Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

АтыXCH

ДәрежеNo.259

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)36.79%

Айналымдағы мөлшер13,957,509

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер32,332,509

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2021-04-28 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға1934.50687188,2021-05-03

Ең төменгі баға8.608855748047983,2025-02-03

Ашық блокчейнCHIA

