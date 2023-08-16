Кепіл ретінде қабылданатын крипто
|Крипто
|Кепіл лимиті
|Кепіл мөлшерлемесі
Жоғарыдағы активтерді көп активті режимде кепіл ретінде пайдалануға болады.Кейбір криптовалюталар сатылы кепіл мөлшерлемесін қолданады. Мысалы, 1 BTC-ті 90% мөлшерлемемен ұстау 0,9 BTC қолжетімді маржа ретінде есептеледі. 1 BTC-тен асқан бөлікке 80% мөлшерлеме қолданылады, сондықтан 2 BTC ұстау 0,9 + 0,8 = 1,7 BTC қолжетімді маржа береді.
Міндеттеме ретінде қабылданатын крипто
|Крипто
|Авто өтеу шегі
|Авто өтеу жеңілдік мөлшерлемесі
|Авто өтеу қатынасы
|Пайызсыз лимит
|Сағат сайынғы пайыздық мөлшерлеме
|Міндеттемені ұстау маржа мөлшерлемесі
Жоғарыдағы активтерді міндеттеме үшін пайдалануға болады.1. Криптовалютаның міндеттемесі авто өтеу шегінен асқан кезде, авто өтеу іске қосылады.2. Автоматты өтеу кезінде өтеу сомасы = ағымдағы міндеттеме – автоматты өтеу шегі × (1 – автоматты өтеу коэффициенті). Төлем криптовалютасының жеңілдік мөлшерлемесіне қарай комиссия алынады. Мысалы, егер 1 000 USDT қарыз болса және жеңілдік мөлшерлемесі 90% болса, BTC (1 000 / 90%) мөлшерінде талап етіледі.3. Пайыз есеп айырысу сәтіндегі міндеттеме негізінде сағат сайын есептеледі. Міндеттеме пайызсыз лимит аясында болса, пайыз алынбайды.