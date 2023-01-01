Неліктен MEXC фьючерстері?
Бүкіл әлемдегі танымал токендердің ең көп саны
Біз ең жылдам листингтерді, фьючерстердегі танымал токендердің ең көп түрлерін және 200x-қа дейін реттелетін левережді ұсынамыз.
Бүкіл әлемде өтімділікте 1-орында
Сауда жұптарының 90%-дан астамы жоғары өтімділікті ұсынады. Бұл күтпеген ликвидацияларды болдырмау үшін төтенше нарық жағдайларында тұрақтылықты қамтамасыз етеді.
Нарықтағы ең төмен комиссиялар
Нарықтағы ең төмен фьючерс комиссияларынан ләззат алыңыз: мейкер үшін 0.000% және тейкер үшін 0.000%.
1. Бұл эйрдроп позициясы тек MEXC ресми өкілдері арнайы шақырған пайдаланушыларға қолжетімді.
2. Әр пайдаланушы эйрдроп позициясын тек бір рет тегін талап ете алады. Брокерлер, институционалдық пайдаланушылар және қосалқы аккаунттар бұл оқиғаға қатысуға құқылы емес.
3. Барлық қатысушылар MEXC биржасының қызмет көрсету шарттарын қатаң түрде сақтауы тиіс. MEXC биржасы оқиға кезеңінде алақол емес немесе ережелерді бұзатын әрекеттермен айналысатын қатысушыларды оқиғадан дисквалификациялау құқығын өзіне қалдырады.
4. MEXC биржасы бұл оқиғаның шарттарын алдын ала ескертусіз өзгерту құқығын өзіне қалдырады.