ZKP

Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance.

ДәрежеNo.3947

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер0

Макс. мөлшер1,000,000,000

Жалпы мөлшер361,989,711

Айналым жылдамдығы0%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.43908466599544116,2022-03-05

Ең төменгі баға0.006980003897759854,2024-11-02

Ашық блокчейнMATIC

Сектор

Әлеуметтік медиа

