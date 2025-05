TUT

10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet.

АтыTUT

ДәрежеNo.808

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)3.72%

Айналымдағы мөлшер838,950,425.3376875

Макс. мөлшер1,000,000,000

Жалпы мөлшер838,950,425.3376875

Айналым жылдамдығы0.8389%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.06042588916392525,2025-03-20

Ең төменгі баға0.00025507551097587,2025-02-08

Ашық блокчейнBSC

Сектор

Әлеуметтік медиа

