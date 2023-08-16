MEXC көшірме саудасы — барлық трейдерлер мен олардың жазылушыларына арналған қарапайым, бірақ тиімді мүмкіндік. Жазылушылар өздері таңдаған тәжірибелі трейдерге еш қиындықсыз жазыла алады және трейдер жетекші сауданы бастағанда, жүйе трейдердің стратегиясы негізінде жазылушы үшін автоматты түрде ордер орналастырады. Трейдер де жазылушының табыстарынан үлес алады!
Ізбасарлардың үлкен пулымен қосылыңыз және ізбасарларыңыздың пайдасынан үлес алыңыз.
Өтінішіңіздің мақұлдануын күтіңіз, ол әдетте 1-2 күнді алады.
Жүйе жазылушыларыңыз үшін автоматты түрде ордер орналастырады.
Тәжірибелі трейдерді қадағалаңыз және ешқашан нарықтық трендтерді жіберіп алмаңыз.
Қаражатты Spot шотыңызға аударыңыз
Көшірме саудасының мәліметтерін толтырыңыз
Тәжірибелі трейдерлер жазылушыларына табыс үлесін ала алатын табысты мәмілелер жасауға көмектесу үшін өздерінің сауда дағдыларын қолдана алады. Жазылушылар бір рет басу арқылы ақырын сауда стратегияларын оңай орындай алады.
Жүйе трейдер стратегиясы негізінде жазылушылар үшін ордер орналастырады.
Пайдаланушылар мәмілелерді көшіруді бастау үшін тек көшірме сауда аккаунтына қаражаттар аударуы және олардың мәліметтерін толтыруы керек.
Барлық трейдерлердің үлкен сауда тәжірибесі бар және әсерлі портфолиосы бар. Олар MEXC мұқият тексергеннен кейін мақұлданды.