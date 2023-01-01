Шарттар мен талаптар
1. Марапаттар алуға құқылы болу үшін пайдаланушылар оқиғаға тіркелуі керек.
2. Есептеуге тек тізбектегі, фиат және P2P депозиттеулері кіреді.
3. Комиссиялары > 0 болып табылатын фьючерстік сауда көлемдері ғана есептеледі (USDC/USDT сияқты стейблкойн фьючерстерін қоспағанда). Бүкіл сауда статистикасы UTC+8 уақыт белдеуіне негізделеді.
4. Қосалқы аккаунттар, маркет мейкерлер және институционалдық аккаунттар қатысуға құқылы емес.
5. Марапаттар оқиға аяқталғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде тексеріледі және таратылады. Физикалық марапаттар үшін тұтынушыларға қызмет көрсету командасы жеткізуді ұйымдастыру үшін жеңімпаздармен тікелей байланысады.
6. Бонустарды пайдаланбай тұрып Фьючерстік бонус туралы нұсқауларды қараңыз.
7. Қатысушылар қызмет көрсету шарттарын қатаң түрде сақтауы тиіс. MEXC биржасы оқиға барысында жалған саудамен, жаппай аккаунттар тіркеумен, жеке мүддемен сауда жасаумен немесе нарық манипуляциясымен айналысқан деген күдік бар пайдаланушыларды дисквалификациялау құқығын өзіне қалдырады.
8. MEXC алдын ала ескертусіз осы оқиғаның шарттарын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.
9. MEXC осы оқиғаны түпкілікті түсіндіру құқығын өзіне қалдырады. Кез келген сұрақтарыңыз болса, тұтынушыларға қызмет көрсету командасына хабарласыңыз.