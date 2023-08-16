I тарауы Жалпы ережелер
1-бап Цифрлық активтердің туынды құралдары мен фьючерстік келісімшарттар бойынша сауда-саттық тәуекелдерін басқаруды күшейту, сауда-саттық тараптарының заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау және фьючерстік келісімшарттар бойынша сауда-саттықтың қалыпты ілгерілеуін қамтамасыз ету мақсатында бұл платформа тәуекелдерді бақылаудың осы ережелерін (бұдан әрі – бұдан әрі – осы) тұжырымдайды. «ережелер»).
2-тармақ Фьючерстік сауда тәуекелдерін басқару тәуекелдерді шектеу жүйесін, мәжбүрлі ликвидация жүйесін, мәжбүрлі левережді жою жүйесін және әділ баға жүйесін қабылдауы тиіс.
3-тармақ Осы платформа (бұдан әрі «платформа» немесе «біз» деп аталады) және платформа пайдаланушылары (бұдан әрі «сіз» деп аталады) осы шараларды ұстануы тиіс. Осы ережелер мен платформаның осы ережелерге мезгіл-мезгіл енгізген түзетулері платформаны пайдаланушы келісімінің бөлігі болып табылады. Келісімшарттық фьючерстік сауда қызметтері мен платформа өнімдерін пайдалану немесе сатып алу арқылы сіз осы ережелерде және осы ережелерге енгізілген түзетулеріміз бен жаңартуларымызда қарастырылған барлық ережелер мен шарттарды оқып, түсінгеніңізді және қабылдағаныңызды растайсыз.
II тарауы Тәуекелдерді басқару шарттары мен келісімдері
4-тармақ Платформада цифрлық активтермен және соған байланысты өнімдермен сауда жасау кезінде елеулі тәуекелдер туындайды. Цифрлық активтер бағасының ауытқуына қосымша, деривативтермен сауда жасауда контрагенттердің қосымша тәуекелдері бар. Кейбір жағдайларда платформа біраз немесе барлық позицияларыңызды жабу туралы шешім қабылдауы мүмкін.
5-тармақ Цифрлық активтермен сауда жасау үлкен тәуекелдерді қамтиды. Виртуалды цифрлық активтерді сату немесе ұстау тәуекелі айтарлықтай нақты шығындарға әкелуі мүмкін. Сондықтан сіз цифрлық активтермен немесе онымен байланысты деривативтермен сауда жасауды және қаржылық жағдайыңызға сәйкес левережді пайдалануды мұқият қарастырғаныңыз жөн.
6-бап Платформа цифрлық активтер фьючерстерінің реттелген және тұрақты саудасына кепілдік бермейді. Сандық активтермен (және кез келген басқа активтермен) сауда жасағанда абай болу керек.
7-тармақ Баға кез келген уақытта кез келген факторларға байланысты өзгеріп отырады. Баға өзгерген сайын сізде үлкен пайда немесе шығын болуы мүмкін. Кез келген цифрлық активтің немесе сауда позициясының құны өзгеруі немесе тіпті құнсыздануы мүмкін.
8-бап Пайдаланушының қателігінен туындаған кез келген шығынды пайдаланушы өз мойнына алады. Қате мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді: сауда ережелеріне сәйкес жұмыс жасамау, тиісті сауда операциясын уақытында жүргізбеу, құпия сөзді ұмыту немесе басқаларға жайылып кету, құпия сөзді бөгде адамдар бұзу және компьютерді басқа пайдаланушылар бұзу.
9-бап Егер пайдаланушы заңсыз пайда алу үшін веб-сайтта кез келген анықталмаған олқылықтарды немесе рұқсат етілмеген жоғары жиілікті құралдар мен процедуралық құралдарды пайдаланса, біз жағдайды қалпына келтіру мақсатында пайдаланушымен байланысамыз. Сіз практикалық көмек көрсетуіңіз керек, әйтпесе біз аккаунттағы сауданы шектеу, шоттағы қаражатты қатыру және сотқа жүгінуді қоса алғанда, басқа да шараларды қолданамыз. Сондай-ақ, пайдаланушы бізбен тиімді әрекеттеспеуіне байланысты шығындар үшін жауапты болады.
10-бап Платформа ұсынатын сандық активтердің туынды құралдарының фьючерстік келісімшарттық сауда қызметтері тәуекел факторларын арттыруы мүмкін. Сіз мұны түсінесіз және білесіз:
(1) Сіз өзіңіздің позицияңызды сақтау үшін барлық бастапқы маржаңызды және біздің платформада сақтайтын кез келген қосымша цифрлық активтеріңізді жоғалтуыңыз мүмкін;
(2) Егер нарықтағы өзгерістер сіздің позицияңызға немесе маржа деңгейіңізге әсер етпесе, сізге позицияңызды сақтау үшін қосымша цифрлық активтерді аудару туралы уақытша хабарлану келуі мүмкін;
(3) Қажет болған жағдайда аккаунтыңызға қосымша сандық активтерді салмасаңыз, біз өз қалауымыз бойынша жоғалған кезде позицияны жаба аламыз.
(4) Сіздің пайдаңыз немесе шығыныңыз біздің бақылауымыздан тыс тиісті цифрлық активтер бағасының ауытқуына байланысты болады.
Кейбір жағдайларда, мысалы, цифрлық активтер туралы деректер немесе желінің үзілуіне байланысты, біз цифрлық активтердің сипатына ашық әділ процесс үшін тиісті фьючерстерді алдын ала жабуымыз мүмкін. Сіз бұл ықтималды қауіп туралы хабардарсыз.
Платформа ықтимал тәуекелдерді тапқан болса да, әлі де табылмаған тәуекел болуы мүмкін және сіз кейбір немесе барлық активтеріңізді жоғалтуыңыз мүмкін. Сіздің қаржылық жағдайыңыз бен тәуекелдерге төзімділігіңіз платформамызда сауда жасауға жарамдыды екенін мұқият бағалауыңыз керек.
III тарауы Тәуекелдерді басқару шаралары
11-бап Цифрлық активтердің туынды құралдарының фьючерстік келісімшарттарының сауда-саттық тәртібін реттеу, нарықтық тәртіпті сақтау, нарықтың салауатты дамуына ықпал ету және нақты бақылау қатынастары шоттарын қадағалауды күшейту мақсатында сауда алаңы осындай шаралар қабылдауға құқылы. мəжбүрлеп жабу, саудаға тыйым салу жəне қалыптан тыс сауда шоттары мен нақты бақылау қатынастары шоттары бойынша шотты жабу ретінде;
12-тармақ Цифрлық активтердің деривативтерінің мерзімсіз фьючерстеріне арналған платформа сауда мінез-құлқын қадағалайды. Қалыпты емес сауда және нақты басқару қатынасы бар аккаунттар жағдайларында біз әдеттен тыс сауда мінез-құлқын шешу және пайдаланушылар үшін міндетті басқару шараларын енгізу үшін процедураларды бастауымыз мүмкін.
13-тармақ Деривативтер саудасына қатысатын пайдаланушылар бизнес ережелерін және платформаның қатысты заңдары мен ережелерін сақтауы, платформаның өзін-өзі тәртіпке салатын басқаруын қабылдауы және сауда мінез-құлқын саналы түрде реттеуі керек.
14-тармақ Қалыптан тыс мәмілелерді және нақты басқару қатынасын анықтау
1. Келесі жағдайларда платформа оны қалыпты емес сауда және нақты бақылау қатынасы шотының әрекеті ретінде таниды:
(1) Cіз өзіңіз сатып алу және өзіңіз саудалаумен қайта-қайта айналысатын сауда серіктесі ретінде өзіңіз;
(2) Бір-бірімен көп рет сауда жасатын нақты басқару қатынасы қатысты аккаунттар бар бір немесе бірнеше тұтынушы;
(3) Нақты басқару қатынасы қатысты бір немесе бірнеше аккаунт сәйкестендірілген ордерлер сияқты сауда құралдары арқылы нарықтық бағаның мінез-құлқын басқарады;
(4) Бірдей қаражаттар көзі, бірдей IP мекенжайы және бір немесе бірнеше сауда аккаунтының синхронды сауда мінез-құлқы сияқты қалыптан тыс әрекеттер;
(5) Бір күн ішінде жиі декларация жасау және декларацияны жою фьючерстік сауда бағасына әсер етуі немесе фьючерстік нарықтағы басқа қатысушыларды фьючерстік сауданы жүргізуге жаңылыстыруы мүмкін (жиі декларация жасау және ордерлерден бас тарту);
(6) Бір күн ішінде көп мөлшерде үлкен соманы декларациялау және декларацияны жою фьючерстік сауда бағасына әсер етуі немесе фьючерстік нарықтағы басқа қатысушыларды фьючерстік сауда жүргізуге жаңылыстыруы мүмкін (үлкен соманы декларациялау және ордерлерден бас тарту);
(7) Бір немесе бірнеше нақты басқару қатынасы қатысты аккаунттардың біріктірілген позициясы платформаның позиция лимитінен асады;
(8) Тізілген нұсқалардағы немесе фьючерстік келісімшарттағы бір сауда күнінің ашылу кезіндегі сауда көлемі платформа орнатқан күннің ашылу кезіндегі сауда көлемінен асады;
(9) Платформаның рұқсатынсыз процедуралық сауда жолымен сауда ордерлерін шығару мінез-құлқы. Бұл платформа жүйесінің қауіпсіздігіне немесе қалыпты сауда ордеріне әсер етуі мүмкін;
(10) Басқа адамдардың аккаунттары мен құпиясөздерін заңсыз жолмен ұрлау немесе заңсыз мәмілелер жүргізу және қаражаттар аудару үшін қатысты аккаунттарды пайдалану;
(11) Платформамен анықталған басқа жағдайлар.
2. Платформа осы ережелерді бұзғаны үшін заңмен және әділ сауда қағидатымен рұқсат етілген барлық шараларды іздеуге құқылы, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, тіркелгіңізді шектеу, тоқтата тұру немесе тоқтату немесе осы веб-сайтқа ескертусіз кіру құқығынан бас тарту.
3. Егер платформа кез келген сауда қызметі осы ережелерде белгіленген немесе көрсетілген ережелерді бұзады деп күдіктенсе, платформа қажет болған жағдайда кез келген есептік жазбаның сауда қызметін шектеуге құқылы. Бұл шектеулер мәміледен бас тарту, сауданы шектеулері және аккаунтты қатыру сияқты тәуекелді басқару шараларына әкелуі мүмкін. Платформа осы ережелердің ықтимал бұзылуына байланысты сауданы шектеу, шешіп алу немесе мерзімінен бұрын жабу салдарынан болған кез келген шығындар үшін жауапты болмайды. Егер шығындар әрекеттерімізден туындаса, сіз платформаға сізден немесе үшінші тараптың сот ісін жүргізуден зардап шекпеуін және тиісті шығындарды өтемеуін қамтамасыз ететініңізді білесіз және мұнымен келісесіз. Аккаунт мінез-құлқын тексеру кезінде сауда жасауға немесе депозиттеуге рұқсат етілмейді. Платформаның тергеу кезеңінің соңында қосымша түсініктеме бермей-ақ акккаунтты жабуға құқығы бар.
4. Платформа сіздің есептік жазбаңызды кез келген уақытта ескертусіз жабуға немесе тоқтатуға және қалған активтерді сіздің өтініш беруші мекенжайыңызға аударуға құқылы.
Сонымен қатар платформа кез келген аккаунт кез-келген жағдайда (маркетингтік әрекеттерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) пайдаланушы келісімін және платформаның ережелерін бұзды деп санаса, ол аккаунтыңызды дереу жабуға құқылы және қалған барлық қатысты активтер платформаға тиесілі болады.