Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

ДәрежеNo.104

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0001%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)2.71%

Айналымдағы мөлшер1,045,343,570.201672

Макс. мөлшер∞

Жалпы мөлшер1,065,467,456.403518

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2017-07-01 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.47 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға9.175448161770554,2021-10-04

Ең төменгі баға0.314631309952,2018-12-07

Ашық блокчейнXTZ

