USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future.

АтыUSD1

ДәрежеNo.45

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0006%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)20.52%

Айналымдағы мөлшер2,156,591,931

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер2,156,591,931

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға1.0147221909224569,2025-05-12

Ең төменгі баға0.990972014891515,2025-04-16

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

