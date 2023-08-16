Позицияны ашу(0)
Ордерді ашу (0)
Позициялар тарихы
Ордерлер және сауда тарихы
Капитал ағыны
Әмиян
Макс Ұзын0 --
Макс. шорт0 --
Макс Ұзын0 --
Макс. шорт0 --
<p>1) Сіз MEXC-тің келесі жағдайлардың кез келгенінен туындаған кез келген шығын мен залал үшін жауапты болмайтынын мойындайсыз және келісесіз:</p><article><p>a) Табыстың жоғалуы, деректердің жоғалуы, мүмкіндіктердің жоғалуы, материалдық емес залалдар немесе форс-мажорлық жағдайдың салдарынан туындайтын кез келген залал.</p><p>ә) MEXC-де белгілі бір жазылушы және нақты транзакциялар қолданыстағы заңнаманы немесе осы Келісімді немесе басқа Заңды құжаттарды, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, тыйым салынған сауда қызметін (соның ішінде, басқалармен қатар, айла-шарғы жасау немесе қиянат жасау) бұзуы мүмкін деп санауға негізді негіздер бар. сауда мінез-құлқы), аккаунт ашу процесінде алаяқтық немесе қате ақпарат берілген немесе сіз біздің Қызметтерді пайдалану кезінде адал әрекет етпегенсіз.</p><p>c) MEXC-те Платформадағы тіркелушінің әрекеті заңсыз немесе дұрыс емес, соның ішінде тыйым салынған сауда әрекеттерін (соның ішінде, басқалармен қатар, манипуляциялық немесе теріс сауда әрекеттерін), алаяқтық немесе тіркелгіні ашу барысында қате ақпарат берілді немесе сіз біздің Қызметтерді пайдалану кезінде адал әрекет етпедіңіз.</p><p>d) Қызметтер арқылы кез келген деректерді, ақпаратты немесе транзакцияларды сатып алу немесе сатып алу нәтижесінде туындаған шығындар немесе шығындар.</p><p>e) Қызметтерді дұрыс түсінбеуіңіз немесе дұрыс түсінбеуіңіз, Қызметтерге және осы Келісімге қатысты тікелей немесе жанама қатысуыңыздан туындаған кез келген ішінара немесе толық шығын.</p></article><p>2) Сіз Қызметтердің функциясына қатысты тәуекелдердің бар екенін мойындайсыз және келісесіз, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, сіздің тіркелгіңіз сіздің қолмен араласуыңызсыз транзакцияларды бастай және аяқтай алатын автоматты сауда операциялары.</p><p>3) Сіз MEXC кез келген көшірілген мәміленің сәттілігіне немесе көшірілген мәміленің жазылушының аккаунтына көшірілетініне кепілдік бермейтінін мойындайсыз және онымен келісесіз. Көшірме саудасы бірнеше себептер бойынша сәтті көшірілмеуі мүмкін, соның ішінде көшірме саудасының ең төменгі сомасына сәйкес келмеу, қажетті кепілдік коэффициентін сақтамау, тәуекелді бақылау шараларын іске қосу және бұзатын немесе басқаша белгіленген басқа жағдайлар. арқылы, осы Келісім және/немесе Заңды құжаттар.</p><p>4) Сіз Қызметтердің кешігуі орын алуы мүмкін екенін және сіз шығындарға және/немесе шығындарға ұшырайтыныңызға және Қызметтердің сәтсіз болуы мүмкін екенін мойындайсыз және келісесіз.</p><p>5)Инвестицияларды басқару қызметтері сіздің қалауыңыз бойынша. Белгілі бір трейдерлерді көшіру және/немесе белгілі бір сауда стратегияларын орындау үшін Қызметтерді тартуды шешсеңіз, қаржылық жоспарлауды қоса алғанда, жалпы қаржылық жағдайыңызды қарастырған болып есептелетініңізді және Қызметтер функциясын пайдалану өте алыпсатарлық екенін түсінесіз, және сіз шегуі мүмкін шығын Трейдерден үлкен болуы мүмкін. Трейдер табысты мәмілелерді де, сәтсіз мәмілелерді де жасауы мүмкін.</p><p>6) Мұнда берілген қызметтер тек анықтамалық мақсатта. Егер сіз Платформада берілген ақпарат немесе Қызметтер арқылы алынған ақпарат негізінде инвестициялық шешім қабылдасаңыз, сіз өз тәуекеліңізді өзіңіз көтересіз.</p><p>7) Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын тәуелсіз зерттеулер мен пайымдаулар жасау керек. Сіз өзіңіздің инвестицияңыздың, стратегияңыздың немесе кез келген басқа өнімдеріңіз бен қызметтеріңіздің инвестициялық мақсаттарыңызға және жеке және қаржылық жағдайларыңызға негізделген жеке қажеттіліктеріңізге сәйкес келетінін дербес анықтауыңыз керек.</p><p>8) Қызметтер функциясын пайдалана отырып, операцияларды автоматты түрде орындаудан туындаған шығындарға тек сіз жауапты боласыз.</p><p>9) Платформадағы кез келген ақпарат трейдерлер мен жазылушылар үшін сауда динамикасын және ақпараттық қызметтерді қамтамасыз етуге арналған. Бұл Платформа инвестициялық кеңес берудің ешбір түрін ұсынбайды және мұндай ақпаратты немесе функцияларды кез келген нысанда беруді білдірмейді. Сіз осы Платформа немесе Қызметтер функциясы арқылы жиналған ақпаратқа тәуелсіз зерттеу жүргізіп, тәуелсіз инвестициялық шешімдер қабылдауыңыз керек.</p><p>10) Төмендегілер, шектеусіз, Қызметтерді орындамауға себеп болуы мүмкін себептермен келісесіз және қабылдайсыз:</p><article><p>a) Трейдер жазылушыларының саны жоғарғы лимитке жетті;</p><p>b) Трейдер жұмысын тоқтатты;</p><p>c) Сіздің ағымдағы мәртебеңіз - Трейдер;</p><p>d) Сіздің аккаунтыңызда активтер немесе қаражат жоқ; және</p><p>e) Трейдер ордерінің лимиті жоғарғы лимитке жетті.</p></article><p>Қызметтер функционалдығы бойынша кез келген Трейдердің жұмысын бақылау үшін орынды қадамдар жасаймыз. Біз кез келген Трейдердің Қызметтер функционалдығы бойынша көшірілуін кідіртуге, тоқтатуға немесе блоктауға құқылымыз.</p><p>MEXC заң шеңберінде осы Келісімнің түпкілікті түсіндірмесі бойынша барлық құқықтарды тікелей өзіне қалдырады.</p>