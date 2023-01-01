1-мысал: Масктың оқиға күніндегі фьючерстік сауда көлемі 80 000 000 USDT құрайды және ол сол күні сауда көлемі бойынша бірінші орынды иеленді. Құлпы ашылған жалпы жүлде қоры 1 000 000 USDT болса және оқиғаның сауда күндері 14 күн болса, онда ол алатын оқиғаның бонустық марапаты мынадай болады: Жалпы жүлде қоры 1 000 000 * 25% /14 күн *15% *2 = 5357 USDT.<br/>2-мысал: Масктың оқиға күніндегі фьючерстік сауда көлемі 25 000 000 USDT құрады және ол сол күні сауда көлемі бойынша 1-ші орынға ие болды. Ол 1-орын жүлдесі үшін 40 000 000 USDT минималды сауда көлемі талабын орындамады деп есептесек, бірақ 3-орын жүлдесі үшін 25 000 000 USDT минималды сауда көлемі талабын орындаса, ол 3-орын жүлдесін алады.
Тегін эйрдропты талап ету
-- USDT көлеміндегі позицияны талап етіңіз — марапаттар шектеулі, кім бірінші келсе, соған беріледі! Қолдау көрсетілетін сауда жұптары: --
Неліктен MEXC фьючерстері?
Бүкіл әлемдегі танымал токендердің ең көп саны
Біз ең жылдам листингтерді, фьючерстердегі танымал токендердің ең көп түрлерін және 200x-қа дейін реттелетін левережді ұсынамыз.
Бүкіл әлемде өтімділікте 1-орында
Сауда жұптарының 90%-дан астамы жоғары өтімділікті ұсынады. Бұл күтпеген ликвидацияларды болдырмау үшін төтенше нарық жағдайларында тұрақтылықты қамтамасыз етеді.
Нарықтағы ең төмен комиссиялар
Нарықтағы ең төмен фьючерс комиссияларынан ләззат алыңыз: мейкер үшін 0.000% және тейкер үшін 0.000%.
ЖҚС
Оқиға ережелері
1. Бұл эйрдроп позициясы тек MEXC ресми өкілдері арнайы шақырған пайдаланушыларға қолжетімді.
2. Әр пайдаланушы эйрдроп позициясын тек бір рет тегін талап ете алады. Брокерлер, институционалдық пайдаланушылар және қосалқы аккаунттар бұл оқиғаға қатысуға құқылы емес.
3. Барлық қатысушылар MEXC биржасының қызмет көрсету шарттарын қатаң түрде сақтауы тиіс. MEXC биржасы оқиға кезеңінде алақол емес немесе ережелерді бұзатын әрекеттермен айналысатын қатысушыларды оқиғадан дисквалификациялау құқығын өзіне қалдырады.
4. MEXC биржасы бұл оқиғаның шарттарын алдын ала ескертусіз өзгерту құқығын өзіне қалдырады.