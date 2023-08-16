Loading...

MEXC көшірме саудасы

Сауда қазір бұрынғыдан да оңай

50,000+

Көшірме саудасының жалпы пайдаланушылары

1,000,000,000+ USDT

Көшірме саудасының жалпы сомасы

Copy Trade дегеніміз не?

MEXC көшірме саудасы — барлық трейдерлер мен олардың жазылушыларына арналған қарапайым, бірақ тиімді мүмкіндік. Жазылушылар өздері таңдаған тәжірибелі трейдерге еш қиындықсыз жазыла алады және трейдер жетекші сауданы бастағанда, жүйе трейдердің стратегиясы негізінде жазылушы үшін автоматты түрде ордер орналастырады. Трейдер де жазылушының табыстарынан үлес алады!

Көшірме саудасын қалай бастау керек?

Егер сізде үлкен сауда тәжірибесі болса және нарыққа деген көзқарасыңыз күшті болса, сіз трейдер болуға және пайда үлесін алуға өтініш бере аласыз.

Трейдер болыңыз

Ізбасарлардың үлкен пулымен қосылыңыз және ізбасарларыңыздың пайдасынан үлес алыңыз.

Өтінім жіберу

Өтінішіңіздің мақұлдануын күтіңіз, ол әдетте 1-2 күнді алады.

Лид саудасын бастаңыз

Жүйе жазылушыларыңыз үшін автоматты түрде ордер орналастырады.

Егер сіз соңғы нарықтық трендтерді жіберіп алғыңыз келмейтін қарапайым пайдаланушы болсаңыз, сіз жай ғана тәжірибелі трейдерді қадағалап, олардың мәмілелерін көшіре аласыз.

Тіркелу

Тәжірибелі трейдерді қадағалаңыз және ешқашан нарықтық трендтерді жіберіп алмаңыз.

Қаражаттарды аудару

Қаражатты Spot шотыңызға аударыңыз

Трейдерге жазылу

Көшірме саудасының мәліметтерін толтырыңыз

Көшірме саудасының артықшылықтары

  • Екі жақты пайда

    Тәжірибелі трейдерлер жазылушыларына табыс үлесін ала алатын табысты мәмілелер жасауға көмектесу үшін өздерінің сауда дағдыларын қолдана алады. Жазылушылар бір рет басу арқылы ақырын сауда стратегияларын оңай орындай алады.

  • Автоматтандырылған жүйе

    Жүйе трейдер стратегиясы негізінде жазылушылар үшін ордер орналастырады.

  • Төмен кіру кедергісі

    Пайдаланушылар мәмілелерді көшіруді бастау үшін тек көшірме сауда аккаунтына қаражаттар аударуы және олардың мәліметтерін толтыруы керек.

  • Кәсіби және сенімді

    Барлық трейдерлердің үлкен сауда тәжірибесі бар және әсерлі портфолиосы бар. Олар MEXC мұқият тексергеннен кейін мақұлданды.

Кез келген негізгі нарықтық трендтерді жіберіп алмаңыз. Копитрейдингті қазір бастаңыз!

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС)