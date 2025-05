WATER

Waterfall is the next generation EVM compatible smart contract platform based on DAG. It enables parallel block creation and later parallel execution on single shard and multi shard levels. Waterfall could be compared by its potential scalability to the most scalable projects and achieve it while preserving a very high level of decentralization (potentially millions of validators. When mobile devices functionality is developed potentially tens of millions or even hundreds of millions). Waterfall is designed to have very low hardware requirements (2 cores CPU and 4 GB RAM).

АтыWATER

ДәрежеNo.4321

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер0

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер25,429,282,440.76549

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.011880438737305467,2024-07-26

Ең төменгі баға0.000200047850979556,2025-05-26

Ашық блокчейнWATERFALL

Сектор

Әлеуметтік медиа

