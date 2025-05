XCAD

XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.

АтыXCAD

ДәрежеNo.1663

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)2.42%

Айналымдағы мөлшер47,726,795.94460851

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер198,813,157.8570137

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға9.064501091879395,2022-01-20

Ең төменгі баға0.04965102588686837,2025-05-30

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

