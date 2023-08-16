Loading...

КриптоКепіл лимитіКепіл мөлшерлемесі
Деректер жоқ
Жоғарыдағы активтерді көп активті режимде кепіл ретінде пайдалануға болады.Кейбір криптовалюталар сатылы кепіл мөлшерлемесін қолданады. Мысалы, 1 BTC-ті 90% мөлшерлемемен ұстау 0,9 BTC қолжетімді маржа ретінде есептеледі. 1 BTC-тен асқан бөлікке 80% мөлшерлеме қолданылады, сондықтан 2 BTC ұстау 0,9 + 0,8 = 1,7 BTC қолжетімді маржа береді.
Міндеттеме ретінде қабылданатын крипто
КриптоАвто өтеу шегіАвто өтеу жеңілдік мөлшерлемесіАвто өтеу қатынасыПайызсыз лимитСағат сайынғы пайыздық мөлшерлемеМіндеттемені ұстау маржа мөлшерлемесі
Деректер жоқ
Жоғарыдағы активтерді міндеттеме үшін пайдалануға болады.1. Криптовалютаның міндеттемесі авто өтеу шегінен асқан кезде, авто өтеу іске қосылады.2. Автоматты өтеу кезінде өтеу сомасы = ағымдағы міндеттеме – автоматты өтеу шегі × (1 – автоматты өтеу коэффициенті). Төлем криптовалютасының жеңілдік мөлшерлемесіне қарай комиссия алынады. Мысалы, егер 1 000 USDT қарыз болса және жеңілдік мөлшерлемесі 90% болса, BTC (1 000 / 90%) мөлшерінде талап етіледі.3. Пайыз есеп айырысу сәтіндегі міндеттеме негізінде сағат сайын есептеледі. Міндеттеме пайызсыз лимит аясында болса, пайыз алынбайды.