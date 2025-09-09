2025-09-11 Thursday

ChatGPT-5: 2 đồng crypto có thể tăng 10 lần vào năm 2026

Khi thị trường tiền điện tử bước vào một giai đoạn tăng giá mới mặc dù vẫn có biến động, một số tài sản được kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể cho nhà đầu tư trong những tháng tới. Với vô số lựa chọn hiện có, việc xác định danh mục phù […]
SEC Acknowledges Canary Staked SEI ETF, Boosting SEI Token Gains

TLDR The SEC has officially acknowledged the filing for the Canary Staked SEI ETF, starting the public comment process. Cboe BZX Exchange seeks approval to list the Canary Staked SEI ETF, offering exposure to staked SEI tokens. The SEC will have up to 240 days to make a decision on the approval of the SEI [...] The post SEC Acknowledges Canary Staked SEI ETF, Boosting SEI Token Gains appeared first on CoinCentral.
London Blockchain Conference organizers introduced speakers of the event

The London Blockchain Conference will take place on October 22-23, 2025, at the Evolution London exhibition centre and bring together leading business leaders, politicians, and technology experts to discuss the potential of blockchain, artificial intelligence (AI), and Web3 for the global economy. This is stated in a press release shared by the organizers with Incrypted. […] Сообщение London Blockchain Conference organizers introduced speakers of the event появились сначала на INCRYPTED.
Christie’s sluit digitale kunstafdeling na terugval NFT-markt

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Het Britse veilinghuis Christie’s heeft zijn aparte digitale kunstafdeling opgedoekt. Daarmee verdwijnt een team dat de NFT-markt ooit internationaal op de kaart zette, met de recordverkoop van Beeple’s Everydays voor $69 miljoen in 2021. NFT’s terug onder moderne kunst Volgens een woordvoerder gaat het niet om een volledige exit, maar om een herschikking. Digitale kunst en NFT’s worden voortaan verkocht binnen de bredere categorie 20e en 21e-eeuwse kunst. Twee medewerkers, onder wie vicepresident Nicole Sales Giles, hebben het bedrijf inmiddels verlaten. Het besluit roept vragen op over de toekomst van Christie’s eigen on-chain platform Christie’s 3.0, gelanceerd in 2022. Dat platform moest fungeren als vlaggenschip voor digitale veilingen, met speciale tentoonstellingen en samenwerkingen tijdens beurzen als Art Basel Miami en Frieze Seoul. SCOOP: Christie’s is shuttering its digital art department Multiple staffers have been let go, including VP of Digital Art Nicole Sales Giles It’s a major shift for the auction house that sparked the NFT boom in 2021 with Beeple’s $69M sale Full story by @mattmedved below ↓ pic.twitter.com/1zx6Gh7Adb — Now Media (@nowmedia) September 8, 2025 Markt onder druk De timing is opvallend. De internationale kunstmarkt kreeg vorig jaar een tik: totale verkopen daalden met 12% naar $57 miljard, terwijl de omzet van veilinghuizen met 20% terugviel. Digitale platforms zoals MakersPlace en KnownOrigin sloten de deuren, terwijl Async Art in 2024 al ophield te bestaan. Daar komt bij dat de opkomst van AI-kunst het speelveld verandert. In februari kwam Christie’s onder vuur te liggen toen duizenden kunstenaars protesteerden tegen de verkoop van AI-gegenereerde werken. Volgens hen ging het om massale inbreuk op auteursrecht en creatieve arbeid. Welke crypto nu kopen?Wil jij weten welke crypto nu goed is om te kopen? Lees onze handige gids! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue reading Christie’s sluit digitale kunstafdeling na terugval NFT-markt document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Kritiek op het model Niet iedereen ziet de sluiting als een bewijs dat NFT’s voorbij zijn. Adviseur Fanny Lakoubay wees erop dat een apart departement moeilijk te rechtvaardigen is zolang de omzet achterblijft bij traditionele kunst. NFT-verzamelaar Benji noemde het eerder een “Kodak-moment” voor Christie’s: een teken dat het bedrijfsmodel niet aansloot bij Web3, waar nieuwe platforms werken met nul commissie en directe connectie tussen kunstenaar en koper. Wat betekent dit? Christie’s zal digitale kunst blijven aanbieden, maar zonder eigen team en zonder exclusieve focus. Voor de markt is het een signaal dat de institutionele fase van NFT’s kwetsbaarder is dan gedacht. Terwijl de NFT-marktkapitalisatie in augustus nog herstelde tot ruim $9 miljard, kiest één van de oudste namen in de kunstwereld nu voor een stap terug. Crypto marktinzichten 10xResearch - insights in de cryptomarkt Jarenlange expertise in markt onderzoek en technische insights Data gebaseerd op meer dan 50 trading algoritmes Meest recente en accurate marktanalyses 10xResearch review Registreer op 10xResearch Het bericht Christie’s sluit digitale kunstafdeling na terugval NFT-markt is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
ARK Invest unterstützt BitMine, da die Finanzreserven 2 Millionen Ethereum überschreiten

Jüngsten Berichten zufolge hat BitMine mit 2 Millionen ETH einen Meilenstein im Krypto-Wettlauf der Unternehmen erreicht. Das Unternehmen hält nun mehr als zwei Millionen Ethereum, wodurch sich der Wert seiner Finanzreserven auf über 9 Milliarden US-Dollar beläuft. Analysten sagen, dass diese Errungenschaft die Herangehensweise von Unternehmen an digitale Vermögenswerte als Teil ihrer langfristigen Bilanzstrategien neu definieren könnte. ARK Invest stärkt seine Position Die Investmentfirma ARK Invest hat ihr Engagement bei BitMine in diesem Sommer stetig ausgebaut. Am 22. Juli kaufte ARK 4,77 Millionen Aktien im Wert von rund 182 Millionen US-Dollar, wobei der Großteil der Mittel für den Erwerb von ETH verwendet wurde. ARK folgte mit mehreren kleineren Käufen, darunter ein Kauf im Wert von 15,6 Millionen Dollar Ende August und eine weitere Runde im Wert von 16 Millionen Dollar Anfang September. In seinem jüngsten Schritt fügte das Unternehmen etwa 102.000 Aktien hinzu, nachdem BitMine seinen neuen Meilenstein bestätigt hatte. ARK-Gründerin Cathie Wood unterstützt Ethereum seit langem und sagte Anfang des Jahres, dass ETH „eine Reservewährung für die dezentrale Wirtschaft” werden könnte. Warum 2 Millionen ETH von BitMine wichtig sind Mit dem Überschreiten dieser Marke ist BitMine nun der weltweit größte Unternehmensinhaber von Ethereum. Die Kasse umfasst nun: 2,07 Millionen ETH 192 Bitcoin 266 Millionen Dollar in bar Marktstrategen vergleichen dies mit den Anfängen von Bitcoin, als Unternehmens-Treasuries beteiligt waren. Nur dieses Mal steht Ethereum im Mittelpunkt eines neuen Trends. Moonshot-Strategie und Marktstimmung BitMine startete außerdem eine 20-Millionen-Dollar-Initiative namens „Moonshot“, um Projekte im Bereich der digitalen Identität zu unterstützen, darunter Worldcoin. Diese Zuweisung entspricht etwa 1 % der Bilanzsumme und zielt darauf ab, Unternehmen innerhalb des Ethereum-basierten Ökosystems zu finanzieren. Auf X kursierende Screenshots zeigen Händler, die darüber diskutieren, wie die Akkumulation von BitMine das liquide Angebot von ETH verringern könnte. In einem Beitrag heißt es: „Institutionelle Bestände an ETH haben denselben Preisstützungseffekt wie einst Bitcoin für Unternehmensfinanzen.” Breitere Auswirkungen auf den Markt Analysten glauben, dass die Auswirkungen der 2 Millionen ETH von BitMine über ein einzelnes Unternehmen hinausgehen könnten. Wenn mehr Unternehmen ETH-Reserven einführen, könnte der reduzierte Float die langfristige Preisentwicklung beeinflussen. Laut Daniel Ivanov, Senior Analyst bei The Financial Analyst, „beginnen Unternehmensfinanzen, Ether nicht mehr nur als „Treibstoff“ für dezentrale Anwendungen zu betrachten, sondern als strategische Reservewährung“. Diese Veränderung könnte bald von Wettbewerbern auf die Probe gestellt werden, die die Entwicklung von BitMine genau beobachten. Fazit Basierend auf den neuesten Forschungsergebnissen sind die 2 Millionen ETH von BitMine nicht nur ein Meilenstein, sondern ein Signal für den Wandel von Ethereum hin zur Unternehmensfinanzierung. Mit der Unterstützung von ARK Invest und angetrieben durch strategische Moonshot-Projekte hat BitMine die Art und Weise revolutioniert, wie Unternehmen ihre Finanzmittel einsetzen. Da Ethereum in den Bilanzen immer mehr an Bedeutung gewinnt, könnte dieser Meilenstein den Beginn eines neuen Kapitels markieren, in dem ETH in die Riege der globalen Reserveanlagen aufsteigt. Weitere Expertenbewertungen und Einblicke in die Welt der Kryptowährungen finden Sie auf unserer speziellen Plattform mit den neuesten Nachrichten und Prognosen. Zusammenfassung BitMine hat mit 2 Millionen ETH die Krypto-Strategie von Unternehmen neu gestaltet und sich damit seinen Platz als führende Ethereum-Finanzabteilung gesichert. Mit der Unterstützung von ARK Invest und neuen Investitionen in das Ökosystem hat BitMine das Tempo für die Rolle von Ethereum in globalen Finanzabteilungen vorgegeben. Für die Leser signalisiert dieser Meilenstein eine entscheidende Veränderung in der Art und Weise, wie Unternehmen ETH in der digitalen Wirtschaft bewerten. Glossar der wichtigsten Begriffe ETH: Native Token der Ethereum-Blockchain. Treasury: Unternehmensreserven an digitalen und traditionellen Vermögenswerten. Moonshot-Strategie: Eine risikoreiche, aber potenziell sehr lukrative Anlageallokation. Web3: Ein dezentrales Internet, das auf einer Blockchain-Infrastruktur basiert. FAQs zu BitMine 2 Millionen ETH F1: Warum sind 2 Millionen ETH von BitMine so bedeutend? Damit ist BitMine der größte Unternehmensinhaber von Ethereum, was ein Zeichen für ein stärkeres institutionelles Vertrauen ist. F2: Wie viel ist die ETH von BitMine heute wert? Der Bestand entspricht bei aktuellen Preisen etwa 9,2 Milliarden US-Dollar. F3: Welche Rolle spielte ARK Invest? ARK stellte durch Aktienkäufe mehr als 300 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln bereit und trieb damit den Kauf von ETH voran. F4: Hält BitMine weitere Vermögenswerte? Ja, darunter Bitcoin, Barreserven und einen Moonshot-Fonds.     Read More: ARK Invest unterstützt BitMine, da die Finanzreserven 2 Millionen Ethereum überschreiten">ARK Invest unterstützt BitMine, da die Finanzreserven 2 Millionen Ethereum überschreiten
Looking For An Alternative To Hyperliquid And Cardano? BlockchainFX Presale Has Just Hit $7m And Could Be Crypto’s First Super App

A new contender is changing the narrative. BlockchainFX ($BFX) has already achieved $7 million in presale sales and continues to […] The post Looking For An Alternative To Hyperliquid And Cardano? BlockchainFX Presale Has Just Hit $7m And Could Be Crypto’s First Super App appeared first on Coindoo.
SharpLink Gaming, Inc. (SBET) Stock Surges as $3.6B ETH Treasury Fuels Share Buybacks

TLDR SBET rallies on $3.6B ETH treasury and bold buyback, boosting shareholder value. SharpLink’s ETH-fueled buybacks spark SBET surge, signaling deep market confidence. $3.6B in ETH powers SharpLink buybacks as SBET stock gains investor momentum. SBET climbs as SharpLink leverages ETH reserves for buybacks, no debt attached. SharpLink boosts SBET with $3.6B ETH staking revenue, [...] The post SharpLink Gaming, Inc. (SBET) Stock Surges as $3.6B ETH Treasury Fuels Share Buybacks appeared first on CoinCentral.
Rothinvest com Keeps Clients Updated with Advanced Market Insight Tools

The post Rothinvest com Keeps Clients Updated with Advanced Market Insight Tools appeared on BitcoinEthereumNews.com. Zürich, Switzerland – Rothinvest.com is a financial service company that focuses on helping people stay informed with timely and reliable updates through advanced market insight tools. The organization has placed emphasis on delivering clarity in a field where precision is often needed to maintain stability. With continuous enhancements to its resources, the company is working to ensure that users gain access to financial insights that are relevant to their needs. By presenting detailed information in a clear manner, it aims to strengthen awareness and guide better understanding of financial activity. In today’s world, the flow of information plays a significant role in shaping financial decisions. A Rothinvest review highlights how the firm provides a consistent system of updates, where individuals are kept informed. By offering analytical tools that present data in an organized way, the company helps reduce uncertainty and allows users to follow financial developments with confidence. These tools are designed not only for accuracy but also for accessibility, making it easier for people to keep pace with changing conditions in the market. One of the key elements noted in a Rothinvest review is the reliability of its communication methods. Timely reports and simplified insights are integrated into the company’s services, providing a practical resource for those looking to navigate financial environments. This consistency in updates has set the platform apart in ensuring that the flow of knowledge remains steady. For clients, this means that important details are delivered in real time, minimizing the risk of overlooking crucial factors. Beyond timeliness, a Rothinvest review also emphasizes the depth of financial context provided. Rather than limiting updates to surface-level figures, the company integrates layered perspectives that give meaning to the information being shared. This makes it possible for clients to see how financial activities align with broader trends and conditions.…
Kaia Partners With Taiwan Mobile to Boost Web3 Growth in Taiwan

Kaia taps Taiwan Mobile to advance Web3 adoption in Taiwan to foster compliant infrastructure, innovative dApps, and user-friendly blockchain and Web3 growth.
Southeast Asian Crypto Scam Networks Sanctioned by U.S. Treasury

TLDR OFAC sanctioned nine entities in Myanmar and ten in Cambodia for crypto scams. Americans lost over $10 billion to Southeast Asia-based scams in 2024. Scammers use forced labor, violence, and false job offers to recruit victims. All property of sanctioned entities in the U.S. is blocked under OFAC rules. The U.S. Treasury Department’s Office [...] The post Southeast Asian Crypto Scam Networks Sanctioned by U.S. Treasury appeared first on CoinCentral.
Bitcoin Hashrate Surges: Unlocking a New Era of Network Security

KUNGFUVERSE released the first NFT collection KUNGFU BEASTS

Russia says 70% of crypto miners remain unregistered despite new laws

SEC Chairman Paul S. Atkins Emphasizes New Crypto Regulations

Metaplanet To Raise $1.4 Billion In International Share Sale To Fund Fresh Bitcoin Purchases