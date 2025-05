WALLET

Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

АтыWALLET

ДәрежеNo.1084

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0,08%

Айналымдағы мөлшер711 607 432,6650972

Макс. мөлшер1 000 000 000

Жалпы мөлшер711 607 432,6650972

Айналым жылдамдығы0.7116%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.20064258285841255,2022-02-04

Ең төменгі баға0.000638616003044836,2024-05-12

Ашық блокчейнETH

