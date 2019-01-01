Meme+ сауда аймағының бас тарту туралы мәлімдемесі
Бұл MEXC Meme+ сауда аймағының жауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдемесі (бұдан әрі «Жауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме» деп аталады) MEXC биржасының Тәуекелдерді ашу туралы мәлімдемесімен бірге шығарылады және оның ажырамас бөлігін құрайды. Meme+ сауда аймағына әрі оған қатысты өнімдер мен оқиғаларға қатысу арқылы сіз тәуелсіз заң кеңесшілеріңізбен кеңескеніңізді, осы құжатта қамтылған ережелерді оқып, түсінгеніңізді және толығымен хабардар екеніңізді растайсыз.
MEXC Meme+ сауда аймағының өнімі (бұдан әрі «Өнім» деп аталады) криптовалюталар нарығында үлкен тәжірибесі бар күрделі инвесторларға арналған арнайы құрал болып табылады. Өнімнің тәуекелдері MEXC ұсынатын сауда өнімдерінің басқа түрлерімен салыстырғанда айтарлықтай жоғарырақ. Мысалы, өнімде листингі жасалған токендердің құбылмалылығы дәстүрлі криптовалюталардан көбірек, дәстүрлі криптовалюталардан тезірек және/немесе жиірек листингі жойылуы мүмкін және дәстүрлі криптовалюталармен салыстырғанда оларға нашарлау техникалық қызмет көрсетілуі мүмкін. Егер сіз инвестицияны жоғалтудың толық тәуекелін көтере алмасаңыз, осы қызметті пайдаланбаңыз және/немесе ешқандай қатысты өнімдерге немесе қызметтерге қатыспаңыз.
Өнімді ұсына отырып, MEXC тек ақпаратты көрсету мақсаттарына арналған платформа ретінде әрекет етеді. Көрсетілген бүкіл материалдар мен ақпарат үшінші тарап веб-сайттарынан алынған және соларға тиесілі. MEXC ешбір жағдайда қорытынды немесе мәлімдеме арқылы мұндай ақпараттың дәлдігін және/немесе жарамдылығын растамайды немесе оған кепілдік бермейді. Өнімді пайдалану арқылы сіз инвестициялық шешіміңізге қатысты кешенді тексеруіңізді және зерттеуіңізді жүргізгеніңізге және қажет болған жағдайда қаржылық, заңгерлік немесе салық кеңесшілеріңізбен кеңескеніңізге міндеттенесіз. MEXC және оның аффилирленген тұлғалары инвестициялық әрекеттеріңіз барысында орын алған шығындарға немесе залалдарға жауапты болмайды.