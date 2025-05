ZRX

ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain.

АтыZRX

ДәрежеNo.199

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)5.83%

Айналымдағы мөлшер848,396,562.8973439

Макс. мөлшер1,000,000,000

Жалпы мөлшер1,000,000,000

Айналым жылдамдығы0.8483%

Шығару күні2017-08-17 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.05 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға2.531409978866577,2018-01-09

Ең төменгі баға0.1039619967341423,2017-08-16

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

