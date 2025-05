UNFI

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

АтыUNFI

ДәрежеNo.1694

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)7.60%

Айналымдағы мөлшер9,548,650.10357291

Макс. мөлшер10,000,000

Жалпы мөлшер9,548,651.10357291

Айналым жылдамдығы0.9548%

Шығару күні2020-11-14 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға43.91306093,2021-03-01

Ең төменгі баға0.16605847167079818,2025-04-14

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

