WINX

WinX is the #1 gaming hub on Sui. Trusted with $37M+ in wager volume and lead investment from Sui Foundation. Welcome to Crypto Betting for the New Generation

АтыWINX

ДәрежеNo.5654

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер0

Макс. мөлшер10,000,000,000

Жалпы мөлшер10,000,000,000

Айналым жылдамдығы0%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.000141248050039133,2025-03-15

Ең төменгі баға0.000037537143658518,2025-05-24

Ашық блокчейнSUI

КіріспеWinX is the #1 gaming hub on Sui. Trusted with $37M+ in wager volume and lead investment from Sui Foundation. Welcome to Crypto Betting for the New Generation

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.