2025-09-11 Thursday

Крипто жаңалықтары

Ең ыстық крипто жаңалықтары мен нарық жаңартуларын бақылаңыз
LEASH v2: audit completed, fixed conversion rate confirmed, and 3-phase migration — what changes for holders and LP

LEASH v2: audit completed, fixed conversion rate confirmed, and 3-phase migration — what changes for holders and LP

1:1 conversion from LEASH V1 to LEASH V2, with pre-minted V2 tokens held in multisig custody; any remaining tokens will be burned.
Бөлісу
The Cryptonomist2025/09/10 23:35
Бөлісу
Nigerian Anti-Corruption Agency Chair Warns of Crypto Risks and Calls for Stronger Regulation

Nigerian Anti-Corruption Agency Chair Warns of Crypto Risks and Calls for Stronger Regulation

The post Nigerian Anti-Corruption Agency Chair Warns of Crypto Risks and Calls for Stronger Regulation appeared on BitcoinEthereumNews.com. The chairman of Nigerian anti-corruption body has issued a stark warning that Nigeria’s financial system is highly vulnerable to large-scale abuse if the country’s cryptocurrency activities remain unregulated. Collaboration for Compliance and Investor Protection Ola Olukoyede, chairperson of the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), described crypto as a powerful “engine of global innovation and […] Source: https://news.bitcoin.com/nigerian-anti-corruption-agency-chair-warns-of-crypto-risks-and-calls-for-stronger-regulation/
BRC20.COM
COM$0.016732+3.88%
Бөлісу
BitcoinEthereumNews2025/09/10 23:35
Бөлісу
Bitcoin Hyper Presale Surges Past $14.8M as Fastest Bitcoin Layer 2

Bitcoin Hyper Presale Surges Past $14.8M as Fastest Bitcoin Layer 2

Slow transaction speeds, frequent congestion – rock-solid reliability. Bitcoin – the blockchain, not the crypto – has some limitations. Even though the cryptocurrency sits at $113.5K, up 2% over the past week, the underlying network struggles with scalability issues. There is hope for the future with the Bitcoin Hyper Layer 2 launch, providing a faster […]
Hyperlane
HYPER$0.31258-0.82%
ROCK
ROCK$0.02526-5.49%
Solayer
LAYER$0.5474+3.28%
Бөлісу
Bitcoinist2025/09/10 23:33
Бөлісу
Solana’s Rise as a Treasury Powerhouse: DeFi Development Corp’s Bold Strategy

Solana’s Rise as a Treasury Powerhouse: DeFi Development Corp’s Bold Strategy

The post Solana’s Rise as a Treasury Powerhouse: DeFi Development Corp’s Bold Strategy appeared on BitcoinEthereumNews.com. In this episode of The Defiant Podcast, we sit down with Joseph Onorati, CEO of DeFi Development Corp, the second-largest Solana treasury company. Joseph shares the journey of transforming DeFi Development Corp into a Solana-focused treasury powerhouse, their innovative yield strategies, and why Solana’s volatility and native yield make it a compelling treasury asset. We also dive into the broader case for crypto treasury companies, the risks and rewards of staking strategies, and the future of Solana in the blockchain ecosystem. 🎙️ Listen to Interview 📺 Watch Video Episode Description In this episode of The Defiant Podcast, we sit down with Joseph Onorati, CEO of DeFi Development Corp, the second-largest Solana treasury company. Joseph shares the journey of transforming DeFi Development Corp into a Solana-focused treasury powerhouse, their innovative yield strategies, and why Solana’s volatility and native yield make it a compelling treasury asset. We also dive into the broader case for crypto treasury companies, the risks and rewards of staking strategies, and the future of Solana in the blockchain ecosystem. Plus, Joseph shares his bold prediction: Solana flipping Ethereum by market cap. Tune in for a deep dive into the intersection of DeFi, treasury management, and the Solana ecosystem. Chapters00:00:00 Why Solana as a Treasury Asset?00:00:41 Volatility, Convertible Debt, and Cost of Capital00:01:20 Introducing Joseph and DeFi Development Corp00:02:10 The Evolution of DeFi Development Corp00:03:56 Staking, Validators, and Yield Strategies00:05:40 Breaking Down Solana Yield Strategies00:10:10 Risks in Staking and Looping Strategies00:12:03 The Case for Crypto Treasury Companies00:15:03 Solana Per Share Growth and Fundraising Flywheels00:20:02 Challenges with NAV Premium Compression00:27:16 Solana’s Market Share in Treasury Companies00:30:00 ETFs and Their Impact on Crypto Treasuries00:36:01 The Future of Public Market Crypto Instruments00:46:14 Risks and Controversies in Crypto Treasuries00:54:16 Locked Solana and OTC Markets01:06:15 DeFi Development Corp’s Treasury Accelerator Program01:08:09 Bull Case for…
Sunrise Layer
RISE$0.012372-3.03%
Capverse
CAP$0.11846-3.04%
DebtCoin
DEBT$0.0016532+7.38%
Бөлісу
BitcoinEthereumNews2025/09/10 23:33
Бөлісу
China’s secret crude stockpiling may be shaping oil market stability

China’s secret crude stockpiling may be shaping oil market stability

The post China’s secret crude stockpiling may be shaping oil market stability appeared on BitcoinEthereumNews.com. At Asia’s largest oil industry meeting this week, two questions framed the discussion: How much crude is China putting into its strategic petroleum reserve, and how long will that buying continue? As the world’s largest oil buyer, China’s stockpiling helps meet its needs and keeps global demand strong. More supply is set to return from OPEC+ and other producers, even as the quick rise of electric vehicles cuts into oil use. Without China’s near-term demand, many traders see a bleak outlook. But at the Asia Pacific Petroleum Conference in Singapore, attendees hit a roadblock, according to Bloomberg. China keeps its SPR plans secret and long-term, so it’s hard to know how much oil it has or how fast it’s adding. Trackers make estimates, but underground storage hides the real totals. China has built coastal tanks and rock caverns to keep supplies steady and smooth prices, growing fast over the past 20 years as fuel demand rose. But details are scarce, and some oil comes from sanctioned sellers, Russia, Iran, and Venezuela, adding uncertainty. Chinese inventories swell by 130 million barrels since March Antoine Halff, co-founder and chief analyst at geospatial firm Kayrros, estimates that by early September, China’s SPR stood at about 415 million barrels and commercial stocks at about 780 million barrels. He said the combined total has risen by close to 130 million barrels since late March, putting above-ground capacity use near 60.5% and leaving room for more builds. Geopolitical tensions have made energy security a top priority for Beijing. China imports over 70% of its oil, so stockpiling crude is crucial. Cheaper prices helped buying, but it’s unclear how much more they’ll add. “Today, they’re willing to stockpile and willing to increase SPR. This is a clear trend,” said Frederic Lasserre, head of research at Gunvor Group,…
NEAR
NEAR$2.661+0.18%
RealLink
REAL$0.06222+2.35%
Sunrise Layer
RISE$0.012372-3.03%
Бөлісу
BitcoinEthereumNews2025/09/10 23:31
Бөлісу
Sol Strategies (STKE) Stock: Up 9.21% Amid Early Trading Frenzy and Blockchain Hype

Sol Strategies (STKE) Stock: Up 9.21% Amid Early Trading Frenzy and Blockchain Hype

TLDR Sol Strategies surges on Nasdaq debut, fueling Solana staking ambitions Blockchain treasury Sol Strategies rallies as STKE lists on Nasdaq Sol Strategies enters Nasdaq, boosts Solana validator operations STKE stock debuts with volatility, secures Solana ecosystem foothold Sol Strategies’ $94M Solana treasury drives bold Nasdaq launch Sol Strategies Inc. surged by 9.21% during early [...] The post Sol Strategies (STKE) Stock: Up 9.21% Amid Early Trading Frenzy and Blockchain Hype appeared first on CoinCentral.
Solana
SOL$220.86+1.95%
Hyperliquid
HYPE$54.04+0.87%
Бөлісу
Coincentral2025/09/10 23:31
Бөлісу
Solana-DeFi-Protokolle treiben TVL 2025 auf Allzeithoch von 12,1 Mrd. USD

Solana-DeFi-Protokolle treiben TVL 2025 auf Allzeithoch von 12,1 Mrd. USD

Jüngsten Marktdaten zufolge ist der TVL von Solana DeFi auf ein neues Allzeithoch von 12,1 Milliarden US-Dollar gestiegen. Dieser Anstieg zeigt die starke Nachfrage sowohl von Privatanwendern als auch von großen Institutionen. Es handelt sich hierbei nicht um eine kurzlebige Rallye, sondern das Wachstum unterstreicht, wie Solana sich einen Platz in der globalen DeFi-Arena gesichert hat. Institutionelles Momentum stärkt Solana Institutionelle Investitionen spielen eine Schlüsselrolle bei der Steigerung des TVL von Solana DeFi. Unternehmen haben durch Liquid Staking und strukturierte Produkte Milliarden in Solana-basierte Protokolle investiert. Ein bemerkenswerter Schritt war die Zuweisung von 1,6 Milliarden US-Dollar durch Forward Industries an Solana, um seine Krypto-Bestände zu diversifizieren. Auch ETF-Anträge tragen dazu bei. Anfang dieses Jahres stellte die SEC klar, dass Liquid-Staking-Token nicht automatisch als Wertpapiere eingestuft werden. Diese Entscheidung öffnete die Tür für ETF-Anträge im Zusammenhang mit Solana-Staking-Produkten wie JitoSOL und Marinade. Wenn sie genehmigt werden, könnten diese Produkte Mainstream-Investoren anziehen, die regulierte Engagements bevorzugen. Führende Protokolle im Ökosystem von Solana Der Großteil des TVL-Anstiegs stammt von leistungsstarken Protokollen: Protockoll Ungefähre TVL (USD) Segment Jupiter 3,3 Mrd. USD DEX & Aggregator Jito 3,2 Mrd. USD Liquid Staking Kamino 3,1 Mrd. USD Kreditvergabe & Liquidität Sanctum 2,8 Mrd. USD Staking Raydium 2,4 Mrd. USD DEX Marinade 2,2 Mrd. USD Liquid Staking Drift 1,3 Mrd. USD Derivate Das ungleiche Gleichgewicht zugunsten der Handelsplattform, der Staking-Lösung und des Kreditinstruments deutet darauf hin, dass das Wachstum der Solana DeFi TVL nicht ausschließlich aus einem einzigen Sektor stammt. Nutzerorientiertes Handeln, Staking und Kreditaufnahme zeichnen zumindest ein vollständigeres Bild eines vielfältigen Ökosystems. Nutzerbedarf und Marktstimmung Die Akzeptanz durch die Nutzer wächst parallel zur institutionellen Unterstützung. Die Stablecoin-Aktivitäten auf Solana haben zugenommen, und die Transaktionsgebühren sind weiterhin niedriger als bei konkurrierenden Blockchains. Analysten stellen fest, dass Entwickler Solana weiterhin für die Erstellung schneller und skalierbarer Anwendungen bevorzugen. Ein Bericht hebt hervor, wie Solanas TVL auf neue Höchststände gestiegen ist, was „ein Zeichen für das wachsende Vertrauen in sein Ökosystem“ ist. Preisentwicklung und Marktausblick Der Preis von SOL spiegelt die zunehmende Attraktivität des Netzwerks wider und hält sich stabil über wichtigen Widerstandsniveaus. Die Charts zeigen eine stetige Nachfrage von langfristigen Inhabern. Während kurzfristige Schwankungen bestehen bleiben, ist der allgemeine Ausblick mit dem Wachstum von Solana DeFi TVL verbunden. Wenn die ETF-Zulassungen voranschreiten, könnten die Auswirkungen auf den Preis und die Akzeptanz erheblich sein. Fazit Basierend auf den neuesten Untersuchungen signalisiert Solana DeFi TVL mit 12,1 Milliarden US-Dollar mehr als nur einen numerischen Meilenstein. Er bestätigt, dass das DeFi-Ökosystem von Solana eine Phase der globalen Anerkennung erreicht hat, unterstützt durch institutionelle Zuflüsse, Nutzeraktivität und starke Entwicklerunterstützung. Mit den laufenden Staking-ETFs und der Erweiterung der Protokolle entwickelt sich Solana zu einem der einflussreichsten Netzwerke im Bereich der dezentralen Finanzen. Weitere Expertenbewertungen und Einblicke in die Welt der Kryptowährungen finden Sie auf unserer speziellen Plattform mit den neuesten Nachrichten und Prognosen. Zusammenfassung Solana DeFi TVL ist dank institutioneller Zuflüsse, Nutzerakzeptanz und Staking-Wachstum auf einen Rekordwert von 12,1 Milliarden US-Dollar gestiegen. Führende Protokolle wie Jupiter, Jito und Kamino sind der Motor dieses Anstiegs, während ETF-Anträge weiteres Wachstum versprechen. Mit Stablecoin-Aktivitäten und niedrigen Gebühren als Treibstoff sichert sich Solana seine Position als eines der stärksten Ökosysteme in der dezentralen Finanzwelt. Glossar der wichtigsten Begriffe DeFi: Dezentrale Finanzen, Finanzdienstleistungen, die auf Blockchain basieren. TVL (Total Value Locked): Der Gesamtwert der in DeFi-Protokollen gehaltenen Vermögenswerte. Liquid Staking: Staking von Token, während diese durch derivative Vermögenswerte handelbar bleiben. Protokoll: Eine Plattform oder Anwendung, die auf einer Blockchain-Infrastruktur basiert. Häufig gestellte Fragen zu Solana DeFi TVL F1: Was ist Solana DeFi TVL? Es bezieht sich auf den Gesamtwert der Vermögenswerte, die in den dezentralen Finanzprotokollen von Solana gesperrt sind, einschließlich Staking-, Kredit- und Handelsplattformen. F2: Warum steigt Solana DeFi TVL im Jahr 2025? Institutionelle Investitionen, regulatorische Klarheit in Bezug auf Staking-ETFs und eine starke Nutzerakzeptanz treiben das Wachstum voran. F3: Welche Solana-Protokolle halten den höchsten TVL? Zu den Top-Beitragenden gehören Jupiter, Jito, Kamino, Sanctum, Marinade und Raydium. F4: Wie schneidet Solana im Vergleich zu Ethereum beim TVL ab? Während Ethereum beim gesamten DeFi-TVL weiterhin führend ist, schließt Solana die Lücke mit schnellen institutionellen Zuflüssen und niedrigeren Transaktionskosten. Read More: Solana-DeFi-Protokolle treiben TVL 2025 auf Allzeithoch von 12,1 Mrd. USD">Solana-DeFi-Protokolle treiben TVL 2025 auf Allzeithoch von 12,1 Mrd. USD
Solana
SOL$220.86+1.95%
Moonveil
MORE$0.09999-1.17%
DeFi
DEFI$0.001681+1.69%
Бөлісу
Coinstats2025/09/10 23:30
Бөлісу
Metaplanet Plans $1.6 Billion Share Sale to Buy Bitcoin

Metaplanet Plans $1.6 Billion Share Sale to Buy Bitcoin

Metaplanet plans $1.6B share sale to buy Bitcoin, aiming for 210,000 BTC and expanding crypto income strategies. Metaplanet, a Japan-listed company often called Japan’s “MicroStrategy,” announced plans to raise significant funds through an overseas share sale. On September 10, 2025, the company announced it would issue 385 million new shares for y553 per share. This […] The post Metaplanet Plans $1.6 Billion Share Sale to Buy Bitcoin appeared first on Live Bitcoin News.
Bitcoin
BTC$113,268.42+1.76%
SecondLive
LIVE$0.0199-11.39%
Бөлісу
LiveBitcoinNews2025/09/10 23:30
Бөлісу
Bitcoin Purchase Unleashes Explosive 40% Surge for Robin Energy Stock

Bitcoin Purchase Unleashes Explosive 40% Surge for Robin Energy Stock

BitcoinWorld Bitcoin Purchase Unleashes Explosive 40% Surge for Robin Energy Stock Robin Energy (RBNE), a Nasdaq-listed energy transportation company, recently made headlines with its significant Bitcoin purchase. This strategic move immediately sent its stock soaring by over 40% in intraday trading, captivating investors and analysts alike. It’s a clear signal that traditional industries are increasingly recognizing the power of digital assets. What Sparked Robin Energy’s Explosive Stock Surge? The catalyst for this impressive rally was Robin Energy’s announcement of its first-ever Bitcoin purchase, valued at $5 million. This decision to allocate a portion of its treasury to the leading cryptocurrency demonstrates a bold embrace of digital assets. The immediate positive reaction from the market underscores growing investor confidence in companies diversifying their holdings with crypto. Investors are keen to see how this strategic shift will impact future performance. Why Are More Companies Making a Bitcoin Purchase? An increasing number of corporations are exploring a Bitcoin purchase for various strategic reasons. Many view Bitcoin as a robust hedge against inflation, offering protection for corporate value in an uncertain economic landscape. Furthermore, holding Bitcoin can significantly diversify a company’s balance sheet, providing exposure to a high-growth asset class. This strategy often attracts a new generation of tech-savvy investors who appreciate forward-thinking financial approaches. Consider these key benefits for companies: Inflation Hedge: Bitcoin’s limited supply can protect against currency devaluation. Balance Sheet Diversification: Adds a non-correlated asset to traditional holdings. Innovation Signal: Positions the company as modern and adaptable. Investor Appeal: Attracts new demographics interested in crypto-savvy firms. The Strategic Implications of Robin Energy’s Bold Bitcoin Purchase Robin Energy’s Bitcoin purchase carries significant implications for its future trajectory and market perception. This move signals innovation and forward-thinking leadership, potentially drawing in investors looking for growth and modern financial strategies. It aligns Robin Energy with a growing list of public companies, like MicroStrategy and Tesla, that have added Bitcoin to their reserves. While Bitcoin’s inherent volatility presents certain risks, its long-term growth potential could significantly enhance Robin Energy’s financial position, creating new opportunities for value creation. What Does This Mean for the Energy Sector and Crypto’s Future? The intersection of a traditional energy transportation company and a substantial Bitcoin purchase highlights a fascinating trend. It suggests that even established industries are recognizing the intrinsic value and transformative potential of digital assets. This could pave the way for more energy sector players to explore similar investment strategies, further bridging the gap between old and new economies. Moreover, it opens crucial discussions about sustainable Bitcoin mining powered by renewable energy, an area where energy companies could play a pivotal role in the future of crypto adoption. Robin Energy’s decision to make a significant Bitcoin purchase has clearly resonated with the market, driving an impressive stock surge. This event is more than just a financial transaction; it’s a powerful statement about the evolving corporate perception of digital assets and their potential to reshape traditional industries. As more companies consider such strategic moves, the integration of Bitcoin into mainstream finance continues to accelerate, promising an exciting future for both corporate treasuries and the crypto ecosystem. Frequently Asked Questions (FAQs) What is Robin Energy (RBNE)? Robin Energy (RBNE) is a Nasdaq-listed energy transportation company. How much Bitcoin did Robin Energy purchase? Robin Energy announced its first purchase of $5 million worth of Bitcoin. Why did Robin Energy’s stock surge after its Bitcoin purchase? The stock surged over 40% because investors reacted positively to the company’s strategic move to diversify its treasury with a high-growth digital asset like Bitcoin, signaling innovation and a forward-looking approach. Are other traditional companies making a Bitcoin purchase? Yes, a growing number of public companies, including well-known names, have added Bitcoin to their balance sheets for various strategic reasons, such as inflation hedging and balance sheet diversification. What are the potential risks for companies holding Bitcoin? Key risks include Bitcoin’s price volatility, regulatory uncertainty, and potential accounting complexities. Companies must weigh these factors against the potential benefits of a Bitcoin purchase. Did you find this article insightful? Share it with your network to spread awareness about the growing trend of corporate Bitcoin adoption! To learn more about the latest crypto market trends, explore our article on key developments shaping Bitcoin institutional adoption. This post Bitcoin Purchase Unleashes Explosive 40% Surge for Robin Energy Stock first appeared on BitcoinWorld and is written by Editorial Team
Brainedge
LEARN$0.01719+2.26%
PlaysOut
PLAY$0.04848-0.06%
Moonveil
MORE$0.09999-1.17%
Бөлісу
Coinstats2025/09/10 23:30
Бөлісу
The Evolution of Econometric Modeling: A Guide to Influential Papers on Panel Data

The Evolution of Econometric Modeling: A Guide to Influential Papers on Panel Data

Explore a curated list of influential academic references covering the history and modern developments in empirical Bayes, panel data econometrics, and income dynamics.
Бөлісу
Hackernoon2025/09/10 23:30
Бөлісу

Трендтегі жаңалықтар

Толығырақ

Bitcoin Hashrate Surges: Unlocking a New Era of Network Security

KUNGFUVERSE released the first NFT collection KUNGFU BEASTS

Russia says 70% of crypto miners remain unregistered despite new laws

SEC Chairman Paul S. Atkins Emphasizes New Crypto Regulations

Metaplanet To Raise $1.4 Billion In International Share Sale To Fund Fresh Bitcoin Purchases