eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

ДәрежеNo.136

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0001%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер19,871,760,922,583

Макс. мөлшер21,000,000,000,000

Жалпы мөлшер19,871,760,922,583

Айналым жылдамдығы0.9462%

Шығару күні2021-07-05 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.000592590659826054,2021-11-10

Ең төменгі баға0.000015996212103553,2025-04-07

Ашық блокчейнBCHA

Сектор

Әлеуметтік медиа

