WLTH

Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.

АтыWLTH

ДәрежеNo.1606

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.03%

Айналымдағы мөлшер815,373,932.102307

Макс. мөлшер1,000,000,000

Жалпы мөлшер984,234,653.962308

Айналым жылдамдығы0.8153%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.21845549779906134,2024-07-22

Ең төменгі баға0.002104944606864166,2025-04-18

Ашық блокчейнBASE

Сектор

Әлеуметтік медиа

