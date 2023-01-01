1. Бұл оқиға MEXC-тен оқиғаның ресми электрондық хаттарын немесе басқа хабарландыруларды алған арнайы шақырылған пайдаланушыларға ғана арналған.
2. Фьючерстік шоттың таза депозиттері кемінде екі күн ішінде оқиға шарттарына сай болуы керек. Фьючерстік аккаунттағы жарамды депозит сомасы = оқиға кезеңіндегі кіріс сома - оқиға кезеңіндегі шығыс сома.
3. Көрсетілген фьючерстік сауда көлемін бір күнде аяқтау сәтті чекин ретінде саналады. Күндегі чекинді аяқтағаннан кейін келесі күні чекинді жаңарта аласыз және чекинді жалғастыра аласыз. Жаңартулар UTC+8 уақыт белдеуі бойынша жаңартылады. Бірнеше күн бойы үздіксіз чекиндер қатарынан болған чекин күндерін жинайды. Марапаттар оқиға кезеңінде жинақталған қатарынан болған чекин күндерінің ең жоғары санына негізделіп таратылады және оларды жинақтау мүмкін емес.
4. Сауда-саттықты ынталандыру сыйақылары оқиға кезеңінде сауда комиссиясы > 0 болатын фьючерстік сауда көлеміне қарай есептеледі. Криптовалюталары саудалау шектелмеген және марапаттар сіз алуға құқылы ең жоғары деңгейге сәйкес таратылады.
5. Оқиғаның сыйақылары шара аяқталғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде фьючерстік шотқа бонус түрінде таратылады. Бонустың жарамдылық кезеңі 7 күнді құрайды.
6. MEXC іс-шара кезеңінде адал емес немесе теріс әрекеттерге барған қатысушыларды шарадан шеттету құқығын өзіне қалдырады. Бұл әрекеттерге қосымша бонустар алу үшін аккаунттарды жаппай тіркеу және зиянды көлемді спам жіберу немесе алдау сияқты заңсыз, алаяқтық немесе зиянды мақсаттармен байланысты кез келген басқа әрекеттер кіреді.
7. MEXC кез келген уақытта оқиғаны немесе оның ережелерін өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Түзетулер енгізілсе, қосымша ескерту берілмейді.
8. MEXC осы оқиғаға қатысты түпкілікті түсіндіру құқығын өзіне қалдырады. Кез келген сұрақтарыңыз болса, тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз.