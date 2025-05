TUSD

TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

АтыTUSD

ДәрежеNo.115

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0001%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)10.86%

Айналымдағы мөлшер495,516,083

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер495,516,083

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2018-03-07 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы1 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға1.364490032196045,2018-05-16

Ең төменгі баға0.917876956195,2020-03-13

Ашық блокчейнETH

