurde und oft von Read More: Dogecoin-ETF soll am 11. September an den Start gehen, Markt erwartet starke Rally">Dogecoin-ETF soll am 11. September an den Start gehen, Markt erwartet starke Rally
Coinstats2025/09/10 21:30
