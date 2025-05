WAFFLES

Waffles Davincij15's Cat. The second chance you have been waiting for… Don’t miss it again.

АтыWAFFLES

ДәрежеNo.1584

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.01%

Айналымдағы мөлшер894,466,543

Макс. мөлшер1,000,000,000

Жалпы мөлшер998,378,465.54

Айналым жылдамдығы0.8944%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.04295198242461536,2024-06-07

Ең төменгі баға0.001623130974260684,2025-04-09

Ашық блокчейнSOL

КіріспеWaffles Davincij15's Cat. The second chance you have been waiting for… Don’t miss it again.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.