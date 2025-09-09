2025-09-11 Thursday

Крипто жаңалықтары

BitMine’s Ethereum Holdings Hits New Milestone With 2M ETH

BitMine's Ethereum Holdings Hits New Milestone With 2M ETH Sign Up for Our Newsletter! For updates and exclusive offers enter your email. Rubmar is a crypto enthusiast who likes learning and improving constantly. She enjoys reporting on the latest news and developments in the crypto industry. Rubmar also enjoys scrapbooking, crafting, simulation games, and watching football.
BitcoinEthereumNews2025/09/09 17:22
Sky taps $8B balance sheet to back Hyperliquid’s USDH stablecoin

Sky plans to use its $8B balance sheet to support Hyperliquid’s USDH stablecoin.
Cryptopolitan2025/09/09 17:21
Nebius-Microsoft $17.4B Deal Lifts AI Mining Stocks in Pre-Market Trading

Nebius Group (NBIS) shares soared 47% in pre-market trading after the company said it signed an agreement to supply Microsoft (MSFT) with graphic processing units (GPUs) in a deal Reuters valued at $17.4 billion over five years.The contract is worth more than the Amsterdam-based company's entire market capitalization, currently $15.29 billion. According to Reuters, Microsoft may increase the contract value to $19.4 billion by acquiring additional services capacity.Shares of other companies involved in artificial intelligence (AI) computing, also advanced. Cipher Mining (CIFR) and IREN (IREN) both climbed 9% on speculation of further AI infrastructure partnerships, echoing similar moves seen earlier this year with CoreWeave (CRWV) and TerraWulf (WULF). Nebius provides Nvidia-powered GPUs, cloud services and AI developer tools built on its proprietary hardware and software.
Coinstats2025/09/09 17:19
XRP ETF Approval Now At 50% In 2026 So What Does This Mean For Layer Brett?

The post XRP ETF Approval Now At 50% In 2026 So What Does This Mean For Layer Brett? appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News The speculation around a potential XRP ETF has gripped the market again, with approval odds now hovering around 50% for 2026. Traders are split on what this could mean for Ripple’s XRP, which continues to compress inside a tightening price range. While ETF speculation could offer a short-term boost, the reality is that XRP’s upside remains limited compared to emerging plays like Layer Brett ($LBRETT). With its presale already smashing through $3 million at an entry price of just $0.0055, and staking rewards near 800% APY, $LBRETT looks far more likely to deliver the kind of returns retail investors actually crave. Ripple price analysis: XRP stuck in speculation mode Ripple (XRP) currently trades at $2.84, up 1.12% on the day, with a market cap of $169 billion and daily trading volume north of $2 billion. The token is coiled inside a symmetrical triangle, supported at $2.76 and capped by resistance at $2.95. Price action has been consolidating between the $2.82 to $2.88 range, with a breakout expected soon. The narrative machine is working nonstop. Wild claims calling for $50,000+ valuations to rumors of a Forbes article projecting XRP at $59,472 have fanned speculation. But the reality is less exciting: Finder’s expert panel keeps 2030 forecasts grounded at just $2.80–$5.25. For all the noise, XRP continues to underdeliver when compared with the outsized promises surrounding it. Layer Brett: The presale phenomenon smashing through the spotlight While XRP clings to ETF rumors and decades-old narratives about cross-border finance, Layer Brett is creating its own momentum. Its presale has already surged past $3 million, drawing in retail traders who are tired of watching old giants crawl. With tokens priced at just $0.0055, Layer Brett offers an entry point that could deliver exponential gains once it lists. But the real difference comes…
BitcoinEthereumNews2025/09/09 17:18
The Week That Was - From Our Expert Network

A quick dive into last week's headlines in markets, crypto and macro - all from Benzinga's Expert Network of contributors...read more
Coinstats2025/09/09 17:17
The SEC convenes a crypto roundtable on October 17, 2025

The post The SEC convenes a crypto roundtable on October 17, 2025 appeared on BitcoinEthereumNews.com. Privacy on-chain and financial surveillance meet in an unprecedented public confrontation: on October 17, 2025, as reported on the official page, the SEC will bring together citizens, experts, and operators in Washington for a public roundtable. The stated goal is to gather useful contributions to guide the next steps of the regulatory framework on digital activities, with particular attention to privacy-preserving tools, transparency, and consumer protection. In this context, the positions of different stakeholders can emerge in a direct and comparable manner. According to the official statement published on September 8, 2025, the Task Force announced that four additional roundtables will be held in 2025, of which the one on October 17 is a part. Industry analysts note that public consultations of this kind tend to influence regulatory priorities and interpretative drafts within 6–18 months. In my editorial experience in the regulatory sector, post-event materials and SEC transcripts are usually published within a few weeks after the sessions close, making it possible to quickly monitor developments.  When and Where: Schedule, Venue, and Streaming The meeting is scheduled for October 17, 2025, from 1:00 PM to 4:00 PM (ET), at the SEC headquarters at 100 F Street, N.E., Washington, D.C. In Italy, the time corresponds to 7:00 PM–10:00 PM (CEST). The session will be open to the public and streamed on the official SEC website, allowing for remote attendance. The event is part of the roundtable series promoted in 2025 by the SEC Crypto Task Force, designed to gather feedback and contributions before potentially defining policy proposals. That said, the listening phase remains central to calibrate priorities and timelines. Why it matters: potential impact on the regulatory framework The discussion takes place at a time when regulations on AML/KYC, on‑chain analysis tools, and privacy protection intersect. In the past, approaches heavily…
BitcoinEthereumNews2025/09/09 17:17
Ant Digital brengt $8 miljard aan Chinese energie op de blockchain

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De Chinese fintechgigant Ant Group, bekend van betaalplatform Alipay, zet een nieuwe stap in de financiële digitalisering. Dochterbedrijf Ant Digital Technologies is begonnen met het tokeniseren van miljarden dollars aan energie-infrastructuur. Daarmee wil het concern niet alleen financiering versnellen, maar ook nieuwe beleggers toegang geven tot projecten die voorheen alleen voor grote partijen bereikbaar waren. Volgens persbureau Bloomberg werkt Ant Digital momenteel aan de tokenisering van zo’n 60 miljard yuan, omgerekend 8,4 miljard dollar, aan energie assets. Het gaat om infrastructuur zoals windmolens en zonneparken. Deze worden via AntChain, de eigen blockchain van het bedrijf, omgezet in digitale tokens. Monitoring van miljoenen apparaten Ant Digital heeft inmiddels data van ruim 15 miljoen energie apparaten, waaronder windturbines en zonnepanelen, vastgelegd op de blockchain. Daarmee wordt niet alleen het opgewekte vermogen inzichtelijk, maar ook storingen en uitval. Die transparantie moet het vertrouwen van investeerders vergroten en de waarde van de digitale tokens beter onderbouwen. Het bedrijf voerde al drie proefprojecten uit waarbij in totaal zo’n 300 miljoen yuan werd opgehaald. Onder meer Longshine Technology Group en GCL Energy Technology ontvingen op die manier financiering. Bij Longshine werden 9.000 laadpalen gekoppeld aan AntChain, bij GCL ging het om zonnepanelen. Nieuwe liquiditeit De volgende stap is het uitgeven van tokens die direct gekoppeld zijn aan de waarde van deze energie assets. Volgens bronnen die met Bloomberg spraken, onderzoekt Ant Digital bovendien de mogelijkheid om die tokens op buitenlandse beurzen te noteren. Daarmee zou meer liquiditeit ontstaan en kunnen ook internationale beleggers deelnemen. Of dat daadwerkelijk gebeurt, hangt af van de goedkeuring van toezichthouders. Voordelen van tokenisering Het idee achter tokenisering is dat bedrijven geen traditionele financiële tussenpersonen meer nodig hebben. Een digitale token kan direct aan beleggers worden verkocht. Dat bespaart kosten, verkort de doorlooptijd van financiering en kan de toegang verbreden naar kleinere beleggers. In plaats van een compleet zonnepark te moeten financieren, kan iemand een fractie daarvan kopen in de vorm van een token.   Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue reading Ant Digital brengt $8 miljard aan Chinese energie op de blockchain document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); });   Ant Group en stablecoins De interesse van Ant Group in blockchain-technologie gaat verder dan energie. In juli werd bekend dat het concern samenwerkt met Circle, uitgever van stablecoin USDC. Het doel is om USDC te integreren in de infrastructuur van Ant, zodat betalingen en investeringen sneller kunnen verlopen. Daarnaast werkt Ant International, de internationale tak, aan toepassingen voor grensoverschrijdende betalingen en heeft het aanvragen ingediend voor licenties die met stablecoins te maken hebben. Groeiende RWA markt De tokenisering van echte activa, in de sector vaak aangeduid als real world assets, is wereldwijd sterk in opkomst. Volgens platform RWA.xyz is de totale waarde die op de blockchain staat dit jaar bijna verdubbeld tot een recordhoogte van 28,4 miljard dollar. Meer dan de helft daarvan bestaat uit private credit, ruim een kwart betreft Amerikaanse staatsobligaties. Ethereum is met 57 procent van de markt de populairste blockchain voor tokenisering. Bijna $30 miljard aan assets op de blockchain. Bron: RWA.xyz De stap van Ant Digital laat zien dat ook Chinese bedrijven serieus inzetten op deze trend. Waar Bitcoin en andere cryptomunten vaak in de belangstelling staan vanwege hun volatiliteit, gaat het hier om tastbare energie-infrastructuur. Voor investeerders biedt dat mogelijk een stabieler alternatief én de kans om bij te dragen aan de energietransitie. Met de combinatie van blockchain technologie, groene energie en internationale ambities lijkt Ant Group een nieuwe fase in te luiden waarin de scheidslijn tussen traditionele infrastructuur en digitale financiering steeds dunner wordt. Crypto marktinzichten 10xResearch - insights in de cryptomarkt Jarenlange expertise in markt onderzoek en technische insights Data gebaseerd op meer dan 50 trading algoritmes Meest recente en accurate marktanalyses 10xResearch review Registreer op 10xResearch Het bericht Ant Digital brengt $8 miljard aan Chinese energie op de blockchain is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/09/09 17:16
BRICS Countries Take a Softer Stance on Washington in Multilateralism-Themed Virtual Summit

The post BRICS Countries Take a Softer Stance on Washington in Multilateralism-Themed Virtual Summit appeared on BitcoinEthereumNews.com. Representatives from each of the BRICS countries did not mention Washington as the main driver of the current tariff wars and international economic uncertainty. Nonetheless, there was a general call to uphold multilateralism and a multilateral trading system. BRICS Virtual Summit Fails to Point Fingers at Washington, Calls for Defense of Multilateralism The BRICS virtual […] Source: https://news.bitcoin.com/brics-countries-take-a-softer-stance-on-washington-in-multilateralism-themed-virtual-summit/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 17:16
Tangem v5.27: Your Gateway to Safer DeFi

Tangem has just rolled out version 5.27 of its wallet app, and this update brings some powerful new features designed to make exploring Web3 safer.
Crypto Breaking News2025/09/09 17:16
Ripple News: BBVA Bank Taps Ripple to Custody Bitcoin, Ether for Retail Customers

Read the full article at coingape.com.
Coinstats2025/09/09 17:15
