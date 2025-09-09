2025-09-11 Thursday

Big News for Pi Network: Here’s Why PI May Go Viral Next Month

The announcement sparked huge enthusiasm across the PI community.
CryptoPotato2025/09/09 19:32
BlockchainFX Presale Sets Stage for Global Disruption as Litecoin Institutions Buy and Bitcoin Cash Leads Gainers

BlockchainFX presale surges past $7M at $0.023 with 90% APY, daily USDT rewards, and Visa cards, outshining Litecoin and Bitcoin Cash for 100x ROI in 2025.
Blockchainreporter2025/09/09 19:30
Shiba Inu Holders Looking For 100x Gains Turn To This Viral Altcoin In September

The post Shiba Inu Holders Looking For 100x Gains Turn To This Viral Altcoin In September appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News As September unfolds, Shiba Inu is stuck in a rut, showing little momentum and relying on stale marketing gimmicks to stay relevant. Meanwhile, Layer Brett ($LBRETT) has become the viral breakout story, with its presale already smashing past $3 million at a bargain entry price of just $0.0055. With early stakers locking in yields near 800% APY, traders searching for 100x upside are turning away from tired projects like SHIB and piling into Layer Brett. Shiba Inu analysis: Weak demand, even weaker marketing Shiba Inu (SHIB) is currently trading at about $0.00001255, with activity flatlined in September. Trading volumes are thinning out, and the price action has been stuck in consolidation with little signs of an upward push. While some shorter-term charts are flashing a golden cross hinting at potential upside, bigger indicators paint a different picture: declining demand and minimal inflow of liquidity. That weakness has forced the team behind SHIB to lean on increasingly desperate tactics. In a bizarre move, the official Shibarium account on X urged its followers to spam comment sections across crypto social media with Shiba Inu mentions. Even more shocking, they encouraged the use of AI tools to generate automated spam posts. This gimmick-driven marketing strategy highlights the real problem: SHIB no longer attracts organic interest. Instead of innovation or new utility, the project is banking on noise. For a meme coin that once thrived on viral energy, this is a worrying sign of decline. Layer Brett: Viral presale breaks past $3 million in funding While Shiba Inu struggles to spark genuine excitement, Layer Brett is catching fire with both meme fans and serious traders. Built as a next-generation Ethereum Layer 2 scalability solution, Layer Brett fuses the cultural momentum of a meme coin with real utility: lightning-fast transactions, ultra-low fees, and…
BitcoinEthereumNews2025/09/09 19:30
Cardano Price Prediction: Is ADA About To Tumble Over 25% As Investors Search For Meme Coins For Maximum Gains

The latest Cardano price prediction hinges less on technical charts and more on a critical test of investor patience, with a potential 25% tumble for ADA fueled by a search for maximum gains elsewhere. As capital becomes more strategic, investors are questioning the opportunity cost of holding legacy assets.  This dynamic highlights alternatives like the […] The post Cardano Price Prediction: Is ADA About To Tumble Over 25% As Investors Search For Meme Coins For Maximum Gains appeared first on Live Bitcoin News.
LiveBitcoinNews2025/09/09 19:30
XRP nähert sich 3 US-Dollar, da die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed bei 99 % liegt

Die Kryptoindustrie boomt, da die XRP-Preisprognosen mit neuem Vertrauen steigen. Der Token stieg diese Woche um mehr als 4 %, angetrieben von Prognosen einer Zinssenkung durch die Federal Reserve, die derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % erwartet wird. Händler betrachten dies als einen Wendepunkt, der den XRP über die 3-Dollar-Schwelle treiben könnte, was sowohl von Privatanlegern als auch von institutionellen Anlegern aufmerksam verfolgt wird. Fed-Zinssenkung sorgt für Aufschwung Es wird erwartet, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank am 17. September die Zinsen um 25 Basispunkte senken und damit die globale Risikobereitschaft neu gestalten wird. Niedrigere Zinsen schwächen häufig die US-Währung und beflügeln alternative Anlagen wie Kryptowährungen. Ein X-Experte kommentierte: „Die Fed ist in die Enge getrieben. Wenn sie die Zinsen senkt, gewinnt die Kryptowährung. Wenn sie es nicht tut, werden die Märkte rebellieren.“ Diese Einschätzung erklärt, warum digitale Vermögenswerte wie XRP in Erwartung dieser Entwicklung steigen. Institutionelle Statistiken zeigen einen erheblichen Zufluss in XRP während des jüngsten Anstiegs. Whales sollen innerhalb weniger Minuten nach dem Durchbruch 10 Millionen XRP gekauft haben, was auf ein gestiegenes Vertrauen hindeutet. Der Anstieg geht einher mit einem 12-Monats-Hoch der Börsenreserven, was darauf hindeutet, dass sich die Händler eher auf eine lange Rally als auf ein kurzfristiges Geschäft vorbereiten. Die technischen Einstellungswerte für XRP belaufen sich auf 3 $ Die Kursprognosemodelle für XRP zeigen ein engeres Dreiecksmuster. Die Unterstützung liegt stabil bei 2,87 $, während der Widerstand zwischen 2,95 $ und 2,99 $ liegt. Ein deutlicher Durchbruch über 3 $ könnte den Weg für einen Anstieg auf 3,30 $ oder möglicherweise noch höher ebnen. Chart-Experten glauben, dass die Momentum-Indikatoren positiv tendieren, wobei Volumenspitzen die Chance auf einen Durchbruch erhöhen. Es bestehen jedoch weiterhin erhebliche Bedenken. Wenn der Widerstand anhält und der Verkaufsdruck zunimmt, könnte XRP wieder in den Bereich von 2,76 $ zurückfallen. Die derzeitige Euphorie, die durch makroökonomische Faktoren angeheizt wird, lässt jedoch viele Händler auf einen Aufwärtstrend setzen. ETF-Buzz befeuert die Rally Ein weiteres Element, das die XRP-Preisprognose beeinflusst, ist die gestiegene Nachfrage nach börsengehandelten Spot-XRP-Fonds. Sechs Anträge werden derzeit geprüft, die Ergebnisse werden im Oktober erwartet. Marktexperten sind der Meinung, dass die ETF-Zertifizierung ein Wendepunkt für XRP sein könnte, vergleichbar mit der institutionellen Akzeptanz, die Bitcoin-ETFs Anfang dieses Jahres ausgelöst haben. Ein Fondsmanager erklärte: „ETFs bieten institutionellen Anlegern einen einfachen Einstiegspunkt. Wenn auch nur ein Bruchteil der 7 Billionen Dollar, die in Geldmarktfonds schlummern, in XRP umgewandelt wird, könnte der Preis über die bisherigen Höchststände steigen.“ Diese Erwartung hat die Position von XRP als eines der leistungsstärksten Vermögenswerte in den kommenden Monaten gestärkt. Makroökonomische und reale Akzeptanz Auf makroökonomischer Ebene senkt die erwartete Zinssenkung die Kapitalkosten und erhöht gleichzeitig die Nachfrage nach Risikoanlagen. Laut Nasdaq-Statistiken profitieren volatile Anlagen wie XRP davon, wenn sichere Alternativen an Attraktivität verlieren. Abgesehen von Spekulationen wird XRP weiterhin über die On-Demand-Liquidity-Plattform von Ripple akzeptiert, die in einem Niedrigzinsmarkt an Bedeutung gewinnen könnte. Die Performance im Jahresvergleich untermauert diese positive These. XRP ist seit September 2024 bereits um mehr als 400 % gestiegen und hat damit viele andere führende digitale Vermögenswerte übertroffen. Das Zusammenspiel von technischen Faktoren, institutionellen Strömen und politischen Maßnahmen hat XRP ins Rampenlicht gerückt. Fazit Die Kombination aus Prognosen für Zinssenkungen durch die Fed, technischem Momentum, Aktivitäten von Großinvestoren und ETF-Spekulationen hat die XRP-Preisprognose in den Vordergrund der Kryptowährungsdiskussion gerückt. Mit einem Widerstand bei etwa 3 USD in greifbarer Nähe warten Händler darauf, ob die nächste FOMC-Entscheidung und die ETF-Zulassungen einen langfristigen Anstieg auslösen können. Für Investoren könnten die kommenden Wochen zu einem der entscheidenden Momente in der Geschichte von XRP werden. Weitere Nachrichten zum Thema Kryptowährungen und Artikel mit Kursprognosen finden Sie auf unserer Plattform. Glossar wichtiger Begriffe Whale Accumulation (Wal-Anhäufung): Groß angelegte Käufe durch Investoren, die über erhebliche Mengen an Kryptowährung verfügen. ETF (Exchange-Traded Fund): Ein reguliertes Anlageprodukt, das ein Engagement in Vermögenswerten wie XRP ermöglicht. On-Demand Liquidity (ODL): Die Zahlungslösung von Ripple, die XRP nutzt, um schnelle grenzüberschreitende Überweisungen zu ermöglichen. FOMC: Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank, der für die Festlegung der US-Zinssätze zuständig ist. Widerstandslevel: Ein Preisniveau, bei dem die Aufwärtsdynamik in der Regel auf Verkaufsdruck trifft. Häufig gestellte Fragen zur XRP-Preisprognose Frage 1: Warum steigt XRP gerade jetzt? XRP steigt aufgrund starker Spekulationen auf eine Zinssenkung durch die Fed, der Anhäufung durch Großinvestoren und der wachsenden Erwartung einer ETF-Zulassung. F2: Was ist das nächste Widerstandsniveau für XRP? Analysten nennen 3,00 USD als wichtigstes Widerstandsniveau. Ein Durchbruch könnte 3,30 USD oder mehr zum Ziel haben. F3: Wie könnten sich ETFs auf die XRP-Preisprognose auswirken? Die Genehmigung von ETFs könnte institutionelle Zuflüsse mit sich bringen und XRP möglicherweise weit über das aktuelle Niveau hinaus treiben. F4: Welche Risiken bestehen weiterhin für XRP? Wenn der Widerstand hält oder die Fed mit einer Nicht-Senkung überrascht, könnte XRP in Richtung der Unterstützung bei 2,76 $ zurückfallen. Read More: XRP nähert sich 3 US-Dollar, da die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed bei 99 % liegt">XRP nähert sich 3 US-Dollar, da die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed bei 99 % liegt
Coinstats2025/09/09 19:30
Why Is Worldcoin (WLD) Price Rising Over 42% Today

TLDR Worldcoin jumps 42% after Eightco announces a $250M investment to adopt WLD as its primary treasury asset. Eightco’s treasury plan involves $270M in private placement, with a focus on WLD and Ethereum. Pantera’s crypto-AI strategy fuels growth in the market, and analysts predict a 200% price rally for WLD. Eightco’s strategic move bolstered Worldcoin’s [...] The post Why Is Worldcoin (WLD) Price Rising Over 42% Today appeared first on CoinCentral.
Coincentral2025/09/09 19:29
BlackRock deposits 44,774 ETH and 900 BTC into Coinbase Prime

PANews reported on September 9 that according to Onchain Lens monitoring, in the past hour, BlackRock has deposited a total of 44,774 ETH (about US$195.29 million) and 900 BTC (about US$101.67 million) to Coinbase Prime.
PANews2025/09/09 19:28
Why Is Crypto Up Today? – September 9, 2025

The crypto market is up today. BTC and ETH are up 1.3% each, to $113,048 and $4,359. "Traders are buying more puts and seeking protection amid growing macro uncertainty."
Coinstats2025/09/09 19:27
Forget Bitcoin’s Past Millionaires—BlockchainFX Could Be the Biggest 2025 Crypto Wealth Story

BlockchainFX presale surges past $7M at $0.023, offering 90% APY staking, Visa cards, and daily USDT rewards. Analysts call it a 100x wealth play for 2025.
Blockchainreporter2025/09/09 19:27
Ripple Strengthens European Presence with BBVA Custody Partnership in Spain

Ripple custody launch with BBVA boosts Spain clients digital access with compliance. XRP climbs above $3 again, with analysts watching resistance near $3.30 to $3.50 levels. Ripple has expanded its long-standing relationship with Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), introducing a new custody solution in Spain. The banking group will now use Ripple Custody to allow [...]]]>
Crypto News Flash2025/09/09 19:26
