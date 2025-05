XVG

The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.

АтыXVG

ДәрежеNo.332

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.06%

Айналымдағы мөлшер16,521,951,235.741348

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер16,521,951,235.741348

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.3005880117416382,2017-12-23

Ең төменгі баға0.00000216713010559,2015-02-05

Ашық блокчейнXVG

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.