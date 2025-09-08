2025-09-11 Thursday

Крипто жаңалықтары

Ең ыстық крипто жаңалықтары мен нарық жаңартуларын бақылаңыз
Kazakhstan's president leads push for national crypto reserve

Kazakhstan's president leads push for national crypto reserve

Kazakhstan needs to focus on cryptocurrencies and create a strategic reserve with the most promising among them, its president demanded as he instructed relevant institutions to work in that direction. Kassym-Jomart Tokayev also urged speeding up the development of a comprehensive ecosystem for digital assets in the Central Asian country and investing millions of U.S. […]
Union
U$0.00936-1.26%
EPNS
PUSH$0.03653+1.75%
Бөлісу
Cryptopolitan2025/09/08 22:09
Бөлісу
Ethereum ETFs hit by $1 billion pullback as lack of staking yield tests conviction

Ethereum ETFs hit by $1 billion pullback as lack of staking yield tests conviction

The post Ethereum ETFs hit by $1 billion pullback as lack of staking yield tests conviction appeared on BitcoinEthereumNews.com. U.S. spot Ethereum ETFs have posted about $1 billion in net outflows, days after taking in roughly $1.4 billion during the prior week. The swing centers on primary market creations and redemptions that have become the main conduit for institutional ETH exposure in the U.S. Per SoSoValue’s U.S. ETH ETF dashboard, cumulative net outflows across the eight-day window from Aug. 29 to Sept. 5 were about $952 million. The same feed shows that the week immediately before, Aug. 22 to Aug. 28, drew approximately $1.58 billion of net inflows, confirming the week-to-week whipsaw visible in daily totals. Daily prints underline how quickly flows can pivot. On Sept. 5, the combined products recorded about $446.8 million leaving in one session, a return to redemptions after several inflow days the week prior. At the broader product level, CoinShares’ latest weekly fund-flows report for the period ending Sept. 1 shows Ethereum leading all digital assets with about $1.4 billion of inflows. The note also records that flows turned negative on the Friday of that week after the U.S. core PCE release, linking the change in tone to macro data rather than product-specific mechanics alone. Product design still matters for stickiness. U.S. spot ETH ETFs do not engage in proof-of-stake validation or any related activity that would earn staking rewards. For example, BlackRock’s iShares Ethereum Trust prospectus states the trust will not directly or indirectly use any portion of its ether for staking and will not earn staking income. The absence of native yield inside the wrapper can reduce the incentive to hold through drawdowns, particularly when spot ETH holders can access staking returns on-chain. Issuer-level patterns remain uneven. Farside’s ETH ETF table shows that Grayscale’s converted ETHE often posts redemptions on risk-off days while lower-fee funds absorb creations when demand returns, a rotation…
Union
U$0.00936-1.26%
ChangeX
CHANGE$0.00190151-3.77%
Trust The Process
TRUST$0.0005015+5.15%
Бөлісу
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:09
Бөлісу
Michael Saylor’s Strategy Buys $217M Bitcoin As Price Holds Firm

Michael Saylor’s Strategy Buys $217M Bitcoin As Price Holds Firm

The post Michael Saylor’s Strategy Buys $217M Bitcoin As Price Holds Firm appeared on BitcoinEthereumNews.com. Michael Saylor’s Strategy, the world’s largest holder of Bitcoin, continued stacking the cryptocurrency as the BTC price edged up slightly last week.  Strategy acquired 1,955 Bitcoin (BTC) for $217.4 million between Sept. 2 and 7, according to a Tuesday US Securities and Exchange Commission filing. The purchase was made at an average price of $111,196 per coin as the cryptocurrency briefly surged above $113,000 last Friday before slipping to around $110,000, according to CoinGecko. With the new acquisition, Strategy’s total Bitcoin holdings totaled 638,460 BTC as of Sunday, purchased for approximately $47.2 billion and at an average price of $73,880 per BTC. Ongoing buying slowdown Strategy’s latest Bitcoin purchase follows a series of buys in August, totaling approximately 7,714 BTC for the month. The company’s BTC buying last month was significantly smaller than previous purchases, including a massive 31,466 BTC acquisition in July and a 17,075 BTC acquisition in June. An excerpt from Strategy’s Form 8-K. Source: SEC The latest purchase was made using proceeds from three of Strategy’s at-the-market (ATM) equity offerings, including the Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF), the Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) and its own Common A stock MSTR. Strategy left off the S&P 500 Strategy’s new Bitcoin buy came after the company was excluded from the addition to the S&P 500 index last Friday, contrary to the expectations of many. Instead, S&P 500 added a few new stocks, including the crypto-friendly stock trading app Robinhood, the mobile technology company AppLovin and Emcor Group, which specializes in mechanical and electrical construction services. The new stocks are set to join the index before market open on Sept. 22. Related: Michael Saylor’s fortune jumps $1B amid billionaire index inclusion Addressing Strategy’s exclusion from S&P 500, ETF analyst Eric Balchunas highlighted the deciding role of…
Sidekick
K$0.1613-4.32%
STRK
STRK$0.1318+1.22%
Bitcoin
BTC$113,503.04+1.90%
Бөлісу
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:08
Бөлісу
Ethereum stablecoin supply hits record $165B as tokenized assets surge

Ethereum stablecoin supply hits record $165B as tokenized assets surge

The post Ethereum stablecoin supply hits record $165B as tokenized assets surge appeared on BitcoinEthereumNews.com. Ethereum’s stablecoin supply hit a record $165 billion after growing by $5 billion in one week, proving strong demand for dollar-backed tokens and strengthening the network’s lead in tokenized assets. Token Terminal said Ethereum added about $1 billion in stablecoins daily last week, the fastest growth pace this year. Data from RWA.xyz showed a slightly lower total of $158.5 billion, but both reports confirmed a new all-time high that gives Ethereum a 57% share of the stablecoin market. Stablecoin supply sets new record Ethereum’s stablecoin supply has more than doubled since January 2024 and is now worth about 57% of the market. Tron comes second with 27% and Solana third with less than 4%. Stablecoin supply on Ethereum surges. Source: Token Terminal These numbers show just how strong ETH is as developers and issuers choose it over others due to a large pool of users and capital. Institutions also prefer ETH because its infrastructure is more resilient and has a solid track record that’s more established than the others. Stablecoins are now one of the most popular tools in the digital economy, and the fact that ETH added $5 billion in just one week shows how much its adoption is expanding. It also proves that more people trust the network for their trading activities.  Tokenized assets grow fast on Ethereum Stablecoins are only one part of the story in ETH’s influence on tokenized assets. The blockchain also issues gold, government bonds, and other forms of traditional finance. Data from Token Terminal shows that the amount of tokenized gold on Ethereum has risen to $2.4 billion this year, more than double last year’s. Gold that was once kept in vaults and only traded through brokers can now exist in digital form on Ethereum and be exchanged instantly. The platform’s share of…
Trust The Process
TRUST$0.0005015+5.15%
Moonveil
MORE$0.1005-0.48%
Triathon
GROW$0.0225--%
Бөлісу
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:07
Бөлісу
Tetra Digital Group, a digital asset infrastructure provider, has secured approximately $10 million in funding.

Tetra Digital Group, a digital asset infrastructure provider, has secured approximately $10 million in funding.

PANews reported on September 8th that Tetra Digital Group, a Canadian digital asset infrastructure provider, announced the completion of approximately $10 million in funding from investors including Urbana Corporation, Wealthsimple, Purpose Unlimited, Shakepay, ATB Financial, National Bank, and Shopify. As part of this investment, Tetra and its partners plan to become the first financial institution to launch a Canadian fiat-backed stablecoin in early 2026, subject to regulatory approval. The new Tetra stablecoin will leverage Tetra Digital Group's institutional-grade custody infrastructure to provide businesses and consumers with a stable, secure, and fully compliant digital currency, backed 1:1 by Canadian dollar reserves.
Particl
PART$0.2033+0.79%
Lorenzo Protocol
BANK$0.06696+1.07%
Бөлісу
PANews2025/09/08 22:05
Бөлісу
Lady Gaga Bests Her Own Biggest Radio Hit

Lady Gaga Bests Her Own Biggest Radio Hit

The post Lady Gaga Bests Her Own Biggest Radio Hit appeared on BitcoinEthereumNews.com. Lady Gaga and Bruno Mars’s “Die With a Smile” logs 54 weeks on Billboard’s Adult Contemporary chart, passing “Shallow” to become Gaga’s longest-running hit. VENICE, ITALY – SEPTEMBER 04: Lady Gaga attends the “Joker: Folie A Deux” photocall during the 81st Venice International Film Festival at Palazzo del Casino on September 04, 2024 in Venice, Italy. (Photo by Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images) Corbis via Getty Images Even after a year on the chart, “Die With a Smile” remains not just a smash, but one of the most successful tunes across a variety of radio formats in America. Lady Gaga and Bruno Mars live inside not only the top 10, but the top five on a trio of airplay tallies with the Grammy-winning cut. As “Die With a Smile” remains a fixture on pop radio, the tune breaks a tie within Gaga’s discography and becomes her longest-running success ever. Lady Gaga Earns Her Longest Radio Hit “Die With a Smile” hits 54 weeks on the Adult Contemporary chart this frame. The duet passes “Shallow,” Gaga’s collaboration with Bradley Cooper, for the honor of being her longest run on one of Billboard’s three pop-radio tallies. How Lady Gaga’s Other Hits Compare “Shallow” and “Die With a Smile” both peaked at No. 2 on the Adult Contemporary chart, more than half a decade apart. Two other Gaga classics also reached the uppermost tier, including “The Edge of Glory” (No. 7) and “Hold My Hand” (No. 9). “Rain on Me” with Ariana Grande just missed the region, climbing all the way to No. 11. The Adult Contemporary Chart Moves Slowly A year on a radio chart is unusual, but the Adult Contemporary list moves very slowly. Seven of the top 10 tracks this week have lived on the list for at…
Honorswap
HONOR$0.939+1.18%
Seed.Photo
PHOTO$1.3-1.71%
Moonveil
MORE$0.1005-0.48%
Бөлісу
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:04
Бөлісу
Husky Inu Completes Latest Price Jump, Rises To $0.00020389

Husky Inu Completes Latest Price Jump, Rises To $0.00020389

Husky Inu (HINU) completed the latest price jump of its pre-launch stage over the weekend, rising from $0.00020330 to $0.00020389. The project's pre-launch phase commenced on April 1, following the conclusion of its presale.
Jump Tom
JUMP$0.01626-57.16%
Stage
STAGE$0.0000634-0.78%
Бөлісу
Cryptodaily2025/09/08 22:04
Бөлісу
Will Crypto Be the First to Fall in a US Recession?

Will Crypto Be the First to Fall in a US Recession?

The post Will Crypto Be the First to Fall in a US Recession? appeared on BitcoinEthereumNews.com. As of September 2025, mounting evidence suggests the US economy may be closer to a recession, with several key indicators raising alarms among economists and market observers. The fallout could extend well beyond traditional markets. Crypto assets, often treated as high-risk, will likely come under heavy pressure as investors shift to safer holdings, setting the stage for heightened volatility and potential sell-offs. Is the US in a Recession? The most striking indicator is the job market data. According to earlier reporting from BeInCrypto, nonfarm payrolls slowed considerably in August, with only 22,000 jobs added compared to the projected 75,000. Sponsored Sponsored Of ~598,000 jobs added in President Donald Trump’s second term so far, 86% were in healthcare and social assistance. Outside healthcare, job creation has nearly stalled, signaling fragility. Furthermore, in a post on X, Global Markets Investor noted that the US economy has shed 142,200 jobs over the past four months, marking the largest drop since the 2020 crisis. “In the past, such a drop has usually happened at the onset of a recession,” the post read. Declining Jobs in The US. Source: X/Global Markets Investor In another post, the analyst pointed to the alarming rise in the long-term unemployment rate. The count of Americans who have been jobless for 27 weeks or more has more than doubled since December 2022. The number reached 1.9 million in August, marking the highest level in four years. “The share of Americans unemployed for over 27 weeks hit 25.7%, in line with DEEP recession levels,” Global Markets Investor added. Sponsored Sponsored A second worrying sign is the steep decline in construction spending. The Kobeissi Letter highlighted that July 2025 figures showed a 2.8% decline year-over-year.  This was among the steepest drops since the 2008 financial crisis. On a monthly basis, spending has fallen…
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.758+1.16%
Sunrise Layer
RISE$0.012569-1.48%
Moonveil
MORE$0.1005-0.48%
Бөлісу
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:03
Бөлісу
Polygon’s Sandeep Nailwal Breaks Silence on Big Bank of Liechtenstein Bet on POL

Polygon’s Sandeep Nailwal Breaks Silence on Big Bank of Liechtenstein Bet on POL

The post Polygon’s Sandeep Nailwal Breaks Silence on Big Bank of Liechtenstein Bet on POL appeared on BitcoinEthereumNews.com. Sandeep Nailwal, cofounder of Polygon and CEO of Polygon Foundation, has reacted to the volume of transactions processed by the Bank of Liechtenstein (Bank Frick) in the month of August. The traditional bank is a fully regulated European bank that has been working with cryptocurrencies since 2018. Bank Frick and Polygon transaction milestone Notably, its bet on Polygon (POL) resulted in the processing of $15.4 million transactions in the crypto asset in August 2025 alone. This suggests that the traditional finance institution is taking Polygon seriously. The volume indicates the level of engagement and transactions performed through the bank. You Might Also Like Nailwal’s reaction shows he considers the development as indicative of Polygon’s growing adoption in the traditional banking system.  “Big numbers happen on Polygon!”he wrote in his post on X to celebrate the notable achievement by Bank Frick. The cofounder’s excitement is understandable as the development suggests that Polygon’s utility is expanding beyond just DeFi and NFTs.  The crypto asset is now gaining traction also in a regulated financial environment. Such real large-scale financial usage could significantly impact the price outlook of POL even as large holders in the ecosystem also support the asset. As of press time, Polygon is changing hands at $0.2801, which represents a 2.08% increase in the last 24 hours. The asset climbed from $0.2741 to a peak of $0.2813 before posing a slight correction. However, its trading volume remains in the red zone by 1.65% at $154.26 million. Polygon upgrade boosts speed and security for institutions Polygon’s adoption by Bank Frick and the relatively large volume of transactions recorded might be a result of the network’s performance speed.  You Might Also Like In June 2025, a major upgrade was carried out to allow for faster finality and cut down the time frame from 90 seconds to 5…
RealLink
REAL$0.06242+2.61%
DeFi
DEFI$0.001691+1.80%
BRC20.COM
COM$0.016731+4.14%
Бөлісу
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:02
Бөлісу
Inversion Capital, a blockchain-focused private equity firm, has raised $26.5 million in seed funding led by Dragonfly Capital.

Inversion Capital, a blockchain-focused private equity firm, has raised $26.5 million in seed funding led by Dragonfly Capital.

PANews reported on September 8 that according to official news, private equity firm Inversion Capital announced the completion of a US$26.5 million seed round of financing, led by Dragonfly Capital, with participation from VanEck, Lightspeed Faction, ParaFi Capital, Portal Ventures, Mirana Ventures, Metalayer Ventures, Volt Capital, HashKey Capital, Race Capital, Balaji Srinivasan, Wintermute Ventures, Moonrock Capital, Breed VC, Topology, Casey K. Caruso, Bodhi Ventures, Lvna Capital, Escape Velocity, Folius Ventures, Comfy Capital, as well as Mike Dudas, Bryan Pellegrino, Jason Yanowitz, Andrew Steinwold, DCF God, Joshua Lim and other individuals and institutions. According to reports, Inversion Capital is a private equity firm dedicated to revitalizing traditional businesses by integrating blockchain infrastructure, particularly in sectors such as telecommunications and financial services. Their strategy involves acquiring traditional businesses, such as mobile virtual network operators (MVNOs), and then deploying blockchain-based solutions to improve efficiency through features such as instant settlement and reduced operating costs.
Sidekick
K$0.1613-4.32%
Portal
PORTAL$0.04448+4.73%
Helium Mobile
MOBILE$0.0003124+0.12%
Бөлісу
PANews2025/09/08 22:00
Бөлісу

Трендтегі жаңалықтар

Толығырақ

Bitcoin Hashrate Surges: Unlocking a New Era of Network Security

KUNGFUVERSE released the first NFT collection KUNGFU BEASTS

SEC Chairman Paul S. Atkins Emphasizes New Crypto Regulations

Metaplanet To Raise $1.4 Billion In International Share Sale To Fund Fresh Bitcoin Purchases

USDH V2: Paxos Pushes Compliance, PayPal Network, and Global Expansion