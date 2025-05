ZERC

zkRace is a front-running web3 horse racing game and the world's 1st cutting-edge zk-rollup infrastructure tailored for GameFi.

АтыZERC

ДәрежеNo.1457

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.16%

Айналымдағы мөлшер120,000,000

Макс. мөлшер120,000,000

Жалпы мөлшер120,000,000

Айналым жылдамдығы1%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға8.260150868374126,2021-11-25

Ең төменгі баға0.02809069306985466,2025-05-10

Ашық блокчейнETH

Сектор

